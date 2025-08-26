Évolution des dépenses locales : les PME ont effectué 15 millions de transactions Débit Interac supplémentaires entre avril et juillet 2025 par rapport à la même période en 2024

TORONTO, le 26 août 2025 /CNW/ - Les pressions économiques mondiales entraînent un changement important dans les habitudes de consommation des Canadiens -- un changement qui se manifeste sur leurs factures. Un nouveau sondage mené par Interac Corp. (Interac) révèle que près de huit Canadiens sur dix (78 %) ont déplacé au moins un achat mensuel effectué dans une grande surface ou chez un détaillant international vers une entreprise locale canadienne après l'imposition de tarifs douaniers. Parmi ceux-ci, un quart ont déplacé trois à cinq achats par mois, tandis qu'un cinquième en a déplacé six ou plus.

Les données transactionnelles de Débit Interac reflètent ce changement dans les habitudes d'achat : pour la première fois au cours des dernières années, les petites et moyennes entreprises (PME) ont affiché, de manière constante, une croissance annuelle de volume supérieur à celle des grands commerçants (avril à juillet 2025). Au cours de cette période, les PME ont généré 15 millions de transactions Débit Interac supplémentaires par rapport aux mêmes mois de 2024.

« Au début de l'année, les consommateurs ont affirmé qu'ils avaient l'intention de faire davantage leurs achats localement en raison des tarifs douaniers, et ils ont tenu parole. Alors que les grands commerçants ont traditionnellement dominé la croissance du volume des transactions Débit Interac, les petites et moyennes entreprises enregistrent désormais une croissance plus rapide », a déclaré Debbie Gamble, chef de groupe, Stratégies et marketing, chez Interac. « Les résultats obtenus durant la période estivale montrent que les consommateurs canadiens utilisent leur pouvoir d'achat de manière réfléchie, en réagissant à la pression mondiale sur leurs choix, leurs habitudes d'achat et leurs méthodes de paiement. »

Les nouvelles données d'Interac révèlent cinq tendances clés dans les dépenses estivales des Canadiens :

Les petits restaurants tirent leur épingle du jeu. Après l'annonce des nouveaux tarifs douaniers, les restaurants ont connu les changements les plus importants. D'avril à juillet 2025, les restaurants PME ont enregistré une croissance de volume deux fois supérieure à celle des grandes chaînes. Les dépanneurs et les PME touristiques ont également connu une forte progression.

Après l'annonce des nouveaux tarifs douaniers, les restaurants ont connu les changements les plus importants. D'avril à juillet 2025, les restaurants PME ont enregistré une croissance de volume deux fois supérieure à celle des grandes chaînes. Les dépanneurs et les PME touristiques ont également connu une forte progression. Petits plaisirs, grand réconfort : En cette période d'incertitude économique mondiale accrue, de nombreux Canadiens se tournent vers de petits plaisirs, en particulier la nourriture, pour se réconforter et créer des liens. Près des deux tiers (64 %) affirment que les gâteries abordables leur remontent le moral, et 59 % disent se sentir encore mieux lorsque ces achats soutiennent les entreprises locales. Lorsqu'on leur a demandé de comparer leurs dépenses estivales de cette année à celles de l'été dernier :

En cette période d'incertitude économique mondiale accrue, de nombreux Canadiens se tournent vers de petits plaisirs, en particulier la nourriture, pour se réconforter et créer des liens. Près des deux tiers (64 %) affirment que les gâteries abordables leur remontent le moral, et 59 % disent se sentir encore mieux lorsque ces achats soutiennent les entreprises locales. Lorsqu'on leur a demandé de comparer leurs dépenses estivales de cette année à celles de l'été dernier : 42 % des Canadiens dépensent davantage pour des produits frais achetés dans des marchés fermiers.



30 % dépensent davantage pour des produits de boulangerie provenant de pâtisseries locales.



21 % dépensent davantage pour des confitures, des sauces et du miel de qualité supérieure.

Luxes essentiels : Interac a également demandé aux Canadiens quelles dépenses non essentielles ils ne supprimeraient jamais de leur budget, même en cas de contraintes financières.

Interac a également demandé aux Canadiens quelles dépenses non essentielles ils ne supprimeraient jamais de leur budget, même en cas de contraintes financières. Plus d'un tiers (35 %) des baby-boomers et 27 % des millénariaux affirment que les achats liés à leur santé et à leur bien-être représentent la catégorie qui n'est pas susceptible de disparaître de leur budget.



Trois personnes sur dix (30 %) de la génération Z et 23 % de la génération X déclarent que les services de diffusion en continu (streaming) constituent leur plus grande priorité en matière de dépenses qu'ils ne supprimeront pas.



Un quart de la génération Z (26 %) ne renoncerait pas aux produits de soins personnels et pour la peau.

Fabriqué ici - ou ailleurs qu'aux États-Unis : La préférence pour les produits fabriqués au Canada demeure forte, 70 % des Canadiens vérifiant l'origine canadienne des produits avant de les acheter. Si les produits canadiens ne sont pas disponibles, les deux tiers (65 %) privilégient les produits d'origine non américaine.

La préférence pour les produits fabriqués au demeure forte, 70 % des Canadiens vérifiant l'origine canadienne des produits avant de les acheter. Si les produits canadiens ne sont pas disponibles, les deux tiers (65 %) privilégient les produits d'origine non américaine. Payer canadien : Soutenir les entreprises locales ne se limite pas à l'endroit où les Canadiens magasinent, cela concerne également la manière dont ils effectuent leurs paiements. Quatre Canadiens sur dix (42 %) ignoraient que l'utilisation de Débit Interac permet aux petites entreprises de réduire leurs frais de transaction et de conserver davantage d'argent au Canada . Choisir cette méthode de paiement 100 % canadienne permet de garder l'argent dans la région, de soutenir les petites entreprises dans leur croissance, ainsi que d'embaucher et de réinvestir dans leurs communautés. Près de six membres de la génération Z sur dix (57 %) affirment que le fait de connaître les avantages les incite davantage à payer par Débit Interac.

« Le mode de paiement choisi peut faire une différence considérable pour les petites entreprises. L'utilisation de Débit Interac permet aux entrepreneurs canadiens de conserver davantage de fonds, ce qui les aide à réinvestir dans leur entreprise, à embaucher localement et à contribuer à leur communauté », a ajouté Mme Gamble.

À propos du sondage Interac

Interac a fait appel à Burson pour mener un sondage auprès de 1 500 résidents adultes à travers le Canada entre le 25 et le 31 juillet 2025. L'échantillon a été tiré au hasard à partir du panel Web de Léger composé de répondants potentiels, puis pondéré selon l'âge, le sexe et la région afin de refléter la répartition de la population canadienne selon les données du recensement de 2021.

À propos des données transactionnelles Interac

Les données transactionnelles nationales Débit Interac mentionnées se rapportent à l'exercice financier 2024-2025, couvrant la période de novembre à juillet. Toutes les données sont anonymisées et agrégées.

