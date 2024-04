REGINA, SK, le 22 avril 2024 /CNW/ - Financement agricole Canada invite maintenant les organismes de bienfaisance enregistrés, les organismes à but non lucratif, ainsi que les gouvernements et groupes des communautés des Premières Nations, des Métis et des Inuits des régions rurales du Canada à présenter leur demande au titre du fonds AgriEsprit de FAC.

Le fonds appuie des projets d'immobilisation qui permettent d'améliorer la qualité de vie des gens dans les communautés de moins de 150 000 personnes. Le fonds accordera 1,5 million de dollars et les projets peuvent recevoir entre 10 000 $ et 25 000 $.

Les projets retenus pourraient par exemple être des serres, des jardins communautaires et d'autres initiatives liées à l'agriculture et à l'alimentation, des projets favorisant la récupération des aliments ou la réduction du gaspillage alimentaire, des projets visant à améliorer l'accessibilité et l'inclusion ou les rénovations ou modernisations qui réduisent l'empreinte énergétique d'un bâtiment.

Les demandes seront acceptées jusqu'au 15 mai 2024. Les organismes peuvent trouver les critères d'admissibilité, consulter la liste des projets lauréats des années passées et présenter une demande en ligne, en visitant le site www.fondsAgriEspritFAC.ca. FAC fera l'annonce des projets choisis à l'automne.

Depuis la création du fonds AgriEsprit de FAC en 2004, la société a appuyé 1 615 projets d'immobilisation réalisés dans les milieux ruraux du Canada, ce qui représente un investissement de 21 millions de dollars.

FAC est le plus important prêteur à l'industrie agricole et agroalimentaire canadienne et se consacre exclusivement à l'industrie qui nourrit la planète. Les employés de FAC ont à cœur la réussite à long terme des personnes qui produisent et transforment les aliments canadiens et montrent leur soutien en offrant des solutions de financement souples, de l'information, des connaissances ainsi que les logiciels de gestion d'entreprise AgExpert. FAC propose une combinaison d'expertise et de services conçus pour répondre aux besoins complexes et changeants des entreprises agroalimentaires. À titre de société d'État à vocation financière, FAC est un partenaire stable qui réinvestit ses profits dans l'industrie et les collectivités qu'elle sert. Pour en savoir plus, visitez fac.ca.

SOURCE Farm Credit Canada

