MONTRÉAL, le 9 sept. 2020 /CNW Telbec/ - Un vaste appel au soutien des personnes vulnérables est lancé aujourd'hui par les Centraide du Québec qui démarrent leur campagne de collecte de fonds dans 18 régions sous le thème « Ici, avec cœur ». Ce grand mouvement de solidarité représente un soutien essentiel pour les 1 500 organismes communautaires associés à Centraide qui offrent des services de première nécessité à plus de 1,5 million de Québécois.es.

« Alors que le déconfinement nous donne de l'espoir, la bataille est loin d'être gagnée. Le retour à la vie normale est semé d'embûches pour de nombreuses personnes souvent déjà démunies. La pandémie a laissé dans son sillage des séquelles importantes. La campagne de collecte de fonds 2020 qui démarre aujourd'hui et qui se termine à la fin décembre est cruciale pour les organismes communautaires qui offrent des services d'aide aux plus vulnérables dans nos communautés. Centraide, par son expertise, son agilité et sa connaissance des enjeux sociaux, est plus que jamais pertinent », a mentionné Lili-Anna Pereša, présidente et directrice générale de Centraide du Grand Montréal, au nom de l'ensemble des Centraide du Québec.

Les Québécois.es invités.es à poursuivre leurs efforts de générosité

Selon un sondage Léger réalisé en juillet pour l'Institut Mallet1, les Québécois.es ont été généreux.euses depuis le début de la pandémie et ont donné à 71 %. Au cours des six prochains mois, 78 % avancent une intention de faire un premier don, ou un don supplémentaire. Nous vivrons des moments cruciaux pour la survie du milieu communautaire. Ce dernier vient en aide aux personnes vulnérables, dont la fragilité est exacerbée par la crise, et à ceux et celles qui ont soudainement basculé dans la précarité. Nous devons poursuivre cet élan collectif de générosité.

Il faut dire que le taux de chômage est demeuré à près de 10 % en juillet et les demandes dans les banques alimentaires sont source d'inquiétude alors qu'elles ont jusqu'à triplé dans les derniers mois. Les personnes vulnérables ont été particulièrement touchées par la crise sanitaire, sociale et économique. La COVID-19 a creusé davantage les inégalités sociales déjà existantes. Par ailleurs, la situation a aussi mis en lumière la précarité dans laquelle vivent beaucoup de travailleurs.euses pauvres, pourtant essentiels.les à notre société. S'ils.elles parvenaient avant la crise à combler leurs besoins de base, nombreux.ses sont ceux et celles qui ne peuvent plus joindre les deux bouts. Un nombre croissant de personnes ont besoin du soutien du milieu communautaire et les problèmes sociaux auxquels elles font face se sont aggravés.

Un réseau d'entraide prêt à répondre aux défis

Face à la crise, les Centraide du Québec ont répondu présents. Des fonds d'urgence ont été créés partout dans la province. Les différents paliers de gouvernement, ainsi que des fondations reconnues, des entreprises et des donateurs.trices ont fait confiance à l'expertise de Centraide pour allouer les fonds là où se trouvent les besoins.

Les Centraide du Québec ont démontré leur connaissance des besoins sur le terrain et leur rapidité pour verser les sommes aux organismes. Grâce à cet appui, ces derniers ont pu revoir à vive allure leurs services et leur fonctionnement pendant la crise. Plusieurs d'entre eux sont cependant restés fragilisés et sont inquiets pour l'avenir. La majorité des organismes connaissent un manque à gagner, doivent revoir leurs opérations, soutenir des dépenses reliées aux nouvelles normes sanitaires et faire face aux besoins qui explosent.

La campagne 2020 des Centraide comportera son lot de défis, mais ensemble nous pouvons agir , ici, avec cœur, et faire une différence dans nos communautés. Plus que jamais, le réseau des Centraide compte sur le soutien et la générosité de ceux et celles qui peuvent donner pour appuyer l'indispensable filet social que représentent nos organismes communautaires.

À propos de Centraide : Toutes les régions du Québec sont desservies par les Centraide et chacun d'eux recueille des dons sur son territoire pour les y investir afin d'agir sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Les Centraide soutiennent environ 1 500 organismes et projets communautaires qui viennent en aide à près de 1,5 million de personnes au Québec.

