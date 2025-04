La Société canadienne du cancer lance un appel aux dons pendant le Mois de la jonquille pour protéger la recherche sur le cancer menée au pays et soutenir les familles touchées par la maladie

TORONTO, le 1er avril 2025 /CNW/ - Les pressions économiques persistantes et les nouvelles politiques américaines, dont la réduction envisagée du financement d'organismes comme les National Institutes of Health (NIH) et l'imposition de droits douaniers sur le matériel de recherche essentiel, entraînent une incertitude croissante chez les chercheurs sur le cancer et les personnes atteintes de la maladie au Canada.

En ce mois d'avril, la Société canadienne du cancer (SCC) demande aux particuliers, aux communautés, aux entreprises et aux organisations d'un océan à l'autre de l'aider à soutenir la recherche qui se fait au pays en participant à sa campagne de collecte de fonds annuelle du Mois de la jonquille.

En 2024, les NIH ont versé à eux seuls un financement de plus de 40 M$ US à des projets de recherche canadiens. Dans un récent sondage mené auprès de 121 chercheurs financés par la SCC, 72 % des répondants se disent préoccupés par l'impact des droits douaniers américains sur leurs projets de recherche, et 78 % s'inquiètent de la réduction du financement américain dans le cadre de projets de recherche collaboratifs.

« Les changements qui se produisent au sud de la frontière ont un effet domino sur la recherche sur le cancer au Canada. Nos investissements soutenus dans la recherche sont essentiels. Ils sauvent des vies, a déclaré Andrea Seale, chef de la direction de la Société canadienne du cancer. Sans financement suffisant, l'élan de la recherche sera freiné et des traitements prometteurs seront retardés de plusieurs années. C'est du temps dont ne disposent pas toutes les personnes atteintes de cancer. »

Le cancer demeure un grand défi en matière de santé. Au Canada, toutes les trois minutes, une personne apprend qu'elle est atteinte de la maladie. Certes, le taux de survie à 5 ans s'est nettement amélioré, de 25 % dans les années 1940 à 64 % aujourd'hui, mais pour que ce taux augmente encore davantage, il est primordial de continuer d'investir dans la recherche.

« Je tiens à remercier les héros de notre système de santé : les chercheurs et le personnel soignant. J'ai moi-même participé à une étude clinique, et je crois fondamentalement que les avancées en recherche sauvent des vies, » confie Amélie Beyries, survivante du cancer du sein et ambassadrice québécoise du Mois de la jonquille.

À l'heure actuelle, des chercheurs financés par la Société canadienne du cancer d'un bout à l'autre du pays aident à prévenir le cancer et à améliorer le dépistage, le diagnostic et le traitement grâce aux dons généreux versés à la cause.

Les dons effectués lors du Mois de la jonquille permettent de financer d'importants projets de recherche qui sauvent des vies et de soutenir des programmes qui réduisent le fardeau financier grandissant auquel font face les personnes et les familles touchées par le cancer. Cela comprend des services tels qu'un transport aller-retour gratuit pour se rendre aux traitements ainsi qu'un lieu d'hébergement pour les personnes qui ne vivent pas à proximité d'un centre de traitement.

« Le Mois de la jonquille ne se résume pas à une collecte de fonds : il s'agit de faire front commun en tant que nation en montrant notre solidarité aux personnes atteintes de cancer et en veillant à ce que ces dernières puissent bénéficier des progrès réalisés et aient accès aux traitements et au soutien dont elles ont besoin. Ensemble, nous devons veiller à ce que les chercheurs canadiens puissent poursuivre leur travail, et ce, dans l'intérêt de toutes les personnes touchées par la maladie », a conclu Mme Seale.

Visitez cancer.ca/jonquille et faites un don à la Société canadienne du cancer pour faire fleurir l'espoir chez les personnes touchées par le cancer.

À propos de la Société canadienne du cancer

La Société canadienne du cancer travaille sans relâche afin de sauver et d'améliorer des vies. Nous finançons les plus brillants chercheurs sur le cancer. Nous fournissons un réseau d'aide empreint de compassion à toutes les personnes atteintes de cancer, dans tout le Canada et pour tous les types de cancer. Avec le soutien des personnes touchées, des sympathisants, des donateurs et des bénévoles, nous créons un avenir plus sain. Nous avons tous un rôle à jouer.

Ça prend une société pour agir contre le cancer. Appelez au 1 888 939-3333 ou visitez cancer.ca aujourd'hui.

SOURCE Société canadienne du cancer (Bureau National)

Source : Société canadienne du cancer, Valérie Taillon, Gestionnaire des communications, 514 518-6295, [email protected]; Renseignements ou demande d'entrevues : Vanessa Boucher, Directrice relations et affaires publiques, 514 432-3587