Le gouvernement du Canada investit en Colombie-Britannique pour revitaliser les espaces communautaires, attirer de nouveaux visiteurs et stimuler les économies locales.

SALMON ARM, BC, le 23 févr. 2023 /CNW/ - Des espaces publics sûrs et inclusifs ainsi que des attractions touristiques dynamiques sont indispensables à la création de collectivités vibrantes. Ils rassemblent des personnes de tous âges et de toutes capacités, soutiennent les entreprises et stimulent la vitalité économique. Partout dans la région de Thompson Okanagan de la Colombie-Britannique, les collectivités accueillent à nouveau les résidents et les visiteurs pour leur faire profiter d'expériences touristiques et d'espaces publics nouveaux et améliorés.

L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé aujourd'hui un financement de plus de 2,5 millions de dollars accordé par PacifiCan au profit de 16 projets réalisés dans la région de Thompson Okanagan. Ce montant comprend 240 000 dollars destinés à deux projets financés par le Fonds canadien de revitalisation des communautés et plus de 2,3 millions de dollars destinés à 14 projets financés par le Fonds d'aide au tourisme.

Parmi ces projets, la Salmon Arm Folk Music Society recevra 436 725 dollars par l'entremise du Fonds d'aide au tourisme pour soutenir des événements dans la région, notamment le festival de la fierté Salmon Arm et le festival de musique autochtone, et pour élaborer un plan visant à améliorer les expériences touristiques liées à la musique. Ce financement permettra de transformer les événements locaux en festivals de plusieurs jours mettant en valeur la culture, la musique et l'art autochtones locaux, ce qui attirera des milliers de touristes nationaux et internationaux. Pour obtenir la liste complète des projets, veuillez consulter le document d'information dans la section ci-dessous.

Grâce à la modernisation des infrastructures et à la construction de nouveaux biens publics, les Britanno-Colombiens et les visiteurs ont un meilleur accès aux programmes et aux installations de loisirs. Ces projets contribuent à accroître les activités économiques, à créer des emplois et à améliorer le mieux-être des collectivités. Les collectivités de Thompson Okanagan qui bénéficient de l'annonce d'aujourd'hui sont les suivantes : Eagle Bay, Merritt, Keremeos, Blind Bay, Magna Bay, Kelowna, Vernon, Peachland et Armstrong.

L'annonce de financement d'aujourd'hui fait suite aux récentes ouvertures des bureaux de PacifiCan à Kelowna et à Cranbrook qui contribuent à soutenir le développement économique pour les Britanno-Colombiens du Southern Interior. Grâce à de nouveaux agents vivant sur place et fournissant des services localement, PacifiCan est maintenant plus accessible à toutes les collectivités de la région.

« Des choses formidables se passent dans le Southern Interior. La région est connue pour ses pistes de ski, ses vins et ses produits de renommée mondiale, mais elle abrite également un milieu de la technologie florissant et des secteurs forestiers et miniers novateurs. L'investissement dans des espaces publics partagés et des expériences touristiques rapprochera les collectivités, attirera de nouveaux visiteurs et assurera la prospérité de la région de Thompson Okanagan pour l'avenir. »

- L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre du Développement international et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada

« Alors que nous passons la phase de pic de la pandémie, le secteur canadien du tourisme montre des signes clairs de croissance. Les investissements du gouvernement du Canada dans le tourisme au cours des deux dernières années étaient axés sur la survie de l'économie touristique. Au moment où nous passons à la relance et à la croissance du secteur, nous continuons à fournir un soutien ciblé aux entreprises touristiques afin qu'elles puissent continuer à offrir des expériences inoubliables. Un secteur touristique pleinement rétabli et robuste est essentiel au travail continu de notre gouvernement pour bâtir une économie qui fonctionne pour tous les Canadiens. »

- L'honorable Randy Boissonnault, ministre du Tourisme et ministre associé des Finances

« Nous sommes ravis d'annoncer l'engagement de PacifiCan à soutenir la croissance et la diversité des événements culturels dans la collectivité de Shuswap, notamment la série de concerts Small Hall, le deuxième concert annuel du festival de la fierté et la création d'un nouveau festival de musique autochtone. Ces événements célèbrent le riche patrimoine culturel de la région et offrent aux artistes talentueux une plateforme pour présenter leurs talents à un public plus large. L'investissement de PacifiCan dans l'initiative Live Music Capital of British Columbia contribuera à ce que Shuswap demeure une destination de choix pour les événements culturels et le tourisme, tout en facilitant la production d'événements de grande qualité qui attirent des visiteurs de partout. »

- David Gonella, directeur général, Salmon Arm Folk Music Society

PacifiCan est l'agence fédérale de développement économique dédiée aux Britanno-Colombiens. PacifiCan travaille avec des partenaires qui bâtissent des entreprises novatrices, créent des emplois de qualité et soutiennent la croissance inclusive d'un bout à l'autre de la Colombie-Britannique.

Le 16 novembre 2022, PacifiCan a ouvert de nouveaux bureaux à Kelowna et à Cranbrook pour servir les entreprises et les collectivités du Southern Interior de la Colombie-Britannique.

et à pour servir les entreprises et les collectivités du Southern Interior de la Colombie-Britannique. Le Fonds canadien de revitalisation des communautés et le Fonds d'aide au tourisme ont été lancés pendant l'été 2021.

Le Fonds canadien de revitalisation des communautés fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les collectivités à construire et à améliorer des infrastructures, rendant ainsi les espaces publics plus sûrs, plus verts et plus accessibles.

Le Fonds d'aide au tourisme fournit 500 millions de dollars sur deux ans pour aider les entreprises et les organisations touristiques à adapter leurs activités afin de répondre aux exigences de santé publique, tout en investissant dans des produits et des services pour faciliter leur croissance future.

Les projets annoncés aujourd'hui sont les suivants :

Fonds canadien de revitalisation des communautés

Ville de Merritt

122 907 $

Le financement servira à remplacer la tour de condensation, une pièce d'équipement essentielle à la fabrication de la glace, de l'aréna commémoratif Nicola Valley de Merritt.

Eagle Bay Community Association

117 014 $

Le financement servira à rénover la salle communautaire d'Eagle Bay, notamment en modernisant la cuisine et le système électrique et en construisant une nouvelle salle de bain accessible.

Fonds d'aide au tourisme

Bande indienne d'Adams Lake

130 000 $

Le financement servira à concevoir un amphithéâtre afin d'élargir l'offre touristique autochtone dans la réserve de la bande indienne d'Adams Lake et de promouvoir la culture Secwépemc (Shu-Kwep-mek).

Bloom Flower Festivals

99 999 $

Le financement servira à la construction et à l'installation d'une petite maison afin d'augmenter les possibilités d'hébergement et de favoriser la participation au festival local des fleurs à Armstrong.

Born To Shake

99 999 $

Le financement sera utilisé pour créer un lieu et une expérience de confection de cocktails afin de diversifier l'offre touristique dans le quartier des brasseries de Kelowna.

British Columbia Snowmobile Federation

600 000 $

Le financement servira à créer un programme de sentiers récréatifs pour motoneiges, qui soutiendra les clubs de motoneiges de la province et améliorera les offres touristiques.

MotherLove Ferments Inc.

99 999 $

Le financement sera utilisé pour construire une salle et une expérience de dégustation de kombucha à Kelowna.

Niche Wine Company Ltd.

99 999 $

Le financement permettra d'agrandir le domaine vinicole autochtone à West Kelowna, notamment en construisant un nouveau bâtiment pour les dégustations de vin.

Salmon Arm Folk Music Society

436 725 $

Le financement sera utilisé pour soutenir les événements de la région, notamment le festival de la fierté Salmon Arm et le festival de musique autochtone, et pour élaborer un plan visant à améliorer les expériences touristiques liées à la musique.

Shuswap Water Tours Inc.

367 500 $

Le financement servira à construire un nouveau quai flottant et à acheter des embarcations supplémentaires pour les excursions en bateau à Blind Bay, sur le lac Shuswap.

Silver Star Ski Resort Ltd.

50 000 $

Le financement sera utilisé pour acheter des porte-vélos pour la télécabine de la station, afin de stimuler les activités de vélo de montagne et le tourisme pendant la saison intermédiaire.

The Scotch Creek Hub Inc.

61 500 $

Le financement servira à multiplier les expériences touristiques au Hub's Family Fun Centre de North Shuswap, en y ajoutant un jeu laser, une cage d'exercice au bâton et la location de trottinettes électriques.

TripHero Travel Network Inc.

99 999 $

Le financement permettra de créer un espace en ligne pour promouvoir les petits exploitants d'entreprises touristiques locaux et autochtones auprès des visiteurs de l'Okanagan.

Velo Volt Bike Rentals Ltd.

30 000 $

Le financement sera utilisé pour obtenir des vélos électriques pour une entreprise de vélos électriques à Kelowna. Les clients pourront louer des vélos électriques pour se rendre à des domaines vinicoles, à des restaurants et à des marchés de producteurs, contribuant ainsi à l'économie locale.

Vines & Views Tours & Rentals Inc.

99 999 $

Le financement servira à développer les visites de vignobles du bénéficiaire à Kelowna en acquérant plus de véhicules et en embauchant du personnel.

ZipZone Adventures Ltd.

33 000 $

Le financement permettra d'installer des locaux supplémentaires pour le personnel sur place à Peachland.

