Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

PENTICTON, BC, le 7 déc. 2022 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, puis soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Partout dans la région de Thompson Okanagan et dans le Southern Interior de la Colombie-Britannique, les collectivités sont prêtes à accueillir les résidents tout comme les visiteurs et à leur faire profiter d'expériences touristiques et d'espaces publics nouveaux et améliorés.

Les collectivités de Thompson Okanagan reçoivent un financement de plus de 5,5 millions de dollars pour revitaliser les espaces publics et enrichir les expériences touristiques (Groupe CNW/Développement économique Canada pour le Pacifique)

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 5,5 millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de 23 projets réalisés dans la région de Thompson Okanagan. Ce montant comprend 3,2 millions de dollars destinés à neuf projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et plus de 2,3 millions de dollars destinés à quatorze projets financés par le Fonds d'aide au tourisme.

La Ville de Penticton reçoit un financement de 950 000 $ au titre du Fonds canadien de revitalisation des communautés au profit de deux projets qui amélioreront l'infrastructure publique dans la collectivité. Le premier projet recevra 750 000 $ destinés à l'aménagement d'une nouvelle piste cyclable entre le lac Okanagan et le lac Skaha qui fournira aux cyclistes un accès sûr et facile d'un bout à l'autre de la ville. Les 200 000 $ supplémentaires serviront à construire deux toilettes communautaires accessibles au Kiwanis Park Safety Village et au parc Riverside de Penticton.

Grâce à la modernisation des infrastructures existantes et à la construction de nouveaux biens publics, les Britanno-Colombiens auront un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs; ces projets contribueront à accroître les activités économiques, à créer des emplois et à améliorer le mieux-être des collectivités. Kelowna, Penticton, Peachland, Golden, Revelstoke, Vernon, Summerland, Keremeos et Osoyoos comptent parmi les collectivités qui bénéficieront des annonces d'aujourd'hui.

Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez consulter le document d'information ci-dessous.

L'annonce de financement d'aujourd'hui fait suite aux récentes ouvertures des bureaux de PacifiCan à Kelowna et à Cranbrook qui contribueront à soutenir le développement économique local pour les Britanno-Colombiens du Southern Interior. Grâce aux nouveaux agents qui vivent et offrent des services dans le Southern Interior, PacifiCan sera plus accessible à toutes les collectivités de la région.

Citations

« Ces investissements démontrent comment le gouvernement du Canada aide à stimuler le développement économique dans les collectivités de l'ensemble de la Colombie-Britannique. Nous sommes là pour soutenir les petites et moyennes entreprises sur la voie de la reprise. L'investissement dans des espaces publics partagés et des expériences touristiques rapprochera les collectivités et assurera la prospérité de la région de Thompson Okanagan pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie de notre économie du tourisme. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Il s'agit d'un excellent exemple de partenariats qui contribuent à créer des collectivités plus sûres et plus saines. Je suis ravi que PacifiCan se soit manifestée en offrant cette subvention et qu'elle participe à la mise en place de modes de transport plus actifs et à l'accessibilité pour tous. La Ville de Penticton est déterminée à être une collectivité saine, active et accessible, et nous avons hâte de collaborer à d'autres projets comme ceux-ci. »

- Julius Bloomfield, maire, Ville de Penticton

Faits en bref

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le 16 novembre 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Kelowna et à Cranbrook , en Colombie-Britannique, pour mieux servir les entreprises et les collectivités du Southern Interior de la Colombie-Britannique.

et à , en Colombie-Britannique, pour mieux servir les entreprises et les collectivités du Southern Interior de la Colombie-Britannique. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés et le Fonds d'aide au tourisme ont été lancés pendant l'été 2021.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés soutient deux grands volets d'activités afin que les collectivités puissent :

adapter les espaces et les biens communautaires pour que ceux-ci puissent être utilisés de manière sécuritaire dans le respect des directives de santé publique locales;



bâtir ou améliorer des espaces communautaires pour encourager les Canadiens à s'engager de nouveau dans leurs collectivités et leurs régions et à les explorer.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Le Fonds d'aide au tourisme contribue à positionner le Canada comme une destination de choix alors que les voyages nationaux et internationaux rebondissent, soit :

en donnant aux entreprises touristiques les moyens de créer de nouvelles expériences et de nouveaux produits touristiques ou d'améliorer ceux qui existent déjà, afin d'attirer davantage de visiteurs locaux et nationaux;



aidant le secteur à se repositionner pour accueillir les visiteurs internationaux en offrant les meilleures expériences touristiques canadiennes que nous avons à offrir au monde.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Ville de Kelowna

750 000 $

Le financement servira à ajouter des éléments d'accessibilité au parc Pandosy Waterfront à Kelowna, notamment un quai flottant, un éclairage piétonnier, des panneaux d'orientation et une infrastructure mobile.

Ville de Penticton

750 000 $

Le financement servira à aménager une nouvelle piste cyclable entre le lac Okanagan et le lac Skaha. La piste cyclable et le trottoir sûrs permettront aux citoyens de se déplacer facilement dans toute la ville.

200 000 $

Le financement servira à construire deux toilettes communautaires accessibles au Kiwanis Park Safety Village et au parc Riverside de Penticton.

Ville de Vernon

639 000 $

Le financement sera utilisé pour poursuivre le développement du parc commémoratif Civic. Les activités du projet comprennent la modernisation d'un bâtiment existant pour améliorer l'efficacité énergétique et la création de toilettes publiques accessibles et d'un espace de réunion communautaire.

Ville de West Kelowna

416 250 $

Le financement servira à revitaliser quatre parcs communautaires à West Kelowna : les parcs Beechnut, Pritchard, Paula et Shetler. Les travaux comprennent l'amélioration des aménagements paysagers et des stationnements, ainsi que l'installation de nouveaux équipements de terrains de jeux, de terrains de volley-ball et d'aires de pique-nique.

District de Peachland

53 188 $

Le financement servira à élargir et à améliorer l'accessibilité des sentiers polyvalents qui relient le parc Heritage au centre-ville de Peachland. Les activités de projet comprennent l'installation de nouveaux lampadaires, l'agrandissement du stationnement et l'ajout de liaisons entre les sentiers et de passages pour piétons sûrs.

Golden Off Road Motorcycle Association

30 000 $

Le financement servira à construire un nouveau site récréatif au point de départ du nouveau réseau de sentiers pour motocyclettes tout terrain de l'Association. Il sera composé de 20 terrains de camping et servira de halte pour les activités de motoneige en hiver.

O'Keefe Ranch and interior Heritage Society

94 915 $

Le financement servira à créer dix unités d'hébergement de « glamping » au O'Keefe Ranch Historic Site à Vernon. Le projet tirera parti des technologies vertes et améliorera l'accessibilité pour les personnes handicapées.

Osoyoos Museum Society

310 530 $

Le financement servira à réaménager le niveau inférieur du musée Osoyoos pour y ajouter des expositions d'artefacts culturels et des salles de travail polyvalentes destinées à accueillir des rassemblements et des évènements communautaires.

Fonds d'aide au tourisme

1375647 Alberta Ltd.

99 999 $

Le financement aidera Alpha Mountain Lodging à mettre en place une entreprise de chalets et de visites guidées dans l'arrière-pays à Revelstoke. Les travaux comprennent la construction de quatre chalets destinés à une utilisation touristique en toute saison.

Argus Properties Ltd.

99 999 $

Le financement servira à construire une plateforme flottante et une extension de la rampe du quai de la marina de l'hôtel Eldorado sur le lac Okanagan. Les améliorations serviront à élargir les services d'hydravion existants, amenant des visiteurs de Vancouver à Kelowna.

British Columbia Snowmobile Federation

500 000 $

Le financement servira à créer un programme de sentiers récréatifs pour motoneiges, qui soutiendra clubs de motoneiges de la province et améliorera les offres touristiques.

Carpe Diem Tours Ltd.

85 000 $

Le financement servira à acquérir un nouveau véhicule et à faciliter le développement des visites de vignobles destinées aux francophones et aux autres visiteurs de l'Okanagan.

Elevation Outdoors Experiential Programs Association

219 600 $

Le financement servira à l'expansion des activités de Kelowna Bike Rentals, notamment à l'achat de 92 nouveaux vélos, dont des vélos électriques adaptés, des vélos de montagne et de ville, et des accessoires de cyclisme.

ERTCU Travel Group Ltd

99 999 $

Le financement contribuera à imaginer et à commercialiser une série de nouveaux circuits de véhicules récréatifs dans les régions rurales de la Colombie-Britannique, visant le marché international.

Extreme Yeti Adventures Ltd.

96 000 $

Le financement servira à l'achat d'équipements avioniques de pointe, de parachutes et d'aéronefs supplémentaires afin d'offrir aux clients une expérience de parachutisme plus sûre et améliorée à Golden.

Iconoclast Developments Ltd.

99 999 $

Le financement servira à rénover et à améliorer les installations et l'infrastructure de Sorcerer Lodge près de Golden.

Renedian Adventures Ltd.

99 999 $

Le financement servira à acquérir quatre motocyclettes, une fourgonnette et une remorque, ainsi qu'à embaucher des employés pour accroître les services d'excursions en motocyclette à Kelowna.

Revelstoke Accommodation Association

135 000 $

Le financement aidera Tourism Revelstoke à mettre au point un plan de gestion des destinations en collaboration avec les intervenants du secteur du tourisme de la région. Le plan servira de guide pour la vision touristique de Revelstoke.

Revelstoke Mountain Resort

99 999 $

Le financement servira à aménager un parc de vélos de montagne qui prolongera les saisons touristiques de la station de ski.

Thompson Okanagan Tourism Association

500 000 $

Le financement servira à la réalisation d'évaluations de durabilité pour les entreprises touristiques rurales de la Colombie-Britannique afin de les aider à adopter et à mettre en œuvre des pratiques opérationnelles durables et respectueuses de l'environnement.

Vernon Winter Carnival Society

125 000 $

Le financement servira à la mise en place de nouvelles activités qui élargiront le Carnaval d'hiver de Vernon, un festival d'hiver de 10 jours qui propose plus de 100 évènements locaux.

Wine Country Studios

56 960 $

Le financement servira à développer et à promouvoir des ateliers et des cours d'art métis uniques auprès des touristes qui visitent West Kelowna.

