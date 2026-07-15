L'investissement fédéral annoncé à l'occasion de la fête champêtre de l'Enterprise Machine Intelligence and Learning Initiative aidera davantage d'entreprises agricoles numériques à croître ainsi qu'à mettre à l'essai et à commercialiser de nouvelles technologies

GROSSE ISLE, MB, July 15, 2026 /CNW/ - Au moment où les producteurs font face à une hausse des coûts, à des conditions météorologiques imprévisibles et à un marché mondial concurrentiel, des technologies pratiques peuvent aider les entreprises agricoles à devenir plus productives, durables et résilientes, tout en contribuant à la sécurité alimentaire à long terme du Canada.

L’Enterprise Machine Intelligence and Learning Initiative souligne ses 10 ans d’innovation agricole avec un nouveau soutien du gouvernement du Canada

Aujourd'hui, à l'occasion de la fête champêtre de l'Enterprise Machine Intelligence and Learning Initiative (EMILI), qui célèbre son 10e anniversaire, à Grosse Isle, le Dr Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, a annoncé un soutien fédéral de 3,5 millions de dollars pour l'EMILI. Cet investissement permettra à l'EMILI d'aider davantage d'entreprises agricoles numériques à croître ainsi qu'à mettre à l'essai et à commercialiser de nouvelles technologies.

Cette année seulement, l'EMILI travaille avec 24 innovateurs dans le cadre de 33 projets se déroulant sur 10 000 acres sur ses sites d'Innovation Farms à Grosse Isle et à MacGregor. Ces projets aident les entreprises à mettre à l'essai de nouvelles technologies dans de vraies conditions agricoles et à rapprocher les solutions pratiques du marché.

Grâce à ce soutien, l'EMILI continuera de promouvoir l'adoption numérique, l'innovation et le développement économique vert dans les industries agricoles et agricoles à valeur ajoutée du Manitoba. L'organisme élargit aussi sa portée en tant que cofondatrice du Réseau d'innovation, de validation et d'adoption agricole, qui relie l'innovation agricole dans l'ensemble de l'Alberta, de la Saskatchewan, du Manitoba et de l'Ontario.

Citations

« L'agriculture est l'un des piliers de l'économie des Prairies, et le Manitoba continue d'être un chef de file grâce à l'ambition, à l'ingéniosité et à l'expertise de ses producteurs, de ses innovateurs et de ses travailleurs. Grâce à cet investissement dans l'EMILI, nous aidons les innovateurs locaux à développer et à déployer à grande échelle des technologies qui appuieront les entreprises, créeront des emplois de qualité et renforceront la sécurité alimentaire. Cet investissement contribuera à accélérer l'innovation, à renforcer le secteur agroalimentaire du Manitoba et à préparer les entreprises des Prairies à une croissance à long terme. »

-L'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan)

« Le Manitoba est un chef de file de l'agriculture canadienne, et des organismes comme l'EMILI contribuent à faire en sorte que nos producteurs demeurent à la pointe de l'innovation. Grâce à cet investissement, le gouvernement du Canada soutient le développement et l'adoption de technologies agricoles de pointe qui renforceront la sécurité alimentaire, créeront des possibilités économiques et aideront les producteurs du Manitoba à rester concurrentiels dans un marché mondial en pleine évolution. Je suis fier de soutenir le travail de l'EMILI visant à bâtir un avenir plus solide et plus durable pour l'agriculture. »

- Doug Eyolfson, député de Winnipeg-Ouest

« Nous sommes reconnaissants envers le gouvernement du Canada pour ses investissements et son engagement à faire progresser l'innovation dans le secteur agricole canadien. Ce financement renforce notre capacité à rassembler les agriculteurs, les innovateurs, les entrepreneurs et les partenaires de l'industrie pour accélérer la création et l'adoption de solutions qui aideront les entreprises agricoles canadiennes à demeurer productives, concurrentielles et résilientes.

Les nouvelles technologies ont un potentiel énorme, mais pour une réussite durable, nous devons nous assurer qu'elles résolvent les véritables défis à la ferme. Cet investissement renforce notre capacité à évaluer les dernières innovations et à réduire les risques connexes, améliorant ainsi la confiance des agriculteurs à l'égard de l'adoption de technologies mises à l'essai, validées et reconnues comme créant de la valeur. En servant de pont de confiance entre l'innovation et l'application à la ferme, nous pouvons aider à accélérer l'adoption, favoriser une collaboration significative et veiller à ce que les producteurs canadiens bénéficient de solutions pratiques qui stimulent la productivité, la durabilité et la croissance à long terme. »

- Jacqueline Keena, directrice générale, EMILI

Faits en bref

Le financement de ce soutien non remboursable passe par les programmes Écosystèmes d'innovation régionaux et Croissance économique régionale par l'innovation.

Cet investissement devrait permettre de créer 165 nouveaux emplois, de former 350 personnes hautement qualifiées supplémentaires et d'aider 150 petites et moyennes entreprises.

Grâce à des investissements de plus de 3 milliards de dollars sur 10 ans, la Stratégie nationale de sécurité alimentaire présente des solutions à plus long terme axées sur le renforcement de la production alimentaire nationale et l'amélioration de l'accès à des aliments abordables et nutritifs.

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Ligne téléphonique sans frais : 1-888-338-9378

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SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781; Jess Borys (elle/she/her), Conseillère en communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 431-336-9097