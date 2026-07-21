Avis aux médias - Le secrétaire d'État Belanger annoncera un soutien fédéral destiné au secteur agricole de la Saskatchewan

SASKATOON, SK, July 21, 2026 /CNW/ -- L'honorable Buckley Belanger, secrétaire d'État pour le développement rural, au nom de l'honorable Eleanor Olszewski, ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies (PrairiesCan), annoncera un financement fédéral pour appuyer l'agriculture en Saskatchewan. L'honorable Maninder Sidhu, ministre du Commerce international, sera également présent.

Date :

22 juillet 2026

Le secrétaire d’État Belanger annoncera un soutien fédéral destiné au secteur agricole de la Saskatchewan

Heure :

13 h 30 (HAR)

Endroit :

Ag in Motion, Trade and Investment Lounge

3083, chemin Range, municipalité régionale de Corman Park, section 15, nord-ouest de Saskatoon

Route 16 près de Langham (Saskatchewan)

Carte

Cet événement est ouvert aux médias et les conférenciers seront disponibles pour répondre aux questions après l'annonce.

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ATS (appareil de télécommunications pour personnes malentendantes) : 1-877-303-3388

SOURCE Prairies Economic Development Canada

Personnes-ressources : Tunde Oyateru, Gestionnaire des communications, Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 639-382-3753; Soraya Lemur, Attachée de presse, Cabinet de l'hon. Eleanor Olszewski ministre de la Gestion des urgences et de la Résilience des communautés et ministre responsable de Développement économique Canada pour les Prairies, [email protected], 343-574-6781