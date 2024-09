MONTRÉAL, le 16 sept. 2024 /CNW/ - Au cours des prochaines semaines, les Centraide du Québec lanceront tour à tour leur campagne annuelle de levée de fonds, visant à soutenir des milliers de personnes en situation de pauvreté à travers la province. Cet effort collectif, plus crucial que jamais en raison des nombreux enjeux sociaux qui se cumulent, appelle à la solidarité et à l'action de toutes et tous.

Un demi-million de Québécois vivent dans la pauvreté, tandis qu'un autre demi-million se trouvent dans une situation précaire, avec juste assez d'argent pour dépasser le seuil de faible revenu. Chaque jour, des milliers de familles, d'enfants et d'aînés luttent pour répondre à leurs besoins essentiels. La pauvreté n'est pas seulement une question de manque de ressources financières, mais aussi d'accès à des services de base comme l'éducation, la santé et le logement. Les Centraide appuient des organismes et des projets communautaires qui transforment ces réalités grâce à la générosité des donateurs.

Pourquoi agir maintenant ?

Les contributions à la campagne annuelle permettent aux Centraide de financer des organismes qui proposent des programmes vitaux, apportant un soutien direct et immédiat à celles et ceux qui en ont le plus besoin. Chaque don compte et peut faire une différence significative dans la vie des personnes aidées.

Unir les forces pour un Québec plus inclusif et solidaire

Le soutien des donateurs est la clé pour bâtir des communautés plus fortes et plus résilientes, offrant ainsi un avenir meilleur à celles et eux qui en ont le plus besoin. Que ce soit par un don unique, un don mensuel ou en devenant bénévole, chaque geste compte.

À propos des Centraide

Au Québec, les Centraide recueillent et investissent dans leur territoire afin d'agir efficacement sur la pauvreté et l'exclusion sociale. Ils soutiennent ainsi quelque 1 500 organismes et projets communautaires qui aident et réconfortent plus d'un million de personnes vulnérables dans toutes les régions du Québec. Les Centraide sont également membres de Centraide Canada, qui réunit plus de 58 Centraide et United Way à travers le pays.

SOURCE Centraide du Grand Montréal

Renseignements : Annick Gagnon, conseillère relations publiques, Centraide du Grand Montréal, 514 437-3672, [email protected]