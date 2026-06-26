Les collectivités des Prairies tireront profit du Fonds pour bâtir des collectivités fortes -- volet des impacts locaux

Ce nouveau financement fédéral permettra de soutenir des initiatives d'infrastructures locales qui visent à renforcer les collectivités et à favoriser le développement économique en Alberta et dans l'ensemble des Prairies.

NISKU, AB, le 26 juin 2026 /CNW/ - Un Canada fort repose sur des collectivités solides et des économies régionales dynamiques. Afin de contribuer à bâtir des collectivités fortes et dynamiques partout au pays, le gouvernement du Canada a lancé le Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF) pour réaliser des investissements à long terme dans les infrastructures sur lesquelles les Canadiens comptent.

Nous acceptons toujours les demandes dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes (Groupe CNW/Prairies Economic Development Canada)

Dans le cadre de cette initiative nationale, les agences de développement régional du Canada versent 1 milliard de dollars sur quatre ans dans le cadre du volet des impacts locaux du FBCF, qui fait partie du volet de prestation directe du FBCF, afin d'aider les collectivités confrontées à des coûts élevés à améliorer et à développer les types de projets d'infrastructure qui renforcent les collectivités et favorisent le développement économique régional.

Aujourd'hui, l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), a annoncé que la réception des demandes, dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes -- volet des impacts locaux, est en cours dans les provinces des Prairies.

Dans le cadre de ce volet, PrairiesCan investira plus de 176 millions de dollars sur quatre ans dans des infrastructures d'importance locale en Alberta et ailleurs dans les Prairies, qui favorisent le développement économique durable et présentent un intérêt public en améliorant les collectivités et la qualité de vie des habitants.

Les projets financés dans le cadre du volet des impacts locaux du FBCF visant à rénover et à créer des espaces importants, qu'il s'agisse de centres communautaires, d'installations de loisirs, de parcs, d'infrastructures culturelles ou de lieux de rassemblement, peuvent obtenir une aide pouvant aller jusqu'à 1 million de dollars. Pour en savoir davantage sur ce fonds, les dates limites pour la présentation des demandes, les critères d'admissibilité et le processus de demande, consultez la page Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF) - volet des impacts locaux dans les provinces des Prairies.

Citations

« En Alberta et dans tout le pays, les projets locaux sont ceux qui comptent le plus dans la vie quotidienne des gens. Le volet des impacts locaux contribuera à combler une lacune importante en appuyant des projets d'importance locale, prêts à démarrer, qui ne s'inscrivent pas forcément dans les programmes fédéraux d'infrastructure existants. Par l'intermédiaire de PrairiesCan, notre gouvernement agit rapidement pour appuyer la création de projets pratiques qui renforcent les collectivités, soutiennent les économies locales et améliorent la qualité de vie des habitants. »

- L'honorable Eleano Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Le Fonds pour bâtir des collectivités fortes apportera son soutien aux collectivités de tout le pays en mettant en place des infrastructures fiables à un rythme et à une échelle sans précédent. Par l'intermédiaire des agences de développement régional du Canada, nous mettrons en œuvre des projets d'infrastructures communautaires à forte incidence sur lesquels les Canadiens pourront compter, contribuant ainsi à bâtir un Canada fort d'un océan à l'autre. »

- L'honorable Gregor Robertson, ministre du Logement et de l'Infrastructure et ministre responsable de Développement économique Canada pour le Pacifique

Faits en bref

En avril, le premier ministre Carney a lancé le Fonds pour bâtir des collectivités fortes (FBCF) qui octroiera du financement dans le cadre de trois grands volets : un volet provincial et territorial, un volet de prestation direct et un volet communautaire.

Le 5 juin, le gouvernement du Canada a annoncé que les agences de développement régional du Canada alloueraient 1 milliard de dollars dans le cadre du Fonds pour bâtir des collectivités fortes -- volet des impacts locaux.

Les demandeurs admissibles au volet des impacts locaux comprennent les gouvernements municipaux et provinciaux, les organismes à but non lucratif, ainsi que les gouvernements et les organisations dirigés par des Autochtones.

Le premier appel de propositions de PrairiesCan est désormais lancé et les demandes seront acceptées jusqu'au 17 juillet 2026, à midi (HAR).

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attaché de presse, Bureau de l'honorable Eleano Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), [email protected], 343 574-6781; David Lauer, Gestionnaire, Communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343 549-1816