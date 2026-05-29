À l'approche du 1er juillet, la Ville de Montréal bonifie l'aide au relogement pour soutenir les locataires à risque de perdre leur logement

MONTRÉAL, le 29 mai 2026 /CNW/ - À l'approche du 1er juillet, l'administration Martinez Ferrada renforce ses actions pour soutenir les ménages à risque de perdre leur logement et éviter que des Montréalaises et des Montréalais se retrouvent à la rue.

Pour ce faire, la Ville bonifie à 3,4 M$ sur 3 ans son soutien à l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM). Le but est d'offrir plus de stabilité et de prévisibilité sur le terrain et de mieux répondre à la pression persistante de la crise du logement.

Une réponse renforcée à l'approche du 1er juillet

À l'approche de la période des déménagements, et tout au long de l'année, cette somme permettra d'orienter rapidement les ménages vers des solutions adaptées à leur situation, notamment :

l'aide au relogement;

l'accès à de l'hébergement temporaire lorsque nécessaire;

l'entreposage temporaire de biens personnels;

l'orientation vers les ressources appropriées.

La Ville invite toute personne à risque de perdre son logement ou vivant une situation précaire à communiquer avec le 211 ou le 311 afin d'être dirigée rapidement vers les services appropriés et de vérifier son admissibilité.

Un réseau de partenaires mobilisés

L'OMHM et les organismes communautaires assureront une réponse coordonnée, humaine et adaptée aux réalités du terrain, avec un objectif clair : éviter que des ménages se retrouvent sans solution.

Les personnes à la recherche d'un logement sont également invitées à consulter l'outil de recherche de logements de l'OMHM qui permet de cibler des logements selon le budget et la taille du ménage.

Citations

« La pression sur le logement ne relâche pas, et nous non plus. À l'approche du 1er juillet, notre priorité c'est que personne ne se retrouve sans toit ni soutien. Tel que promis en campagne, on renforce l'aide au relogement afin de permettre à l'OMHM et aux organismes communautaires de première ligne d'augmenter leur présence sur le terrain et de mieux planifier leurs opérations pour venir en aide aux Montréalais et aux Montréalaises à risque de se retrouver à la rue », a affirmé Soraya Martinez Ferrada, mairesse de Montréal.

« Le logement est une priorité absolue et nous agissons sur tous les fronts pour répondre aux besoins des Montréalaises et des Montréalais. Ce financement supplémentaire permettra aux équipes mobilisées d'accompagner les ménages, de prévenir les situations de rupture et d'offrir des solutions concrètes, rapidement », a ajouté Caroline Braun, responsable de l'habitation et de l'urbanisme au comité exécutif.

« Tout au long de l'année, et particulièrement à l'approche du 1er juillet, notre équipe expérimentée est mobilisée pour soutenir les ménages qui ont perdu ou qui risquent de perdre leur logement. Derrière chaque demande d'aide se trouve une réalité différente et l'OMHM accompagne les ménages avec empathie et humanité dans leur recherche d'un logement qui correspond à leurs besoins. En collaboration avec la Ville de Montréal et les partenaires du milieu, nous déployons nos ressources pour atténuer les effets de la crise du logement et prévenir l'itinérance, en favorisant des solutions de logement durables », souligne Isabelle Pépin, directrice générale de l'Office municipal d'habitation de Montréal.

SOURCE Ville de Montréal - Cabinet de la mairesse et du comité exécutif

Source : Rosiane Tessier, Directrice de communications, Cabinet de la mairesse et du comité exécutif, [email protected]; Renseignements : Direction des affaires publiques et du protocole, Ville de Montréal, [email protected]