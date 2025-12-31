TORONTO, le 31 déc. 2025 /CNW/ - Tim Hortons dévoile les produits de son menu que les Canadiennes et Canadiens ont préféré cette année, et celui que les invités partout au pays ont commandé le plus souvent lors de leurs visites chez TimMD.

En 2025, le beigne le plus populaire a été le beignet aux pommes, et les TimbitsMD chocolat glacé ont été la saveur favorite au Canada. Le classique café Deux-DeuxMC a été le café le plus souvent commandé, et l'emblématique cappuccino glacé la boisson froide la plus populaire!

Tim Hortons® dévoile les produits favoris du Canada de 2025, y compris le beignet aux pommes, les TimbitsMD chocolat glacé, le café Deux-DeuxMC, et plus encore! Speed Speed Tim Hortons® dévoile les produits favoris du Canada de 2025, y compris le beignet aux pommes, les TimbitsMD chocolat glacé, le café Deux-DeuxMC, et plus encore! (Groupe CNW/Tim Hortons)

Nouveauté en 2025 :

L'année 2025 a été exaltante pour l'innovation en matière d'aliments et de boissons chez Tim, avec notamment le lancement des œufs brouillés préparés avec des œufs fraîchement cassés en février, le lancement du sandwich Steak Suprême pour le dîner et le souper en juin, ainsi que le lancement de délicieuses boissons protéinées chaudes et glacées et des chai lattes en août.

Voici les villes qui ont le plus adoré les nouveautés du menu Tim :

La boîte-délice déjeuner aux œufs brouillés a été le plus populaire à Richmond, en Colombie-Britannique.





Sherwood Park, en Alberta, est la ville où les commandes de Steak Suprême ont été les plus nombreuses.





Les amateurs de Tim de Surrey, en Colombie-Britannique, sont ceux qui ont commandé le plus de boissons protéinées de Tim.





Les invités de Markham, en Ontario, ont raffolé des nouveaux chai lattes chauds et glacés de Tim plus que toute autre ville.

Voici quelques autres faits saillants de Tim cette année :

L'Île-du-Prince-Édouard a enregistré la plus forte augmentation en un an de membres FidéliTim MD .





. La commande de livraison la plus populaire de l'année a été quatre cafés.





Les amateurs de Tim ont craqué pour la charmante tasse chat noir de collection qui change de couleur avec la chaleur, en faisant ainsi l'article le plus populaire de l'année sur BoutiqueTim.ca.





Grâce à l'extraordinaire générosité des Canadiennes et Canadiens, Tim Hortons a amassé plus de 50 millions de dollars en 2025 pour ses programmes caritatifs (beigne Olympiques spéciaux, Biscuit sourire, Jour des camps, beigne aux vermicelles orange et Biscuit sourire des Fêtes).

« Nous sommes fiers que les propriétaires de restaurant Tim Hortons poursuivent la mission que notre fondateur Tim Horton a créée pour son premier restaurant : être un endroit où tout le monde peut se rendre en tout temps et se sentir chez soi. Nous sommes reconnaissants de faire partie de la routine quotidienne et des moments spéciaux de tant de Canadiennes et Canadiens », a déclaré Axel Schwan, président de Tim Hortons.

« Cela ne serait pas possible sans l'engagement de nos incroyables propriétaires de restaurant Tim Hortons et de leurs membres d'équipe à servir nos délicieux aliments et boissons, avec une hospitalité exceptionnelle, et leur réelle volonté de redonner à leurs communautés. »

À PROPOS DE TIM HORTONS

En 1964, le premier restaurant Tim Hortons® a ouvert ses portes à Hamilton, en Ontario, et depuis toutes ces années, les Canadiens et les Canadiennes commandent le café de mélange original, le café Deux-DeuxMC, les beignes et les TimbitsMD emblématiques de Tim Hortons. Voilà maintenant plus de 60 ans que Tim Hortons ravit le cœur et satisfait les goûts de la population canadienne. La marque est devenue le symbole du café préféré des gens d'ici. Avec près de 4 000 restaurants répartis partout au Canada, Tim Hortons est la plus grande chaîne de restauration rapide au pays. Plus qu'un simple endroit où l'on prépare du café et des pâtisseries, Tim Hortons fait partie du tissu social canadien et propose aux invités des boissons de spécialité chaudes et froides (notamment des lattes, des cappuccinos, des doses d'espresso, des thés et nos célèbres cappuccinos glacés), ainsi que de délicieux déjeuners, sandwichs et wraps, des soupes succulentes, et bien plus encore. Tim Hortons exploite plus de 6 000 restaurants au Canada, aux États-Unis et à travers le monde. Pour en savoir plus sur Tim Hortons, veuillez consulter le TimHortons.ca.

SOURCE Tim Hortons

Contact médias : [email protected]