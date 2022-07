La modernisation des infrastructures existantes et la construction de nouveaux biens publics aideront les municipalités de l'ensemble de la Colombie-Britannique à offrir un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs, à accroître les activités économiques, à créer des emplois et à améliorer le bien-être des collectivités.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement de plus de 4,3 millions de dollars par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour treize projets et 406 647 $ par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme (FAT) pour cinq projets, tous situés dans le nord et le centre de l'île de Vancouver.

Ces investissements contribueront à la rénovation d'espaces publics et à la promotion d'expériences touristiques dans de nombreuses collectivités, de Ladysmith à Port Hardy. Le district régional de Nanaimo, ville hôte de l'annonce d'aujourd'hui, a reçu 500 000 $ du au titre du FCRC pour améliorer le parc communautaire Jack Bagley à Nanoose Bay.

Grâce à ce financement, le district régional construira de nouveaux terrains de tennis et de pickleball, un nouvel espace pour les événements et un abri de pique-nique, ainsi que plusieurs installations pour améliorer l'accessibilité. Le projet soutiendra la participation communautaire, encouragera le tourisme sportif dans la région et créera un centre pour les programmes de loisirs extérieurs.

Les programmes du FCRC et du FAT ont tous deux été lancés à l'été 2021. Le FFRC fournit 500 millions de dollars sur deux ans aux agences de développement régional (ADR) du Canada pour leur permettre d'investir dans des projets de construction et d'amélioration des infrastructures communautaires, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le FAT fournit 500 millions de dollars sur deux ans aux ADR et à Innovation, Sciences et Développement économique Canada (ISDE) pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

« Ces investissements démontrent l'engagement du gouvernement du Canada à soutenir le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Nous avons aidé à mettre les petites et moyennes entreprises sur la voie de la reprise. Il est maintenant temps d'investir dans les espaces publics communs et les expériences touristiques qui rassembleront les gens en toute sécurité et aideront les collectivités de notre province à croître et à prospérer dans l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Le district régional de Nanaimo est reconnaissant au gouvernement du Canada de soutenir la revitalisation des espaces communautaires tels que les parcs communautaires qui comptent plus que jamais pour nos résidents et leur bien-être, a déclaré Tyler Brown, président du district régional de Nanaimo. Grâce à des subventions comme le Fonds canadien de revitalisation des communautés, des améliorations seront apportées au parc communautaire Jack Bagley de Nanoose Bay afin d'en faciliter l'accessibilité et d'encourager une plus grande diversité d'activités dont tout le monde pourra profiter au parc. »

- Tyler Brown, président du district régional de Nanaimo

Le financement du FCRC soutient deux grands volets d'activités :

adapter les espaces et les biens communautaires pour que ceux-ci puissent être utilisés de manière sécuritaire dans le respect des directives de santé publique locales ;



bâtir ou améliorer des espaces communautaires pour encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leurs collectivités et leurs régions et à les explorer.

Les bénéficiaires admissibles seront les organisations à but non lucratif, les administrations rurales, municipales ou régionales, les groupes et communautés autochtones et les organismes du secteur public qui fournissent des infrastructures de type municipal.

La priorité peut être accordée aux projets qui encouragent la participation de groupes sous-représentés et prennent en considération les défis uniques des collectivités rurales et éloignées.





Le FAT contribuera à positionner le Canada comme une destination de choix alors que les voyages nationaux et internationaux rebondissent, soit :

en donnant aux entreprises touristiques les moyens de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques ou d'améliorer ceux qui existent déjà, afin d'attirer davantage de visiteurs locaux et nationaux ;



en aidant le secteur à se repositionner pour accueillir les visiteurs internationaux en offrant les meilleures expériences touristiques canadiennes que nous avons à offrir au monde.

Les demandeurs admissibles comprennent les entités touristiques qui s'adressent principalement aux visiteurs, comme les entreprises, les organisations à but non lucratif, comme les associations touristiques, et les conseils de bande ou autres organisations et coopératives autochtones.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé un investissement de 4,3 millions de dollars par l'entremise du Fonds canadien de revitalisation des communautés (FCRC) pour treize projets, et 406 647 dollars par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme (FAT) pour cinq projets, tous situés dans le centre et le nord de l'île de Vancouver.

L'aide financière annoncée aujourd'hui soutient les projets suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Premières Nations d'Ahousaht

Rénover Thunderbird Hall à Ahousaht, en Colombie-Britannique

139 458 $

Bande indienne de Cape Mudge

Installer un système d'éclairage sur le terrain de sport We Wai Kai à Campbell River, en Colombie-Britannique.

750 000 $

Municipalité de Comox Démolir un bâtiment existant et construire un nouveau bâtiment de services maritimes à Comox, en Colombie-Britannique.

380 000 $

Denman Island Community Education Society

Créer un espace communautaire extérieur à usages multiples sur l'île Denman.

93 850 $

Première Nation de Stz'uminus

Revitaliser le centre-ville d'Oyster Bay.

521 900 $

District de Lantzville

Rénover la rue principale située au cœur du village de Lantzville, en Colombie-Britannique.

487 500 $

Protection Island Lions Club Rénover les installations à Beacon House sur l'île Protection.

13 000 $

District régional de Nanaimo

Construire des terrains de sport et améliorer le parc Jack Bagley.

500 000 $

Parksville & District Historical Society

Construire un nouveau pavillon d'entrée au Parksville Museum.

90 000 $

Ville de Parksville

Rénover le parc Lions Ventureland à Parksville, en Colombie-Britannique.

300 000 $

Village de Port Alice

Aménager et réparer des allées piétonnières à Port Alice, en Colombie-Britannique.

97 500 $

District de Ucluelet Construire des pistes cyclables, améliorer l'accessibilité et embellir une section de la rue Peninsula à Ucluelet, en Colombie-Britannique.

750 000 $

District régional de Mount Waddington

Rénover la promenade à Winter Harbour, en Colombie-Britannique.

259 720 $

Fonds d'aide au tourisme

Ay Lelum The Good House of Design Inc.

Concevoir et fabriquer des produits touristiques autochtones authentiques, destinés au marché de la Colombie-Britannique.

99 999 $

CruisePlus Management Ltd.

Enrichir les forfaits croisière afin de promouvoir le tourisme sur plusieurs jours en Colombie-Britannique.

99 999 $

Coastal Rainforest Safaris Inc.

Acheter un nouveau bateau pour accroître la capacité d'excursions à Port Hardy, en Colombie-Britannique.

99 999 $

Farewell Harbour Lodge Ltd.

Moderniser les installations des pavillons isolés de Berry Island afin de percer le marché des programmes et services de mieux-être.

99 999 $

Cedar House Gallery Ltd. Améliorer une galerie d'art autochtone à Ucluelet, en Colombie-Britannique.

6 651 $

