Interac, en partenariat avec des institutions canadiennes, étend ses fonctionnalités de commerce électronique

TORONTO, le 4 nov. 2025 /CNW/ - Interac Corp. (Interac) a annoncé aujourd'hui que Bureau en Gros est devenu le premier commerçant national à adopter sa nouvelle solution de paiement pour le commerce électronique au Canada, KONEKMC. Grâce à KONEK, les consommateurs peuvent désormais choisir leur méthode de paiement préférée parmi leurs comptes bancaires admissibles lorsqu'ils effectuent des achats en ligne. Cette fonctionnalité donne plus de flexibilité, de commodité et de contrôle sur leur méthode de paiement aux utilisateurs. Interac, en partenariat avec les principales institutions canadiennes, propose cette option de commerce en ligne. Les clients de BMO, de la Banque Nationale du Canada, de la Banque Royale du Canada, de la Banque Scotia et de TD Canada Trust seront les premiers à pouvoir en bénéficier.

À compter d'aujourd'hui*, les clients de bureauengros.com ont accès à une gamme élargie d'options de paiement au moment de passage à la caisse. Ils peuvent payer directement à partir de leurs comptes chèques, d'épargne ou de marge de crédit, ou encore par l'intermédiaire de leur institution financière participante. Les paiements directs à partir de comptes chèques, d'épargne ou de marge de crédit sont propulsés par Interac DirectMD, une nouvelle solution de paiement numérique à faible coût d'acceptation, disponible exclusivement sur KONEK.

« KONEK fournit aux consommateurs canadiens une alternative nationale et sécurisée aux solutions de paiement en ligne étrangères », a déclaré Kris Zanuldin, responsable de KONEK chez Interac. « Nous sommes fiers d'étendre les options de paiement pour les achats en ligne, en permettant aux utilisateurs de régler directement via les comptes de leur institution financière participante de confiance. Notre collaboration avec Bureau en Gros pour le déploiement de cette solution est une étape cruciale. Nous avons hâte de l'étendre à d'autres régions dans les prochains mois. »

Grâce à KONEK, Bureau en Gros offre à sa clientèle une expérience de paiement simplifiée et sécurisée sur bureauengros.com. Cette intégration permet de réduire les frictions, de contribuer à minimiser la fraude et de diminuer le nombre d'abandons de panier. Elle renforce ainsi la position de Bureau en Gros en tant que chef de file du commerce numérique moderne.

« Nous recherchons constamment des moyens d'améliorer l'expérience d'achat des Canadiens sur bureauengros.com, et une transaction de paiement fluide s'avère un élément clé », a déclaré Dan Farmer, directeur numérique de Bureau en Gros. « Cette intégration avec KONEK illustre notre engagement envers la sécurité et la commodité en offrant à nos clients une solution de paiement en ligne développée au Canada. Nous sommes fiers d'être le premier commerçant national à proposer cette option novatrice aux Canadiens. »

_________________________________ *Les clients de bureauengros.com peuvent faire des achats par l'intermédiaire de KONEK pour la livraison. Les achats effectués par l'intermédiaire de KONEK pour ramassage en magasin seront bientôt disponibles.

Le déploiement de KONEK chez Bureau en Gros est appuyé par Moneris Solutions Corporation (« Moneris »), le premier fournisseur canadien de solutions commerciales à avoir adopté KONEK, offrant ainsi des transactions sécurisées et fluides tant pour les commerçants que pour les consommateurs.

« En tant que chef de file canadien du commerce, Moneris est fière d'être la première à commercialiser KONEK, offrant ainsi aux entreprises un nouveau moyen puissant d'accepter les paiements numériques », a déclaré Mia Huntington, chef des ventes et du marketing chez Moneris. « Notre rôle dans la facilitation de transactions fluides et sécurisées pour des clients tels que Bureau en Gros renforce notre leadership et notre engagement profond à fournir des solutions de paiement innovantes, sécurisées et flexibles. Ces entreprises ont besoin de ces solutions pour prospérer dans le paysage commercial canadien en rapide évolution. »

Pour en savoir plus sur KONEK et son impact sur l'avenir du commerce électronique canadien, visitez le site Web KONEK.ca/fr.

À propos d'Interac Corp.

Interac permet à la population canadienne d'effectuer des transactions numériques en toute confiance en offrant des services de paiement et d'échange de valeurs. La sécurité est au cœur de tout ce que nous faisons pour aider à assurer l'avenir des mouvements de fonds au Canada. Nous aidons à assurer la sécurité des clients canadiens lors de leurs transactions. Avec près de 300 institutions financières connectées à notre réseau, les Canadiens choisissent les produits Interac plus de 20 millions de fois par jour en moyenne pour échanger de l'argent. Interac se fait le champion de la culture en milieu de travail, de la collectivité et de la responsabilité sociale des entreprises. Nous sommes fiers d'être l'une des marques financières les plus importantes et les plus fiables au Canada.

À propos de KONEK

KONEK est un nouveau moyen de paiement en ligne qui offre aux consommateurs canadiens une solution de paiement électronique conçue au Canada. Développé par Interac Corp. en collaboration avec les principales institutions financières canadiennes, KONEK permet aux Canadiens de payer directement à partir de leurs comptes chèques, d'épargne, de débit, de crédit ou de marge de crédit auprès des institutions financières participantes. Les paiements directs à partir de comptes chèques, d'épargne ou de marge de crédit sont assurés par Interac Direct™, une nouvelle solution de paiement numérique offerte exclusivement par KONEK. Cette solution de paiement en ligne offre aux clients plus de choix, de commodité et de contrôle dans leurs méthodes de paiement.

Pour plus d'informations et pour en savoir plus sur KONEK, consultez le site www.konek.ca/fr

À propos d'Interac Direct

Interac Direct vous permet d'effectuer des achats en ligne chez les commerçants participants sans carte, à partir de votre compte chèque, de votre compte d'épargne ou de votre marge de crédit auprès de votre institution financière participante, vous offrant ainsi la liberté de choisir votre méthode de paiement.

Pour plus d'informations et pour en savoir plus sur Interac Direct, consultez le site : https://www.interac.ca/fr/paiements/personnelles/payez-en-ligne-avec-interac-direct/

La solution de paiement KONEK est propulsée par Interac Corp. KONEK, le logo KONEK, Interac Direct et Interac sont des marques de commerce d'Interac Corp.

À propos de Bureau en Gros

Bureau en Gros est l'Entreprise du travail et de l'apprentissage. Nous sommes une entreprise canadienne dévouée à aider les parents, les enseignants, les entreprises et les entrepreneurs à travailler plus intelligemment, à apprendre davantage et à évoluer chaque jour. Nous offrons des expériences SIMPLES et axées sur les solutions qui simplifient la façon dont les individus travaillent et apprennent -- grâce à des offres de produits sélectionnés, des associés bien informés en magasin et un service sans faille. Notre réseau comprend 298 magasins au pays ainsi que le site Web bureauengros.com, les services d'impression et d'expédition d'Impression Bureau en Gros et les espaces de travail partagés de Staples Studio. Pour répondre aux besoins uniques des entreprises, nous proposons également plusieurs bannières interentreprises dédiées à soutenir les clients commerciaux de toutes tailles, dont Bureau en Gros Privilège, Staples Professionnel, Fournitures de bureau Supreme, Fournitures de bureau Denis, Monarch Office Supply inc. et Beatties. Nous sommes basés à Richmond Hill, en Ontario, et nous sommes engagés envers les collectivités que nous desservons partout au pays. Nous sommes un fier partenaire du Centre MAP par l'entremise de notre initiative de collecte de fonds et de sensibilisation À chance égale, qui vise à éliminer les lacunes critiques en matière d'accès équitable aux soins de santé. Visitez bureauengros.com pour en savoir plus ou suivez-nous à @BureauEnGros et @StaplesCanada sur Instagram, TikTok, Facebook, et LinkedIn.

À propos de Moneris

Moneris est une chef de file dans le commerce canadien. Traitant une transaction sur trois dans le pays, elle est au service d'entreprises de toutes tailles et de tous secteurs. Partenaire de confiance des entreprises, Moneris propose des solutions innovantes pour le commerce mobile, en ligne et en magasin, ainsi que des renseignements basés sur les données, des services à valeur ajoutée et du soutien sur site. Grâce à ces solutions, Moneris est la force du commerce canadien et contribue ainsi à transformer la façon dont les entreprises prospèrent et fonctionnent.

Pour en savoir plus, visitez le site moneris.com.

