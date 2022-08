Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

PRINCE RUPERT, BC, le 23 août 2022 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Les collectivités de l'ensemble du Nord de la Colombie-Britannique sont prêtes à accueillir à nouveau les résidents et les visiteurs et à leur faire profiter d'espaces publics accessibles et d'expériences touristiques nouvelles et améliorées.

La modernisation des infrastructures existantes et la construction de nouveaux biens publics aideront les municipalités de l'ensemble de la Colombie-Britannique à offrir un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs, à accroître les activités économiques, à créer des emplois et à améliorer le bien-être des collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement de plus de 2,6 millions de dollars par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour huit projets, et un autre de 297 498 $ dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme (FAT) pour trois projets, tous situés dans le Nord de la Colombie-Britannique.

Ces investissements contribueront à la rénovation d'espaces publics et à la promotion d'expériences touristiques dans de nombreuses collectivités, de Smithers à Hazelton, de Prince Rupert à Haida Gwaii, et bien d'autres.

La Kaien Island Trail Enhancement and Recreation Society, qui a tenu l'événement d'aujourd'hui, reçoit un financement de 500 000 $ du FCRC.

Grâce à ce financement, la Society pourra concevoir et construire le sentier Cloudberry. Le projet permettra de créer un sentier polyvalent à l'écart des routes très fréquentées, qui offrira un accès sûr aux personnes de toutes capacités et constituera une extension du réseau de sentiers de l'île Kaien. Le financement créera également des possibilités pour les entreprises locales.

Les programmes du FCRC et du FAT ont tous deux été lancés à l'été 2021. Le FCRC fournit 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional (ADR) du Canada pour leur permettre d'investir dans des projets de construction et d'amélioration des infrastructures communautaires, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le FAT fournit 500 millions de dollars sur deux ans aux ADR et à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

« Le gouvernement du Canada soutient le développement économique dans les collectivités du Nord de la Colombie-Britannique. Nous aidons à mettre les petites et moyennes entreprises sur la voie de la reprise. Il est maintenant temps d'investir dans les espaces publics communs et les expériences touristiques qui rassembleront les gens en toute sécurité et aideront les collectivités à prospérer. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Grâce à ce financement, Kaien Trails se réjouit à l'idée de construire le premier tronçon du sentier Cloudberry, un maillon important pour élargir l'accès aux possibilités de loisirs en plein air à Prince Rupert. Les organisations locales comme Kaien Trails jouent un rôle essentiel dans la promotion, la construction et l'entretien des installations qui font de Prince Rupert un lieu de vie, de travail et de loisirs de renommée mondiale. Nous sommes reconnaissants au gouvernement du Canada pour son soutien à ce projet, et nous nous réjouissons à l'idée de recevoir l'appui des partenaires industriels locaux pour mener à bien la construction du sentier Cloudberry et du réseau de sentiers de l'île Kaien. »

- Sean Carlson, président, Kaien Island Trail Enhancement and Recreation Society

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Le financement du FCRC soutient deux grands volets d'activités :

adapter les espaces et les biens communautaires pour que ceux-ci puissent être utilisés de manière sécuritaire dans le respect des directives de santé publique locales;



bâtir ou améliorer des espaces communautaires pour encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leurs collectivités et leurs régions et à les explorer.

Les bénéficiaires admissibles comprennent les organisations à but non lucratif, les administrations rurales, municipales ou régionales, les groupes et communautés autochtones et les organismes du secteur public qui fournissent des infrastructures de type municipal.

La priorité peut être accordée aux projets qui encouragent la participation de groupes sous-représentés et prennent en considération les défis uniques des collectivités rurales et éloignées.

Fonds d'aide au tourisme

Le FAT aidera à positionner le Canada comme une destination de choix alors que les voyages nationaux et internationaux rebondissent, soit :

en donnant aux entreprises touristiques les moyens de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques ou d'améliorer ceux qui existent déjà, afin d'attirer davantage de visiteurs locaux et nationaux;



en aidant le secteur à se repositionner pour accueillir les visiteurs internationaux en offrant les meilleures expériences touristiques canadiennes que nous avons à offrir au monde.

Les demandeurs admissibles comprennent les entités touristiques qui s'adressent principalement aux visiteurs, comme les entreprises, les organisations à but non lucratif, comme les associations touristiques, et les conseils de bande ou autres organisations et coopératives autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement de plus de 2,6 millions de dollars par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour huit projets, et un autre de 297 498 $ dans le cadre du Fonds d'aide au tourisme (FAT) pour trois projets, tous situés dans le Nord de la Colombie-Britannique.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Village de Nisga'a de Gitwinksihlkw

Aménager des sentiers de randonnée pédestre dans la communauté de Nisga'a de Gitwinksihlkw.

399 980 $

Village de Port Clements

Moderniser le parc communautaire de Port Clements dans le village de Port Clements.

101 205 $

Kaien Island Trail Enhancement and Recreation Society

Concevoir et aménager le sentier Cloudberry à Prince Rupert.

500 000 $

Première Nation Nuxalk (new-hawk)

Redévelopper le chemin des ressources traditionnelles à Trail.

500 000 $

Première Nation Gitxaala

Construire une infrastructure communautaire extérieure.

445 500 $

Village de Hazelton

Moderniser le parc communautaire Bastion à Hazelton

30 000 $

Village de Telkwa

Remplacer le matériel de terrain de jeux de l'aire de BBQ à Telkwa.

225 000 $

Smithers Skate Park Society

Terminer la phase I de l'expansion du planchodrome de Smithers.

462 346 $

Fonds d'aide au tourisme

The Moresby Explorers Ltd.

Bâtir des logements pour le personnel afin de bonifier l'offre des activités touristiques à Haida Gwaii.

99 999 $

Spirit Bear Adventures Ltd.

Moderniser le chalet de la forêt humide de Great Bear pour répondre aux protocoles relatifs à la COVID-19.

99 999 $

Bear Enterprises Ltd.

Rénover et moderniser le Burnie Glacier Chalet.

