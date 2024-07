Par l'intermédiaire des Comités d'investissement communautaire, TELUS et la Fondation TELUS pour un futur meilleur ont appuyé plus de 9 000 programmes de bienfaisance grâce à des dons annuels de plus de six millions de dollars

QUÉBEC, le 23 juill. 2024 /CNW/ - TELUS est fière d'annoncer qu'elle a franchi un jalon important en matière de dons de bienfaisance au Canada. Dans le cadre de son programme de Comités d'investissement communautaire, elle a remis 100 millions de dollars en dons à des organismes de bienfaisance partout au pays. Financés par la Fondation TELUS pour un futur meilleurMD , les Comités d'investissement communautaire de TELUS se composent d'entrepreneurs locaux et de chefs de file communautaires chargés de choisir soigneusement les organismes de bienfaisance qui recevront des dons en se fondant sur l'importance des besoins des communautés et des retombées. Étant donné que les organismes qui viennent en aide aux jeunes peinent à répondre à la demande et que les dons des Canadiens diminuent chaque année depuis 11 ans , les Comités d'investissement communautaire de TELUS sont une importante source de financement pour les organismes de bienfaisance locaux depuis près de vingt ans. Chaque année, grâce à la Fondation TELUS pour un futur meilleur, plus de six millions de dollars en dons sont versés à des organismes communautaires afin d'appuyer des programmes de santé et d'éducation qui aident les jeunes et leur famille à s'épanouir.

« Dans le cadre de notre tradition de don qui remonte à près d'une vingtaine d'années, l'atteinte des 100 millions de dollars témoigne de notre engagement de longue date à créer un futur meilleur pour les personnes dans le besoin au pays, affirme Jill Schnarr, chef de l'Innovation sociale, des Communications et du Bureau de la marque de TELUS. Depuis 2005, nos Comités d'investissement communautaire initient des changements sociaux positifs et créent des retombées sociales avec l'aide de partenaires de bienfaisance, qui offrent toutes sortes de services, allant des programmes de mentorat par des bénévoles, en passant par l'accès aux services de santé mentale, ainsi qu'à la création d'espaces communautaires sûrs et sains pour les jeunes sans domicile fixe. L'atteinte de ce jalon n'est pas qu'une célébration de nos efforts passés, c'est aussi un engagement à investir dans la santé et le mieux-être de nos communautés et des jeunes partout au pays. »

Avec l'aide de ses 13 Comités d'investissement communautaire au pays, dont trois sont au Québec, TELUS continue d'élargir son soutien à davantage de communautés pour offrir aux jeunes de nouvelles occasions de tisser des liens qui changeront leur vie, de développer un sentiment d'appartenance et de s'épanouir.

« Le soutien indéfectible de TELUS depuis 12 ans, qui totalise près de 100 000 $ remis à Tel-jeunes par les Comités d'investissement communautaire du Québec, nous a permis d'être présents pour les jeunes de la province, en tout temps et sur tout le territoire, affirme Céline Muloin, présidente et directrice générale de la Fondation Tel-jeunes. Cette solidarité nous permet de déployer des services essentiels et d'aller à la rencontre des jeunes, notamment en assurant une présence dans les écoles. Au nom de tous les jeunes que nous accompagnons, merci à TELUS de nous permettre de faire grandir notre impact auprès des ados du Québec. »

Pour soumettre une demande de subvention aux Comités d'investissement communautaire de TELUS, les organisations doivent être des organismes de bienfaisance canadiens enregistrés et respecter les critères d'admissibilité au financement, notamment soutenir les jeunes ayant au maximum 29 ans qui doivent surmonter des obstacles en matière de santé ou d'éducation qui nuisent à leur capacité d'atteindre leur potentiel. La prochaine période de demande de financement aura lieu du 27 août au 8 octobre. Nous encourageons les organismes de bienfaisance à visiter le site de la Fondation TELUS pour un futur meilleur pour en savoir plus et faire une demande.

Nous invitons les gens et les organisations partout au Québec à s'associer à TELUS et à la Fondation TELUS pour un futur meilleur pour appuyer les organismes de bienfaisance locaux et nous aider à répondre aux besoins urgents des jeunes défavorisés. Visitez Donnez maintenant | Fondation TELUS pour un futur meilleur pour faire un don.

TELUS (TSX : T, NYSE : TU) est une société dynamique spécialisée en technologies des communications et un chef de file mondial, grâce à des produits d'exploitation annuels de plus de 20 milliards de dollars et à plus de 19 millions de connexions clients à ses services mobiles, ses services de transmission de données et de la voix, ses services IP et ses services de télévision, de vidéo, de divertissement et de sécurité. Notre vocation sociale consiste à miser sur nos technologies de pointe et sur la compassion pour produire des changements sociaux et des retombées remarquables sur le plan humain. Nous accordons depuis longtemps la priorité aux clients. Cette orientation transparaît dans toutes nos sphères d'activité et nous a valu de devenir un indéniable chef de file de la fidélisation et du service à la clientèle. D'année en année, TELUS se voit décerner de nombreuses distinctions par des sociétés indépendantes reconnues pour leur expertise en matière de réseau. Ces honneurs confirment la puissance et la vitesse de nos réseaux de calibre mondial ainsi que notre volonté d'offrir aux Canadiens des technologies supérieures qui les relient aux personnes, aux ressources et à l'information qui rendent leur vie meilleure.

Présente dans 32 pays, TELUS Expérience numérique (TSX et NYSE : TIXT) innove dans le domaine de l'expérience client numérique. Elle conçoit, produit et livre des solutions de modération de contenu et d'intelligence artificielle de prochaine génération pour des entreprises internationales créatrices de marché. Elle est active au sein de secteurs stratégiques, comme ceux de la technologie et des jeux, des communications et des médias, du commerce électronique et de la technologie financière, des services bancaires et financiers, de l'assurance ou encore de la santé.

TELUS Santé est un chef de file mondial de soins de santé qui propose des solutions de soins primaires et préventifs et des solutions de mieux-être aux employés et à leur famille. En plus d'offrir un service à la clientèle inégalé, l'équipe TELUS et 100 000 autres professionnels de la santé s'appuient sur les capacités numériques et les outils d'analyse des données de TELUS pour chercher à améliorer constamment les résultats des soins curatifs, préventifs et de santé mentale dont profitent près de 72 millions de personnes dans le monde. Plus grand fournisseur d'intelligence de données et de solutions numériques en son genre, TELUS Agriculture & Biens de consommation permet une production efficace et durable, des semences jusqu'à l'épicerie. Grâce à la traçabilité de bout en bout, elle contribue à rehausser la salubrité et la qualité des aliments et d'autres produits destinés aux consommateurs.

Fidèles à la philosophie communautaire solidement ancrée « Nous donnons où nous vivons » de l'entreprise et à sa détermination visionnaire de connecter tous les citoyens pour rendre le monde meilleur, TELUS et les membres actuels et retraités de son équipe ont depuis 2000 offert 1,7 milliard de dollars, ce qui comprend 2,2 millions de jours de bénévolat à la collectivité. La générosité sans précédent des membres de l'équipe et leur incroyable action bénévole ont d'ailleurs fait de TELUS l'entreprise la plus généreuse au monde. Ensemble, créons un futur meilleur.

Pour en savoir plus sur TELUS, visitez telus.com et suivez-nous sur X (@NouvellesTELUS) et Instagram (@Darren_Entwistle).

