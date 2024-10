Le gouvernement du Canada investit dans le tourisme en Colombie-Britannique afin d'attirer les touristes et de stimuler la croissance économique locale.

KELOWNA, BC, le 29 oct. 2024 /CNW/ - La Colombie-Britannique propose des attractions naturelles à couper le souffle et offre des expériences de loisirs de plein air uniques qui amènent le monde à notre porte. Important pour l'économie du Canada, le tourisme crée de bons emplois dans les communautés, qu'il s'agisse des grands centres urbains, des zones rurales et isolées ou des communautés autochtones. Dans la région de Thompson-Okanagan, les propriétaires d'entreprises touristiques, les gestionnaires ainsi que les entrepreneuses et entrepreneurs nourrissent des projets ambitieux, et PacifiCan est là pour les soutenir.

Photographie d'un skieur acrobatique. Texte : Des collectivités du Thompson Okanagan reçoivent plus de 725 000 $ pour créer des expériences de plein air mémorables et soutenir le tourisme durable (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'un financement de 727 500 $ à quatre organisations de la région de Thompson-Okanagan dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme de PacifiCan. Ce financement permettra d'améliorer les loisirs de plein air, d'augmenter le nombre de touristes dans les petites collectivités et de promouvoir le tourisme durable dans l'intérieur sud de la Colombie-Britannique.

Dans le cadre de l'annonce faite aujourd'hui, la Thompson Okanagan Tourism Foundation recevra un financement de 250 000 $ pour restaurer le tunnel historique d'Adra sur le sentier ferroviaire de Kettle Valley, à Naramata. La revitalisation du tunnel permettra de préserver un élément essentiel du patrimoine ferroviaire de la Colombie-Britannique, de tisser des liens entre les collectivités de l'Okanagan et d'attirer davantage de touristes dans la région. Construit à l'origine pour les trains, le tunnel sera bientôt un sentier pour les randonneurs et les cyclistes, permettant ainsi aux amateurs d'activités de plein air d'accéder à ce monument du début du XXe siècle et de l'explorer.

Le Silver Star Freestyle Club reçoit 250 000 $ pour créer un parc d'entraînement ultramoderne pour le ski acrobatique et la planche à neige au SilverStar Mountain Resort à Vernon. Cette nouvelle installation sera dotée d'équipement spécialisé, notamment d'un coussin gonflable pour l'atterrissage et de divers terrains permettant d'accueillir des athlètes de tous les niveaux. Le projet devrait renforcer la réputation mondiale de la station en tant que destination de choix pour les activités pouvant être pratiquées tout au long de l'année, offrir des possibilités d'entraînement pour les sports de neige à l'échelle provinciale, nationale et internationale, et attirer davantage de visiteuses et visiteurs dans la région.

Les autres investissements annoncés aujourd'hui sont les suivants :

65 000 $ pour la Hunters Range Snowmobile Association afin qu'elle modernise son équipement de damage et l'infrastructure des pistes à Enderby pour améliorer l'expérience des motoneigistes.

pour améliorer l'expérience des motoneigistes. 162 500 $ pour la Wine Growers British Columbia Society afin qu'elle crée une ressource conviviale de planification des voyages sur son site Web.

De plus amples renseignements sur les organisations bénéficiant d'un financement sont disponibles dans le document d'information ci-dessous.

Des projets comme ceux annoncés aujourd'hui offrent des expériences mémorables aux touristes du Canada et de l'étranger. Ils créent des emplois, participent à la croissance de l'économie locale, enrichissent les communautés et font de la Colombie-Britannique une destination de choix.

Citations

« La région de Thompson-Okanagan propose des attractions touristiques de classe mondiale avec des plans ambitieux pour accueillir les touristes de tous les coins de la Colombie-Britannique, du Canada et d'ailleurs. PacifiCan est là pour aider ces organisations à créer des expériences mémorables et à saisir les occasions de croissance. Ces projets mettent en valeur la beauté naturelle et la riche histoire de notre région tout en renforçant l'économie locale et en créant de bons emplois dans nos collectivités. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'agence de développement économique du Pacifique Canada

« De ses montagnes majestueuses jusqu'à ses côtes captivantes, la Colombie-Britannique a tout pour plaire aux touristes. Voilà pourquoi nous aidons l'industrie touristique de la Colombie-Britannique à croître et à prospérer grâce au Programme pour la croissance du tourisme. Cet important financement signifie que les entreprises et les organisations peuvent prendre de l'expansion, créer des emplois et attirer davantage de touristes dans le Lower Mainland. J'ai hâte de constater les effets qu'auront ces fonds sur les années à venir! »

-L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« La Thompson Okanagan Tourism Foundation a pour seul objectif d'améliorer, d'entretenir et de célébrer les sentiers de la région de Thompson Okanagan. Ce fut pour nous un immense plaisir de travailler avec les gouvernements locaux, les entreprises locales et les membres passionnés de la collectivité pour restaurer le tunnel d'Adra. À ce jour, la collectivité des sentiers et la population locale se sont mobilisées pour financer la restauration de ce tunnel historique sur le sentier ferroviaire de Kettle Valley. Les fonds fournis par PacifiCan permettront d'achever la restauration finale du tunnel et de la zone environnante. Dès le premier jour, l'objectif a été de préserver l'importance historique du tunnel d'Adra et de transformer celui-ci en un lieu reconnu, favorisant une destination fascinante pouvant être appréciée de tous. »

-Ellen Walker-Matthews, directrice générale de la Thompson Okanagan Tourism Association

« Le généreux soutien de 250 000 $ de PacifiCan permettra au Silver Star Freestyle Club de créer un centre d'entraînement de classe mondiale pour le ski acrobatique au SilverStar Mountain Resort. La subvention permettra l'acquisition d'un coussin gonflable pour l'atterrissage ultramoderne, qui offrira un entraînement local, provincial, national et international aux athlètes de ski et de planche à neige, qu'ils soient de niveau intermédiaire ou olympique. Seule installation de l'Ouest canadien à offrir un entraînement avancé en ski et en planche à neige tout au long de l'année, ce projet permettra aux athlètes de sports de neige en herbe d'exceller dans leur discipline et stimulera le tourisme dans la région ainsi que la croissance de l'économie locale. »

-Carson Dorward, directeur des installations, Silver Star Freestyle Club

Faits saillants

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Le Programme de croissance du tourisme est un élément clé de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme dans l'industrie touristique du Canada.

Dans le cadre de ce programme national de 108 millions de dollars, le gouvernement du Canada investit 14 millions de dollars en Colombie-Britannique pour aider les petites et moyennes entreprises, les organisations à but non lucratif et les collectivités, y compris les communautés autochtones, à développer des attractions et des expériences touristiques locales qui font du Canada une destination de choix.

En Colombie-Britannique, le tourisme emploie plus de 84 000 personnes. Plus de 16 650 entreprises touristiques sont exploitées en Colombie-Britannique.

En 2021, l'industrie touristique de la Colombie-Britannique a généré 13,5 milliards de dollars en revenus.

Document d'information

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

