Ce complexe en bord de mer proposera plus de 700 chambres, des commodités adaptées aux familles et beaucoup d'activités dans la zone hôtelière de Cancún.

MONTRÉAL, le 10 juin 2025 /CNW/ - Le Riu Ventura ouvrira officiellement ses portes le 6 décembre 2025, juste à temps pour la réservation d'escapades hivernales! Les clients de Vacances Sunwing seront parmi les premiers à réserver leur séjour dans ce tout nouveau centre de villégiature tout compris situé sur la célèbre plage Delfines.

Riu Ventura, Cancun. (Groupe CNW/Vacances Sunwing)

Il s'agit de la sixième propriété de RIU Hotels & Resorts à Cancún et de la 23e au Mexique. L'hôtel Riu Ventura proposera à ses invités une escapade animée et familiale dans une ambiance moderne, de même qu'un service tout compris en tout temps qui fait la réputation des Riu. Cette dernière propriété renforce l'histoire de longue date unissant RIU et les Caraïbes mexicaines. Ce tout dernier projet constitue un attrait d'envergure pour les voyageurs canadiens en quête de soleil, de modernité et de commodité.

Voici les principaux avantages de cet hôtel :

Plus de 700 chambres modernes, y compris des suites avec accès piscine et des suites familiales à deux chambres

Six piscines extérieures, dont une avec des glissades et une autre au sixième étage avec une vue sur la mer

Accès au miniclub RIULand et à des programmes de divertissement pour les familles

Restaurants servant des plats asiatiques, mexicains et italiens, une grilladerie et un buffet international.

Six bars proposant des cocktails rafraîchissants jour et nuit

Accès au RIU Party au Riu Caribe à proximité pour les clients souhaitant profiter d'événements thématiques en soirée

Accès aux programmes de remise en forme RIUFit et au spa Renova pour une expérience de bien-être et de relaxation (à des frais supplémentaires)

Le Riu Ventura offre une expérience complète et excitante ainsi qu'un excellent rapport qualité-prix. Il est parfait pour les familles, les couples et les groupes d'amis à la recherche d'aventures ensoleillées ou d'une escapade relaxante en bord de mer.

En tant que partenaire par excellence au Canada, Vacances Sunwing offre des vols directs vers Cancún à partir des principales villes du pays cet hiver. Les clients peuvent réserver des forfaits au Riu Ventura sur sunwing.ca ou auprès de leur conseiller en voyages dès aujourd'hui.

À propos de Vacances Sunwing

En tant que principal voyagiste au Canada, Vacances Sunwing offre plus de forfaits vacances vers le Sud que tout autre fournisseur de vacances avec un service direct et convivial à partir de nombreux aéroports à travers le Canada, vers des destinations soleil populaires dans les Caraïbes, au Mexique et en Amérique centrale. Cela permet à Vacances Sunwing d'offrir à ses clients des aubaines exclusives aux hôtels parmi les mieux cotés dans les destinations vacances les plus populaires. Les clients de Vacances Sunwing bénéficient des services de notre partenaire de confiance à destination, NexusTours, dont les représentants se font un plaisir d'accueillir chaleureusement les clients quand ils arrivent et de les guider pendant tout leur séjour. Pour en savoir plus, veuillez consulter Sunwing.ca/fr.

