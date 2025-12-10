La moitié des parents canadiens (49 %) affirment que leur budget de l'année dernière ne suffira pas pour cette période des Fêtes en raison de l'augmentation des coûts.

TORONTO, le 10 déc. 2025 /CNW/ - Les parents sont soumis à une forte pression pendant cette période des Fêtes. Près des trois quarts des parents canadiens récemment sondés (76 %) considèrent comme une priorité absolue de faire vivre à leurs enfants des Fêtes remplies de magie. Malheureusement, l'augmentation des coûts a transformé ce rêve en préoccupation majeure. Selon un récent sondage Interac, deux tiers des parents canadiens (66 %) ont déclaré que la hausse des coûts rendait plus difficile la gestion de leurs dépenses pendant les Fêtes. La moitié d'entre eux (52 %) craignaient de dépenser trop pendant cette période. C'est pourquoi les grands-parents doivent intervenir. En effet, un parent sur cinq (21 %) compte sur eux pour l'aider pendant les Fêtes. En outre, un tiers d'entre eux (33 %) disent que les grands-parents dépensent davantage en cadeaux pour leurs petits-enfants.

Selon les données transactionnelles d'Interac, le 19 décembre 2025 sera la journée la plus achalandée de l'année, avec 24,8 millions d'achats par carte Débit Interac prévus. La majorité des transactions devraient s'effectuer dans la restauration rapide, les épiceries et les magasins au rabais. Alors que les parents font leurs courses pour Noël, on remarque que la plupart d'entre eux (45 %) prévoient dépenser moins de 500 $ pour des cadeaux. Un parent sur quatre (25 %) compte dépenser entre 500 $ et 999 $, tandis que près de trois autre sur dix (28 %) prévoit mettre 1000 $ ou plus.

« Les données issues du sondage et des transactions Interac révèlent une tendance claire : les Canadiens abordent les Fêtes avec une prudence accrue en matière de dépenses », a déclaré Chris Lee, responsable des paiements chez Interac. « À l'approche de la période de pointe des achats, les budgets des ménages seront mis à rude épreuve par des prix élevés, mais aussi par des attentes élevées. L'utilisation de Débit Interac peut aider les Canadiens à gérer leurs finances en utilisant leur propre argent, ce qui permet de préserver la magie des fêtes et d'apporter un sentiment de confiance et de sécurité financières à l'approche de la période des fêtes. »

La plupart des parents affirment que la pression de dépenser trop vient de leur propre volonté de rendre les Fêtes spéciales (56 %). Près de la moitié (47 %) sont motivés par le désir de donner à leurs enfants ce qu'ils n'ont jamais eu eux-mêmes. Parmi les autres facteurs qui poussent les parents à dépasser leur budget, on compte trois éléments. D'abord, le souci de répondre aux attentes de la famille (37 %). Ensuite, celui de profiter au maximum des promotions en magasin (25 %). Finalement, celui d'essayer de recréer « les Fêtes idéales », telles que présentées sur les réseaux sociaux (15 %).

Les principales conclusions du rapport sur les dépenses pendant les Fêtes de fin d'année d'Interac incluent notamment :

Enfants plus âgés, budgets plus importants : À mesure que les enfants vieillissent, la pression sur les parents augmente. Selon ceux-ci, c'est durant l'adolescence, soit entre 13 et 17 ans, que les dépenses des Fêtes sont les plus élevées. Vient ensuite la période où les enfants ont 6 à 9 ans. Ceux qui ont des enfants de moins de 2 ans ressentent quant à eux peu de pression financière.

Regrets persistants : 74 % des parents ont déjà connu des difficultés financières après avoir dépensé excessivement pendant les Fêtes; deux sur cinq (40 %) vivent cette situation annuellement. Certains parviennent à s'en remettre en quelques semaines, mais la majorité (44 %) a besoin du printemps entier pour se remettre. Malheureusement, 12 % des parents continuent de ressentir les effets de ces dépenses excessives tout au long de l'année. Parmi les parents qui ont réfléchi à leurs dépenses des Fêtes en janvier dernier, 56 % ont ressenti du stress, de la pression ou de la culpabilité.

Assistance IA : Seulement un peu plus d'un parent sur cinq (23 %) souhaite que l'IA gère ses achats à sa place. Le commerce agentique gagne en popularité au Canada. Quatre personnes sur dix (40 %) affirment qu'elles accepteraient volontiers d'utiliser un outil IA qui peut déterminer le meilleur jour ou la meilleure heure pour effectuer leurs achats au prix le plus avantageux.

Stress de recevoir : Près de la moitié (46 %) ressentent une pression pour se surpasser lorsqu'ils reçoivent; trois personnes sur dix (34 %) ont réduit leurs dépenses en raison du coût lié à l'accueil d'invités. Près de six personnes sur dix (58 %) trouvent embarrassant de demander à leurs invités de partager les frais.

