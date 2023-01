WHITEHORSE, YT, le 13 janv. 2023 /CNW/ - Le gouvernement du Canada est déterminé à travailler en concertation avec ses partenaires autochtones et du Nord pour faire face aux changements climatiques, accélérer la transition vers les énergies propres et ouvrir des débouchés économiques qui auront des retombées concrètes à l'échelon local dans le Nord et l'Arctique.

Du 15 au 21 janvier, 11 champions de l'énergie se réuniront à Whitehorse, au Yukon, pour acquérir de nouvelles compétences, créer des réseaux de collaboration, visiter des installations à Old Crow et à Teslin et partager leur savoir-faire sur l'intégration des ressources énergétiques renouvelables dans les localités éloignées de l'Arctique. Leur but est d'acquérir les connaissances, les outils et les réseaux nécessaires pour développer leurs propres projets d'énergie propre dans leurs communautés afin d'assurer une région plus verte, plus propre et plus prospère.

Le ministre des Ressources naturelles, l'honorable Jonathan Wilkinson, et le ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan, de CanNor et de Savoir polaire Canada, l'honorable Dan Vandal, ont félicité aujourd'hui le Gwich'in Council International et Savoir polaire Canada pour la planification et la prestation réussies du programme ARENA II à ce jour.

Ces champions de l'énergie constituent la seconde cohorte d' Arctic Remote Energy Networks Academy (ARENA), un programme unique en son genre qui favorise la diffusion du savoir dans les régions circumpolaires par la visite de sites où les participants échangent des connaissances, par des présentations, des démonstrations et du mentorat. ARENA connecte les champions de l'énergie en devenir et leur fournit les compétences, connaissances et réseaux qui les aideront à lancer des projets d'énergie propre dans leurs communautés ou régions. ARENA vise aussi à améliorer la résilience énergétique des communautés, à permettre le développement durable de l'énergie dans l'Arctique et à concilier les impératifs de viabilité économique et de sécurité énergétique avec les préoccupations pour l'environnement et la santé publique dans la région circumpolaire de l'Arctique.

Poursuivant sur la lancée du programme initial, et après des retards imputables à la COVID-19, la seconde cohorte a commencé le programme ARENA II en 2022. Des séances ont eu lieu à Fairbanks et à Kotzebue, en Alaska, en juillet, et à Reykjavík, en Islande, en octobre. Les dernières séances auront lieu à Whitehorse ce week-end.

Le leadership exercé par les peuples autochtones et l'Arctique dans le secteur de l'énergie propre et dans les communautés nordiques éloignées dans le cadre du programme ARENA a été couronné de succès en partie grâce à une contribution totale de plus de 281 000 $ du gouvernement du Canada pour la conception et la prestation du programme ARENA II.

Cet investissement témoigne de la volonté du gouvernement du Canada de mettre à contribution les peuples autochtones dans la mise en valeur des ressources naturelles en leur permettant de participer de façon significative aux activités, de s'approprier des projets et de prendre part aux processus de décision alors même qu'ils développent des solutions d'énergie propre novatrices pour s'affranchir des combustibles fossiles, faire progresser l'autodétermination et lutter contre les changements climatiques

Citations « Les communautés autochtones et nordiques sont à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques. Je tiens à féliciter les onze champions de l'énergie qui participent au programme ARENA II et qui s'emploient à déployer des énergies propres ainsi qu'à mettre au point des solutions locales. Le gouvernement du Canada est heureux de soutenir cet important travail. »

L'honorable Jonathan Wilkinson

Ministre des Ressources naturelles du Canada

« Notre gouvernement est fier de soutenir des projets de production énergétique propre dans le Nord et l'Arctique. Des initiatives transformationnelles, telles que le programme Arctic Remote Energy Networks Academy, aideront le Canada à atteindre ses objectifs en matière de climat et, plus important encore, serviront de fondement à des communautés nordiques résilientes et prospères. En réunissant des professionnels de l'énergie prometteurs provenant de différentes régions nordiques circumpolaires, cette initiative alimente la collaboration scientifique et apporte des résultats positifs, pour une région plus verte et plus prospère. »

L'honorable Dan Vandal

Ministre des Affaires du Nord, de PrairiesCan, de CanNor et de Savoir polaire Canada

« Le Conseil international des Gwich'in est heureux de codiriger ce projet qui se veut une voie vers l'autosuffisance et la souveraineté énergétiques. Le Conseil est aussi heureux de travailler en partenariat avec le Canada pour assurer la prestation du programme au Yukon. L'énergie est intimement liée aux économies, au logement, à la sécurité alimentaire, à la santé, à l'autosuffisance et à la souveraineté. Nous devons trouver des moyens de remédier aux coûts élevés de l'énergie, au manque d'infrastructures et à la dépendance au diesel. Les communautés arctiques sont à l'avant-garde de la lutte contre les changements climatiques mais aussi de l'innovation, et le programme ARENA vise à diffuser et à mettre en pratique leur savoir-faire. »

Devlin Fernandes

Directrice générale, Conseil international des Gwich'in

Quelques faits

Ressources naturelles Canada a investi un montant de 199 572 $ dans ce projet d' Énergie propre pour les collectivités rurales et éloignées de Ressources naturelles Canada - un programme de 453 millions de dollars qui vise à réduire l'utilisation du diesel dans les collectivités rurales et éloignées en assurant la mise en œuvre et la démonstration de projets d'énergie renouvelable, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les capacités locales. Le programme fait partie du plan gouvernemental Investir dans le Canada , un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, et des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada.

de Ressources naturelles Canada - un programme de 453 millions de dollars qui vise à réduire l'utilisation du diesel dans les collectivités rurales et éloignées en assurant la mise en œuvre et la démonstration de projets d'énergie renouvelable, en favorisant l'efficacité énergétique et en renforçant les compétences et les capacités locales. Le programme fait partie du plan gouvernemental , un investissement de plus de 180 milliards de dollars dans des projets de transport en commun, des infrastructures vertes, des infrastructures sociales, et des routes de commerce et de transport, ainsi que dans les collectivités rurales et nordiques du Canada. Afin d'aider les collectivités autochtones, rurales et éloignées à faire la transition vers l'énergie propre, le gouvernement du Canada a également créé un guichet unique pour faciliter l'accès aux ressources et au financement en matière d'énergie. En s'appuyant sur les efforts de réconciliation, un conseil autochtone sera formé dans le but d'orienter la programmation et le processus d'approbation des projets.

pour faciliter l'accès aux ressources et au financement en matière d'énergie. En s'appuyant sur les efforts de réconciliation, un conseil autochtone sera formé dans le but d'orienter la programmation et le processus d'approbation des projets. Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada a investi de son côté 81 725 $.

a investi de son côté 81 725 $. Dans le cadre de l' Énoncé économique de l'automne de 2022 , le gouvernement du Canada a proposé des crédits d'impôt de 30 % pour le déploiement de technologies propres.

, le gouvernement du Canada a proposé des crédits d'impôt de 30 % pour le déploiement de technologies propres. Jusqu'à maintenant, le programme ARDEC Nord a consacré plus de 39 millions de dollars à 161 projets dans le Nord, dont 9,7 millions de dollars à 35 projets au Nunavut .

. Savoir polaire Canada (POLAIRE) est un organisme fédéral qui a pour mandat de mener de la recherche de calibre mondial sur l'Arctique, d'approfondir les connaissances de notre pays au sujet de l'Arctique canadien et de renforcer le leadership du Canada en sciences et technologies polaires. POLAIRE a un rôle particulier à jouer dans l'amélioration de notre compréhension collective des milieux polaires en faisant valoir le savoir produit par d'autres, de manière constructive et accessible, afin de répondre aux préoccupations des collectivités nordiques et de combler les lacunes.

Liens pertinents

Suivez-nous sur Twitter : @RNCan ( http://twitter.com/rncan )

SOURCE Ressources naturelles Canada

Renseignements: Ressources naturelles Canada, Relations avec les médias, 343-292-6100, [email protected]; Keean Nembhard, Attaché de presse, Cabinet du ministre des Ressources naturelles, 613-323-7892, [email protected]; Relations Couronne-Autochtones et Affaires du Nord Canada, Relations avec les médias, 819-934-2302, [email protected]; Kyle Allen, Attaché de presse et conseiller en communications, Cabinet du ministre des Affaires du Nord, de CanNor et de PrairiesCan, 819-953-1153, [email protected]; Savoir polaire Canada, Relations avec les médias, 343-548-5456, [email protected]