Bell Télé offrira sur Télé Fibe et sur Télé Satellite les chaînes Flavour Network, Home Network, Global ainsi qu'un ensemble de chaînes télé de Corus axées sur l'actualité, le contenu dramatique et le mode de vie.

MONTRÉAL, le 8 janv. 2025 /CNW/ - Bell et Corus Entertainment ont annoncé aujourd'hui l'élargissement d'une entente stratégique pluriannuelle qui assure la distribution des réseaux de télévision de Corus sur Bell Télé Fibe et Bell Télé Satellite, y compris les chaînes de premier plan de Corus axées sur le mode de vie, Flavour Network et Home Network.

Bell est l'un des plus grands fournisseurs de contenu vidéo au Canada grâce à ses services Télé Fibe et Télé Satellite. En offrant à ses abonnés l'accès à un ensemble de chaînes de Corus, Bell propose davantage d'options en matière d'actualités et de divertissement et soutient l'écosystème médiatique canadien.

Flavour Network et Home Network présentent des visages familiers issus des émissions préférées du public comme Top Chef Canada et Renovation Resort, tout en offrant les plus récents contenus liés à l'alimentation, la cuisine, l'aménagement intérieur, la décoration et l'immobilier. Les téléspectateurs peuvent également profiter de toutes leurs émissions américaines préférées comme House Hunters International, Home Town, Chopped et Beat Bobby Flay, ainsi que de nouveaux titres passionnants comme Extreme Makeover: Home Edition et Gordon Ramsay's Food Stars.

Cette entente s'appuie sur le lancement de STACKTV , le service de lecture en continu multichaînes de Corus, sur l'application Bell Télé Fibe. STACKTV comprendra également Flavour Network et Home Network, offrant aux clients de l'application Télé Fibe qui s'abonnent au service des milliers d'heures de contenu exclusif (comédies, drames, téléréalité et mode de vie).

Avec cette entente, Bell réaffirme son impératif stratégique d'offrir le contenu le plus captivant, en proposant à ses abonnés le contenu qu'ils veulent, quand ils le veulent et comme ils le veulent, sur plusieurs plateformes. En plus de sa propre programmation Bell Média, Bell est fière de soutenir des diffuseurs indépendants, comme Corus, qui offrent aux téléspectateurs du contenu novateur, des productions canadiennes ainsi que les séries internationales les plus populaires.

« Bell soutient fermement les fournisseurs indépendants comme Corus, qui offrent le contenu captivant que le public recherche. Nous sommes ravis d'offrir aux clients de Bell Télé Fibe et Bell Télé Satellite les chaînes canadiennes de premier plan axées sur le mode de vie Flavour Network et Home Network, ainsi qu'un ensemble de chaînes de Corus pour informer, ravir et divertir nos clients pour les années à venir. »

- Payal Gabrani-Bahl, première vice-présidente, marché consommateur et petites entreprises, Bell

« Notre priorité est de nous assurer que les Canadiens ont accès au meilleur contenu disponible et Corus est ravie de continuer de travailler avec des distributeurs de premier plan comme Bell pour offrir aux téléspectateurs des programmes canadiens et internationaux supérieurs et inégalés, y compris nos plus récentes marques axées sur le mode de vie, Flavour Network et Home Network. »

- Drew Robinson, vice-président, distribution du contenu, Corus Entertainment.

À propos de Bell

Bell est la plus grande entreprise de communications du Canada1. Elle fournit un ensemble évolué de services Internet à large bande, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'entreprise. Fondée à Montréal en 1880, Bell est la propriété exclusive de BCE Inc. Pour en savoir plus, nous vous invitons à visiter Bell.ca ou BCE.ca .

Dans le cadre de Mieux pour tous , nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause .

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

À propos de Corus Entertainment Inc.

Corus Entertainment Inc. (TSX : CJR.B) est une compagnie leader dans le domaine des médias et du contenu qui développe et diffuse des marques et du contenu de grande qualité sur diverses plateformes pour des auditoires à travers le monde entier. Captivant le public depuis 1999, le portefeuille multimédia de l'entreprise comprend 30 chaînes de télévision spécialisée, 37 stations de radio, 15 chaînes de télévision traditionnelle, des plateformes numériques et de diffusion, ainsi qu'une agence digitale réseaux sociaux et des services médias. La liste des marques premium de Corus comprend Global Television, W Network, Flavour Network, Home Network, The HISTORY® Channel, Showcase, Slice, Adult Swim, National Geographic et Global News, ainsi que les plateformes de diffusion STACKTV, TELETOON+, Global TV App et Curiouscast. Corus est également un créateur, producteur et distributeur de contenu internationalement reconnu, ainsi que le représentant publicitaire national et un partenaire de contenu original pour Pluto TV, une société de Paramount. Pour plus d'informations, visitez le site www.corusent.com.

