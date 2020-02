Les clients d'Hydro Ottawa : les héros d'un monde sans papier

Grâce au soutien extraordinaire des clients d'Hydro Ottawa, le CHEO a été en mesure de faire l'acquisition de tensiomètres 24 heures pour la clinique de néphrologie ainsi que des bilicouvertures pour les bébés atteints de jaunisse.

L'hypertension peut souvent entraîner des maladies rénales. Les médecins et le personnel infirmier de la clinique de néphrologie qui s'occupent de jeunes patients souffrant déjà de maladies rénales doivent donc disposer de mesures précises de la pression artérielle pour élaborer des plans de traitement efficaces.

La jaunisse se produit chez les nouveau-nés lorsqu'une quantité élevée de bilirubine est produite ou lorsque le foie n'est pas assez mature pour l'éliminer. Lorsque cela se produit, la peau et les yeux du bébé peuvent apparaître jaunes. Une bilicouverture aide à diminuer le taux de bilirubine grâce à la photothérapie, c'est-à-dire exposer la peau du bébé à une lumière bleue spéciale. La bilicouverture est un coussin en fibre optique tissée qui délivre une lumière de haute intensité sans rayonnement ultraviolet ou infrarouge.

Le Dr Robert Myette, fellow en néphrologie pédiatrique, a exprimé sa gratitude aujourd'hui lors de la remise du chèque. « Les tensiomètres sont utilisés dans tout l'hôpital pour de nombreuses raisons. L'hypertension artérielle peut entraîner des maladies rénales, mais peut aussi être causée par les maladies rénales, c'est pourquoi nous sommes très reconnaissants de cette acquisition pour la clinique de néphrologie. L'un des avantages des relevés sur 24 heures est de permettre au patient de vaquer à ses occupations quotidiennes, soit aller à l'école, jouer avec ses amis et autres, tout en demeurant dans son propre environnement. Cela permet des lectures plus réalistes de la tension artérielle. Les patients qui visitent l'hôpital pour des rendez-vous sont souvent nerveux, donc c'est un avantage réel d'obtenir les données en temps réel. La surveillance de la pression artérielle est essentielle aux soins des patients atteints de maladies rénales. Nous sommes très heureux de pouvoir faire une mise à niveau de notre banque de tensiomètres et ainsi permettre à nos patients de vivre une vie meilleure. »

« Il n'est pas surprenant qu'Ottawa soit une ville remplie de héros; nos clients nous le démontrent chaque année en répondant à l'appel pour aider le CHEO », a déclaré Bryce Conrad, président et chef de la direction d'Hydro Ottawa. « Hydro Ottawa a la passion de redonner à la communauté et d'investir dans des institutions locales qui appuient les enfants et les jeunes. Les fonds recueillis par nos clients permettront d'éliminer les obstacles et d'améliorer la santé des patients du CHEO de manière réelle et significative. Je ne saurais trop remercier nos clients d'avoir appuyé notre campagne en devenant les héros d'un monde sans papier. »

La campagne 2019 était un concept visuel amusant invitant les clients d'Hydro Ottawa à devenir les héros d'un monde sans papier. Cela s'harmonise parfaitement avec le thème de la Fondation du CHEO, « Héros pour le CHEO. » Kevin Keohane, Président-directeur général de la Fondation du CHEO, a affirmé à son tour : « Il y a beaucoup de héros parmi nous -- des médecins et du personnel infirmier sauvent des vies, des chercheurs qui travaillent à découvrir des traitements moins toxiques, des travailleurs sociaux qui aident les familles à traverser des moments difficiles… mais les plus grands héros sont les patients qui viennent au CHEO. Avec leur courage et leur résilience, les enfants font face à des diagnostics difficiles et sont une inspiration. Merci à Hydro Ottawa et à ses clients pour leur dévouement continu à aider les enfants et les adolescents du CHEO. »

À propos d'Hydro Ottawa

Hydro Ottawa distribue de l'électricité dans plus de 335 000 foyers et entreprises à Ottawa et Casselman. Depuis 100 ans, Hydro Ottawa offre à sa clientèle des services d'électricité tout en misant et en investissant dans le réseau électrique local. Fière entreprise aux intérêts municipaux, Hydro Ottawa contribue au bien-être de la communauté qu'elle dessert. Ses services innovateurs permettent aux consommateurs de gérer leur compte ainsi que leur utilisation d'énergie.

À propos de la Fondation du CHEO

La mission de la Fondation du CHEO est d'améliorer le bien-être physique, mental et social des enfants et des familles de l'est de l'Ontario, de l'ouest du Québec en amassant, en gérant et en dispersant des fonds.

