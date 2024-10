Offerts à un prix de départ de 25 $, les billets de la Loterie pour un futur meilleur donnent une chance de gagner un voyage familial pour quatre personnes à Hawaï et contribuent directement à soutenir le programme de bourses d'études TELUS.

La population d'un océan à l'autre peut également appuyer la cause en participant à l' Encan pour un futur meilleur , dans le cadre duquel plus de 200 articles sont mis aux enchères, dont des escapades pour une fin de semaine, des billets pour des événements sportifs et des souvenirs dédicacés.

VANCOUVER, BC, le 23 oct. 2024 /CNW/ - La Fondation TELUS pour un futur meilleur a lancé sa première Loterie pour un futur meilleur , qui offre aux Canadiens et Canadiennes de 18 ans et plus la chance de gagner un voyage familial unique pour quatre personnes à Oahu, à Hawaï, ainsi que d'autres prix, dont des cartes-cadeaux Visa et WestJet. Les billets peuvent être achetés en ligne jusqu'au 30 novembre, et la totalité des recettes sera directement affectée à l'octroi de bourses à des étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire au parcours digne de mention et qui s'impliquent dans leur communauté.

Selon des études récentes, beaucoup d'étudiants et d'étudiantes et leurs familles au pays sont confrontés à des difficultés financières lorsqu'il s'agit d'éducation postsecondaire. En effet, 65 % de la population étudiante se définit comme financièrement instable et près de la moitié est actuellement incapable de subvenir adéquatement à ses besoins fondamentaux, comme la nourriture et le logement. Lancé l'an dernier, le programme de bourses d'études TELUS a déjà aidé près d'un millier d'étudiants et d'étudiantes partout au pays qui ont des besoins financiers et qui manifestent une détermination à changer les choses dans leur collectivité.

Tirant profit de la volonté d'aider encore plus de jeunes dans le besoin au pays, la population peut également soutenir la cause au moyen de l' Encan pour un futur meilleur . Pour une quatrième année, la vente aux enchères propose plus de 200 articles, dont des escapades pour une fin de semaine, des billets pour des événements sportifs et des souvenirs dédicacés. La population peut miser en ligne jusqu'au 13 novembre, et tous les fonds recueillis serviront à financer le programme de bourses d'études TELUS. Depuis 2021, l'Encan pour un futur meilleur a permis de récolter plus de 350 000 dollars pour aider les jeunes à réaliser tout leur potentiel.

« À la Fondation TELUS pour un futur meilleur, nous constatons de première main l'engagement et la détermination incroyables des jeunes d'aujourd'hui, malgré les difficultés financières et sociales qui se présentent. Leurs histoires alimentent notre engagement inébranlable à continuer de donner à ces jeunes les outils nécessaires et de les motiver à poursuivre leurs rêves de créer un monde meilleur, a déclaré Nimmi Kanji, directrice générale de la Fondation TELUS pour un futur meilleur. En participant à la Loterie pour un futur meilleur et à l'Encan pour un futur meilleur, vous contribuez directement au programme de bourses d'études TELUS et aidez les jeunes du Canada à réaliser leur rêve de poursuivre leurs études postsecondaires.»

Depuis le lancement du programme en 2023, la Fondation TELUS pour un futur meilleur a offert des bourses à près d'un millier d'étudiants et étudiantes, dans neuf provinces et 93 écoles différentes. Cette année, 76 % des bourses ont été attribuées à des groupes en quête d'équité et parmi les lauréats et lauréates, la moitié sont les premières personnes dans leur famille à poursuivre des études postsecondaires au pays. La prochaine période de candidature sera offerte aux étudiants et étudiantes admissibles au printemps 2025. Pour en savoir plus sur le programme ou faire un don afin d'aider encore plus d'étudiants et d'étudiantes à réaliser leurs rêves, visitez futurmeilleur.com.

Pour en savoir plus sur la Loterie pour un futur meilleur, y compris sur la façon d'acheter des billets, visitez le site Web du concours. Pour en savoir plus sur l'Encan pour un futur meilleur, et notamment pour miser, consultez le site encanpourunfuturmeilleur.com.

À propos de la Fondation TELUS pour un futur meilleur

La Fondation TELUS pour un futur meilleur est un organisme de bienfaisance canadien enregistré qui estime que tous les jeunes méritent des chances égales de réaliser tout leur potentiel, peu importe les circonstances. En finançant chaque année plus de 500 organismes de bienfaisance qui offrent des bourses d'études de même que des programmes d'éducation et de santé, dont beaucoup sont appuyés par la technologie, la Fondation TELUS pour un futur meilleur aide plus de deux millions de jeunes dans les collectivités partout au Canada à acquérir des compétences, à gagner en assurance et à développer un sentiment d'appartenance. En 2023 seulement, nous avons versé plus de neuf millions de dollars en subventions à plus de 550 programmes de bienfaisance partout au Canada, et quasiment deux millions de dollars de bourses d'études à plus de 400 étudiants et étudiantes de niveau postsecondaire dans le besoin qui s'engagent à changer les choses dans leur collectivité.

Pour en savoir plus sur la Fondation TELUS pour un futur meilleur, visitez futurmeilleur.com .

