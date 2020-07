La « Demande en direct » accélère le traitement des propositions d'assurance-vie et d'assurance maladies graves, pour que les conseillers puissent aider les Clients rapidement et facilement

TORONTO, le 21 juill. 2020 /CNW/ - En cette période où les Canadiens pensent plus que jamais à leur santé et à leur sécurité financière, la Sun Life Canada est heureuse de lancer sa « Demande en direct ». Il s'agit d'une plateforme en ligne durable pour les demandes d'assurance, utilisée par les tiers conseillers et leurs Clients. Alors que les effets de la pandémie continuent de se faire ressentir, la « Demande en direct » permettra aux Clients d'accéder facilement aux solutions dont ils ont besoin en matière de protection et de patrimoine à long terme. La sécurité financière est un pilier de la stratégie de durabilité de la Sun Life, et s'inscrit dans sa volonté d'offrir aux Clients des produits et services novateurs qui leur permettront d'atteindre une sécurité financière durable.

La « Demande en direct » aide les Clients et leurs conseillers tout au long du processus de demande d'assurance-vie ou d'assurance maladies graves. Dans la plateforme en ligne, le conseiller soumet les demandes par voie numérique, établit les contrats et les met en vigueur, tout en accélérant le processus du début à la fin. Le Client peut ainsi recevoir une décision dans un délai aussi court que 24 heures. Avec la « Demande en direct », la Sun Life Canada fait de sa plateforme numérique un complément aux conseils globaux que seul un conseiller digne de confiance peut offrir.

« Les Canadiens veulent des conseils fiables tout en maintenant la distanciation physique, explique Vineet Kochhar, vice-président principal, solutions d'assurance, Sun Life Canada. Si les expériences numériques sont essentielles, rien ne peut remplacer la valeur des conseils offerts par un conseiller. La « Demande en direct » est simple, intuitive et se charge des détails, pour laisser aux conseillers le soin de se concentrer sur ce qui compte le plus : offrir de bons conseils et la tranquillité d'esprit aux Clients et à leur famille, tout particulièrement à des moments où ils en ont le plus besoin. »

Conçue selon la méthode agile et les commentaires des conseillers, la « Demande en direct » est :

Une expérience numérique tout-en-un - Le processus de demande en ligne aide les conseillers du début à la fin en préparant les propositions d'assurance-vie et d'assurance maladies graves. Les conseillers peuvent même utiliser la plateforme pour planifier les entrevues téléphoniques avec les Clients.

- Le processus de demande en ligne aide les conseillers du début à la fin en préparant les propositions d'assurance-vie et d'assurance maladies graves. Les conseillers peuvent même utiliser la plateforme pour planifier les entrevues téléphoniques avec les Clients. rapide et facile - Grâce aux fonctions de signature électronique, la « Demande en direct » peut rendre une décision dans un délai de 24 heures seulement, si la demande est admissible. Cela réduit le traitement d'environ une semaine.

- Grâce aux fonctions de signature électronique, la « Demande en direct » peut rendre une décision dans un délai de 24 heures seulement, si la demande est admissible. Cela réduit le traitement d'environ une semaine. sans papier - La plateforme numérique réduit considérablement la quantité de papier requise pour une demande. Une fois entièrement intégrée, la « Demande en direct » remplacera des millions de feuilles de papier par an.

- La plateforme numérique réduit considérablement la quantité de papier requise pour une demande. Une fois entièrement intégrée, la « Demande en direct » remplacera des millions de feuilles de papier par an. mise à jour en temps réel - Les conseillers peuvent suivre les demandes en cours dans leur tableau de bord, ce qui leur permet d'informer leurs Clients sur l'état de leur demande en temps réel.

- Les conseillers peuvent suivre les demandes en cours dans leur tableau de bord, ce qui leur permet d'informer leurs Clients sur l'état de leur demande en temps réel. en constante évolution - Grâce aux commentaires des conseillers, la « Demande en direct » continuera d'évoluer. De nouvelles fonctionnalités pourront améliorer encore plus l'expérience des Clients et des conseillers.

« C'est la meilleure demande que j'aie utilisée jusqu'à maintenant, affirme Jason Bonneteau, associé directeur, WPG The Wealth Planning Group Inc. Elle est facile à utiliser et j'ai plus de temps pour aider mes Clients à planifier leur avenir. »

La « Demande en direct » est la plus récente innovation de la Sun Life, qui poursuit sa transformation numérique et accélère sa feuille de route numérique.

À propos de la Sun Life

La Sun Life est une organisation de services financiers internationale de premier plan qui offre aux particuliers et aux entreprises des solutions dans les domaines de l'assurance et de la gestion d'actifs et de patrimoine. Elle exerce ses activités dans divers marchés du monde, soit au Canada, aux États-Unis, au Royaume-Uni, en Irlande, à Hong Kong, aux Philippines, au Japon, en Indonésie, en Inde, en Chine, en Australie, à Singapour, au Vietnam, en Malaisie et aux Bermudes. Au 31 mars 2020, l'actif total géré de la Sun Life s'élevait à 1 023 milliards de dollars. Pour plus de renseignements, visitez le site sunlife.com.

Les actions de la Financière Sun Life inc. sont inscrites à la Bourse de Toronto (TSX), à la Bourse de New York (NYSE) et à la Bourse des Philippines (PSE) sous le symbole « SLF ».

Note à l'intention des rédacteurs : Tous les montants sont en dollars canadiens.

Renseignements pour les médias :

Mylène Bélanger

Conseillère principale, relations publiques

T. 514-904-9739

[email protected]

SOURCE Sun Life Financial Inc.

Liens connexes

http://www.sunlife.com