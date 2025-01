Le gouvernement du Canada investit dans le tourisme en Colombie-Britannique afin d'attirer les touristes et de stimuler la croissance économique locale.

KELOWNA, BC, le 22 janv. 2025 /CNW/ - La Colombie-Britannique propose des attractions naturelles à couper le souffle et offre des expériences de loisirs de plein air uniques qui amènent le monde à notre porte. Important pour l'économie du Canada, le tourisme crée de bons emplois dans les collectivités, qu'il s'agisse des grands centres urbains, des zones rurales et isolées ou des communautés autochtones. Dans la région de l'intérieur sud, les propriétaires d'entreprises touristiques, les gestionnaires ainsi que les entrepreneures et entrepreneurs nourrissent des projets ambitieux, et PacifiCan est là pour les soutenir.

Aujourd'hui, l'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Pacifique Canada (PacifiCan), a annoncé l'octroi d'un financement de plus de 2 millions de dollars à 14 organisations de l'intérieur sud de la Colombie-Britannique dans le cadre du Programme pour la croissance du tourisme de PacifiCan. Cet investissement contribuera à améliorer les activités de plein air, à prolonger la saison touristique et à attirer des visiteurs dans les petites collectivités.

Dans le cadre de l'annonce d'aujourd'hui, le Black Jack Ski Club de Rossland recevra 250 000 $ pour améliorer l'accessibilité de son pavillon d'accueil, élargir son service de location d'équipement et installer des panneaux d'interprétation. Ces travaux amélioreront l'expérience des visiteurs et feront du Club une destination pour les adeptes de plein air tout au long de l'année.

La Columbia Valley Greenways Trail Alliance reçoit 250 000 $ de PacifiCan pour améliorer un tronçon de quatre kilomètres du réseau de sentiers de randonnée et de vélo dans la vallée du Columbia. La modernisation des sentiers facilitera l'accès entre Radium Hot Springs et Invermere, améliorera l'accessibilité pour les personnes de tous âges et de toutes capacités, et encouragera davantage de visiteurs à explorer la beauté naturelle de la région. L'investissement de PacifiCan facilitera également la planification d'un sentier plus sûr et plus accessible entre Radium et le parc national Kootenay.

La Niche Wine Company reçoit 240 000 $ pour transformer son établissement vinicole de West Kelowna en une destination dynamique de microvillégiature et d'agrotourisme pour les résidents et les visiteurs. Le financement de PacifiCan aidera l'établissement vinicole, qui appartient à des Autochtones, à mettre en place des expériences culturelles soigneusement élaborées, notamment des dégustations de vins sans pareilles et des repas de la ferme à la table qui mettent en valeur les riches traditions agricoles de la vallée de l'Okanagan.

Les autres investissements annoncés aujourd'hui sont les suivants :

250 000 $ à CAPOW Guiding afin d'améliorer l'infrastructure pour ses randonnées dans l'arrière-pays, près de Revelstoke

174 000 $ à la Ville de Kelowna afin d'étendre le service aérien à l'aéroport international de Kelowna et promouvoir les voyages en saison intermédiaire

afin d'étendre le service aérien à l'aéroport international de et promouvoir les voyages en saison intermédiaire 185 000 $ pour Kartplex, à Oliver, afin d'améliorer son expérience de karting avec de nouvelles pistes, un éclairage solaire et des simulateurs d'entraînement

110 000 $ à Kootenay Rockies Tourism pour élaborer une campagne de marketing afin d'attirer plus de visiteurs dans 20 collectivités rurales le long de l'autoroute 3

190 731 $ à la Shuswap Trail Alliance afin d'améliorer un réseau de sentiers pour le vélo de montagne et la randonnée dans la région de Shuswap

39 000 $ à la Sparwood Trails Alliance pour élargir le réseau de sentiers locaux du district

18 950 $ à la Trails to the Boundary Society afin d'améliorer ses visites guidées à vélo à Rock Creek

42 000 $ au village de Nakusp afin d'améliorer l'accessibilité sur le Nakusp Hot Springs Trail

afin d'améliorer l'accessibilité sur le Nakusp Hot Springs Trail 75 000 $ au Wettstone Guest Ranch pour hivériser ses chalets de South Cariboo

62 108 $ à la Yahk Soap & Candle Co. afin d'améliorer son café et sa cuisine Two Scoop Steve dans la communauté de Yahk

130 000 $ à ZipZone Peachland pour améliorer sa tyrolienne et son mur d'escalade afin de pouvoir accueillir de plus grands groupes

Des projets comme ceux annoncés aujourd'hui offrent des expériences mémorables aux touristes du Canada et de l'étranger. Ils créent des emplois, participent à la croissance de l'économie locale, enrichissent les communautés et font de la Colombie-Britannique une destination de choix.

« L'intérieur sud de la Colombie-Britannique abrite des attractions touristiques de calibre mondial qui mettent en valeur la beauté naturelle époustouflante ainsi que l'histoire et la culture riches de notre province. PacifiCan est fière d'aider ces organisations à saisir les occasions de croissance et créer des expériences mémorables pour les résidents et les visiteurs. Les projets annoncés aujourd'hui stimuleront le tourisme dans les collectivités rurales, créeront de bons emplois et renforceront l'économie locale. »

-L'honorable Harjit S. Sajjan, ministre de la Protection civile et ministre responsable de l'agence de développement économique du Pacifique Canada

« De ses montagnes majestueuses jusqu'à ses côtes captivantes, la Colombie-Britannique a tout pour plaire aux touristes. Voilà pourquoi nous aidons l'industrie touristique de la Colombie-Britannique à croître et à prospérer grâce au Programme pour la croissance du tourisme. Cet important financement signifie que les entreprises et les organisations peuvent prendre de l'expansion, créer des emplois et attirer davantage de touristes dans l'intérieur sud. J'ai hâte de constater les effets qu'auront ces fonds sur les années à venir! »

-L'honorable Soraya Martinez Ferrada, ministre du Tourisme et ministre responsable de l'Agence de développement économique du Canada pour les régions du Québec

« Le Black Jack Cross Country Ski Club est incroyablement reconnaissant à PacifiCan pour son soutien à l'agrandissement des installations au point de départ des sentiers. Cette nouvelle infrastructure était une vision et une priorité de notre plan stratégique, dans le but de présenter un nouveau pavillon d'accueil pour les Jeux d'hiver de la Colombie-Britannique en février 2026. Ce projet patrimonial est essentiel à la capacité du Black Jack Cross Country Ski Club d'accueillir des événements de plus grande envergure et d'élargir nos services à la communauté tout au long de l'année. Ce financement soutient la création d'un atout touristique local qui favorise la croissance économique tout en améliorant l'accessibilité et l'expérience des visiteurs. L'agrandissement des installations au point de départ des sentiers contribuera à la réalisation de notre vision, qui consiste à créer une expérience de ski de fond de classe mondiale pour nos membres, pour la communauté et pour les visiteurs. »

-Adele Pratt, membre du conseil d'administration, Black Jack Ski Club

« Le financement du Programme pour la croissance du tourisme de PacifiCan est un investissement transformateur dans le réseau de sentiers de la vallée du Columbia. Ce financement permet d'améliorer et d'étendre les sentiers durables, de créer des possibilités de tourisme actif et de mettre en valeur la beauté naturelle de notre région. En améliorant l'accessibilité et les infrastructures de plein air, nous encourageons non seulement les modes de vie sains et la fréquentation tout au long de l'année, mais nous stimulons également notre économie locale. Il est important de noter que ce projet fait progresser notre ambition de relier Radium et Fairmont par un réseau de sentiers de classe mondiale, ce qui positionne la vallée du Columbia comme une destination de choix pour les amateurs de plein air. »

-Lianne Lang, gestionnaire de projet, Columbia Valley Greenways Trail Alliance

« Nous avons le grand plaisir de nous associer à PacifiCan pour concrétiser notre projet d'hébergement de luxe au sommet des montagnes à West Kelowna. Cet investissement nous permet de diversifier notre ferme pour en faire une destination agrotouristique de premier plan qui mêle le vin, la cuisine et la culture de l'Okanagan pour créer des expériences inoubliables dans un cadre à couper le souffle. »

-Joanna Schlosser, PDG, Niche Wine Company

PacifiCan est l'agence fédérale dédiée au développement économique de la Colombie-Britannique. Elle travaille avec des partenaires qui développent des entreprises innovantes, créent des emplois de qualité et soutiennent une croissance inclusive dans toute la province.

Le Programme de croissance du tourisme est un élément clé de la Stratégie fédérale pour la croissance du tourisme, qui trace la voie de la croissance, de l'investissement et de la stabilité à long terme dans l'industrie touristique du Canada.

Dans le cadre de ce programme national de 108 millions de dollars, le gouvernement du Canada investit 14 millions de dollars en Colombie-Britannique pour aider les petites et moyennes entreprises, les organisations à but non lucratif et les collectivités, y compris les communautés autochtones, à développer des attractions et des expériences touristiques locales qui font du Canada une destination de choix.

En Colombie-Britannique, le tourisme emploie plus de 84 000 personnes. Plus de 16 650 entreprises touristiques sont exploitées en Colombie-Britannique.

En 2021, l'industrie touristique de la Colombie-Britannique a généré 13,5 milliards de dollars en revenus.

