L'investissement de PrairiesCan soutient neuf projets en Saskatchewan

LANGHAM, SK, July 22, 2026 /CNW/ -- L'environnement mondial évolue rapidement, les pays s'adaptant à l'évolution des relations commerciales, aux pressions croissantes en matière de sécurité alimentaire et à la demande grandissante pour des produits alimentaires fiables et de haute qualité. Les entreprises canadiennes du secteur agroalimentaire ainsi que les organismes qui les soutiennent possèdent l'expertise, les produits et l'ambition nécessaires pour être concurrentiels dans ce contexte. Toutefois, elles ont besoin d'un appui pour accroître leurs activités, adopter de nouvelles technologies et promouvoir leurs produits sur le marché plus rapidement que jamais.

Le gouvernement du Canada annonce son soutien au secteur agricole en Saskatchewan

Aujourd'hui, l'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), accompagné de l'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international, a annoncé un investissement de plus de 10 millions de dollars pour soutenir neuf projets menés par des entreprises et d'autres organismes en Saskatchewan.

Parmi les projets annoncés aujourd'hui, des organismes comme le Partenariat mondial pour l'avancement agroalimentaire (GAAP), le Global Institute for Food Security (GIFS) et le Prairie Agricultural Machinery Institute (PAMI) aideront les entreprises à développer des produits innovants dans l'ensemble du secteur agricole et à accroître leur capacité de production afin de répondre à la demande des marchés d'importation et d'exportation.

Les entreprises POS Biosciences Corp. et Bioriginal Food & Science Corp. moderniseront et agrandiront leurs infrastructures de transformation et d'emballage afin d'extraire et de commercialiser davantage de nutriments à forte valeur ajoutée et de produits spécialisés. Ces améliorations permettront aux entreprises et aux consommateurs canadiens d'avoir accès à des ingrédients spécialisés fabriqués au Canada, répondant aux normes de qualité les plus élevées qui font la réputation du Canada à l'échelle mondiale.

Les secteurs de l'élevage en Saskatchewan bénéficieront également de l'agrandissement des installations de North 49 Foods Ltd., ce qui permettra d'accroître la production et de pénétrer de nouveaux marchés d'exportation. En outre, les améliorations apportées à Prairie Meats Inc. lui permettront de fabriquer des produits alimentaires conformes à des normes réglementaires élevées, destinés à être distribués partout en Saskatchewan et dans l'ensemble du Canada.

Citations

« Le Canada est l'un des grands producteurs alimentaires au monde. La Saskatchewan est particulièrement bien placée pour jouer un rôle de premier plan et répondre à la demande mondiale en produits alimentaires, tout en veillant à produire davantage de ce dont nous avons besoin, ici, chez nous. Je suis heureuse de soutenir les entreprises et les organismes agricoles et agroalimentaires qui renforcent la capacité d'innovation de la Saskatchewan et l'aident à relever les défis, afin qu'ils puissent croître, accroître leur compétitivité, renforcer la sécurité alimentaire et créer des emplois de qualité ici au pays. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Notre secteur agricole et agroalimentaire soutient 2,3 millions d'emplois partout au Canada et la valeur de ses exportations, vers plus de 200 pays, s'élève à plus de 100 milliards de dollars. Notre gouvernement investit dans des idées novatrices et de nouveaux produits afin d'accroître et d'améliorer la capacité des entreprises canadiennes à répondre aux besoins agroalimentaires au Canada et partout dans le monde. »

-L'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international

« La Saskatchewan nourrit le Canada et le monde entier. Notre secteur agroalimentaire repose sur des générations de savoir-faire et d'innovation agricoles des communautés rurales de la province. Ces nouveaux investissements visent à garantir que la prochaine génération de producteurs, de transformateurs et d'entreprises agroalimentaires puisse continuer à se développer et à maintenir des emplois de qualité ici, chez nous. Qu'il s'agisse de mettre au point de nouveaux produits ou de pénétrer de nouveaux marchés, nous veillons à ce que la Saskatchewan reste l'un des meilleurs endroits au monde où cultiver et produire des aliments. »

-L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État au Développement rural

« Cette nouvelle plateforme accroît considérablement notre capacité à produire les données génomiques de grande qualité nécessaires à l'essor de la prochaine génération de technologies agricoles. La capacité et l'efficacité accrues du système NovaSeq X Plus permettront au Global Institute for Food Security de combler davantage l'écart entre les découvertes scientifiques et leurs applications concrètes, accélérant ainsi la transformation des innovations en génomique en solutions qui profitent aux producteurs agricoles, renforcent les systèmes alimentaires et soutiennent la croissance économique dans les Prairies. »

-Jason Reinheimer, directeur général, Global Institute for Food Security

« Cet investissement renforcera la capacité de la Saskatchewan à aider les innovateurs agroalimentaires et biotechnologiques à commercialiser leurs idées. En élargissant l'accès à l'infrastructure de biofabrication, à l'équipement spécialisé et à un écosystème collaboratif, le Global Agri-Food Advancement Partnership aidera les entreprises à accélérer la commercialisation, à créer de nouvelles occasions à valeur ajoutée pour l'agriculture canadienne et à bâtir la prochaine génération d'entreprises agroalimentaires et biotechnologiques prospères en Saskatchewan. »

-Jeremy Lang, directeur général, Agri-Food Advancement Partnership

Faits en bref

Le secteur agricole et agroalimentaire de la Saskatchewan est l'un des secteurs à la croissance la plus rapide de la province, avec une croissance de plus de 7 % en 2024 et de plus de 15 % en 2025.

Le financement remboursable et non remboursable accordé à ces projets est versé dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE), du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) et de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT), mis en œuvre dans les Prairies par PrairiesCan.

De nouveaux programmes dans le cadre de la Stratégie nationale de sécurité alimentaire aideront à réduire la dépendance du Canada envers d'autres pays en transformant davantage de la nourriture que nous cultivons, en utilisant de nouvelles technologies pour cultiver les aliments que nous ne pouvons actuellement pas cultiver à grande échelle toute l'année, et en réduisant la bureaucratie dans l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement agricole.

Document d'information

PrairiesCan investit plus de 10 millions de dollars pour neuf projets en Saskatchewan dans le cadre du programme Croissance et productivité des entreprises (CPE), du programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) et de l'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT).

Programme Croissance et productivité des entreprises (CPE) - 700 000 $

Le programme de CPE soutient les entreprises à forte croissance qui cherchent à améliorer leur productivité, à prendre de l'expansion et à commercialiser des technologies. Il offre un financement remboursable sans intérêt aux entreprises constituées en société qui sont en activité depuis au moins deux ans.

PrairiesCan a annoncé un investissement pour un projet remboursable dans le cadre du programme CPE :

Prairie Meats Inc., associé principal de Prairie Meats LP - 700 000 $ : Prairie Meats réalisera les travaux de modernisation de ses bâtiments et de ses installations de production nécessaires à l'obtention des licences exigées en vertu du Règlement sur la salubrité des aliments au Canada, délivrées par l'Agence canadienne d'inspection des aliments, pour ses établissements de l'avenue Millar et de la rue Dudley, à Saskatoon. Ce projet renforcera la capacité de Prairie Meats à fabriquer des produits alimentaires destinés aux consommateurs de l'ensemble des Prairies, conformément aux normes réglementaires les plus élevées.

Programme Écosystèmes d'innovation régionaux (EIR) - 2 725 649 $

Le programme EIR contribue à créer, à faire croître et à soutenir des écosystèmes régionaux inclusifs. Au moyen de ce programme, des investissements ciblés dans des organismes sans but lucratif aident les entreprises des secteurs prioritaires à innover, à croître et à être concurrentielles à l'échelle mondiale.

PrairiesCan a annoncé des investissements pour trois projets non remboursables dans le cadre du programme EIR :

Global Institute for Food Security (GIFS) - 1 625 649 $ : Le GIFS de l'Université de la Saskatchewan accroît sa capacité de recherche en génomique afin d'améliorer les capacités de sélection génétique offertes aux entreprises et aux organismes de sélection. Cette initiative permettra de mettre plus rapidement sur le marché des variétés de légumineuses, d'autres cultures et des animaux d'élevage offrant des rendements plus élevés et une meilleure qualité. Cet investissement s'ajoute au financement initial de 1,6 million de dollars annoncé en 2025 pour ce projet.

Le GIFS de l'Université de la Saskatchewan accroît sa capacité de recherche en génomique afin d'améliorer les capacités de sélection génétique offertes aux entreprises et aux organismes de sélection. Cette initiative permettra de mettre plus rapidement sur le marché des variétés de légumineuses, d'autres cultures et des animaux d'élevage offrant des rendements plus élevés et une meilleure qualité. Cet investissement s'ajoute au financement initial de 1,6 million de dollars annoncé en 2025 pour ce projet. Global Agri-Food Advancement Partnership (GAAP) - 900 000 $ : Le GAAP accroît sa présence sur les marchés et améliore les infrastructures de commercialisation dans les secteurs agroalimentaire et des biotechnologies en Saskatchewan. Cet investissement permet au GAAP d'acquérir des équipements clés de biofabrication et de transformation nécessaires au développement de produits, à l'expansion, à la transformation en aval et aux activités de commercialisation, maximisant ainsi l'utilisation des actifs existants du GAAP, accélérant les résultats de la commercialisation pour les clients et permettant la création d'un bassin durable d'entreprises clientes. Le GAAP permet également de rétablir le programme de navigation pour mettre en relation les entreprises en démarrage, les investisseurs, les partenaires corporatifs et les organismes d'écosystèmes, tout en mettant en valeur la Saskatchewan comme destination d'innovation agroalimentaire et biotechnologique.

Le GAAP accroît sa présence sur les marchés et améliore les infrastructures de commercialisation dans les secteurs agroalimentaire et des biotechnologies en Saskatchewan. Cet investissement permet au GAAP d'acquérir des équipements clés de biofabrication et de transformation nécessaires au développement de produits, à l'expansion, à la transformation en aval et aux activités de commercialisation, maximisant ainsi l'utilisation des actifs existants du GAAP, accélérant les résultats de la commercialisation pour les clients et permettant la création d'un bassin durable d'entreprises clientes. Le GAAP permet également de rétablir le programme de navigation pour mettre en relation les entreprises en démarrage, les investisseurs, les partenaires corporatifs et les organismes d'écosystèmes, tout en mettant en valeur la Saskatchewan comme destination d'innovation agroalimentaire et biotechnologique. Prairie Agricultural Machinery Institute (PAMI) - 200 000 $ : PAMI fait l'acquisition d'équipements et de technologies de pointe de transformation agricole afin de soutenir les petites et moyennes entreprises dans la conception, la mise à l'essai et la commercialisation de produits et de procédés dans le secteur de l'agriculture à valeur ajoutée.

Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) - 6 595 762 $

L'Initiative régionale de réponse tarifaire (IRRT) s'inscrit dans la stratégie du gouvernement du Canada visant à protéger les emplois, les industries et les chaînes d'approvisionnement canadiens contre les répercussions des droits de douane. Mise en œuvre par Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan) dans les provinces des Prairies, l'IRRT renforce la capacité de concurrence des petites et moyennes entreprises touchées par les droits de douane en aidant ces entreprises à accroître leur productivité, à stimuler leur croissance et à diversifier leurs marchés.

PrairiesCan a fait l'annonce de trois investissements non remboursables dans le cadre de l'IRRT :

POS Biosciences Corp - 1 000 000 $ : POS Biosciences modernisera ses infrastructures de transformation afin d'accroître sa capacité de pasteurisation et de purification de semences en Saskatchewan.

POS Biosciences modernisera ses infrastructures de transformation afin d'accroître sa capacité de pasteurisation et de purification de semences en Saskatchewan. Bioriginal Food et Science Corp. - 1 000 000 $ : Bioriginal augmentera et automatisera sa capacité de transformation et d'emballage des oléagineux. L'installation de deux lignes automatisées de remplissage pour les oléagineux ajoutera une nouvelle étape de création de valeur en permettant l'embouteillage, le mélange et l'emballage de produits finis à grande échelle en Saskatchewan.

Bioriginal augmentera et automatisera sa capacité de transformation et d'emballage des oléagineux. L'installation de deux lignes automatisées de remplissage pour les oléagineux ajoutera une nouvelle étape de création de valeur en permettant l'embouteillage, le mélange et l'emballage de produits finis à grande échelle en Saskatchewan. North 49 Foods Ltd. - 990 762 $ : North 49 agrandira la salle de découpe de son usine de transformation du porc située à Moose Jaw afin d'y intégrer des détecteurs de métaux ainsi que de nouveaux équipements de transformation et d'emballage. Ces améliorations permettront à l'entreprise d'accroître sa capacité de production, de créer de nouveaux emplois, de développer des marchés d'exportation et d'augmenter ses achats de bétail provenant de la Saskatchewan.

Deux investissements remboursables ont également été annoncés dans le cadre de l'IRRT :

POS Biosciences Corp - 1 335 000 $ : POS Biosciences modernisera ses infrastructures de transformation afin d'accroître la production d'extraits d'huiles spécialisées provenant de biomasses végétales, marines et algales en Saskatchewan.

POS Biosciences modernisera ses infrastructures de transformation afin d'accroître la production d'extraits d'huiles spécialisées provenant de biomasses végétales, marines et algales en Saskatchewan. Bioriginal Food et Science Corp. - 2 270 000 $ : Bioriginal agrandira et modernisera son usine de transformation d'ingrédients alimentaires en ajoutant une ligne entièrement automatisée de conditionnement et d'emballage de produits secs dotée de systèmes d'automatisation et de robotique, ainsi qu'en faisant l'acquisition d'équipements spécialisés afin d'intégrer à ses installations la production d'acides aminés de noix de coco.

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources: Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique, Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781 | Mujtaba Hussain, Attaché de presse, Bureau du ministre du Commerce international, [email protected], 819-230-8834 | Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753