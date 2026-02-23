Un partenariat qui permet des avancées dans le système de recyclage amélioré de l'Ontario, dirigé par les producteurs

TORONTO, le 23 févr. 2026 /CNW/ - Keurig Canada Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada (« KDP Canada »), et Circular Materials ont annoncé que toutes les capsules K-Cup® vides fabriquées par KDP Canadav, pour ses marques détenues, sous licence et partenaires, sont maintenant acceptées pour le recyclage à la maison dans le cadre du programme « Boîte bleue » de l'Ontario.

Ceci représente une importante avancée dans la transition de la province vers un nouveau système de recyclage amélioré pour les emballages et les produits imprimés, fondé sur la responsabilité élargie des producteurs (REP). Le programme est financé à 100 % par les producteurs, c'est-à-dire les entreprises qui fournissent des emballages et des produits imprimés aux consommateurs de l'Ontario, y compris les marques et les détaillants bien connus avec lesquels les résidents interagissent quotidiennement. Cela signifie donc que les municipalités et les contribuables n'ont plus à payer pour les services de recyclage.

Grâce à ce lancement en Ontario, environ 75 % des Canadiens peuvent désormais déposer leurs capsules K-Cup® vides dans leur bac de recyclage. Cette nouvelle démontre comment la conception des emballages répond aux besoins des Ontariens en facilitant leurs habitudes quotidiennes de recyclage. Cette réalisation est le fruit d'une étroite collaboration entre KDP Canada et Circular Materials, un organisme à but non lucratif chargé de la gestion du nouveau système de recyclage résidentiel de l'Ontario. Les capsules K-Cup®, fabriquées à partir de polypropylène recyclable n° 5, répondent aux normes de recyclabilité de l'Ontario et peuvent être collectées efficacement dans le cadre du nouveau programme de collecte sélective.

« L'inclusion des capsules K-Cup® vides, ainsi que d'autres emballages pour café en portion individuelle en plastique recyclable,démontre ce qui peut être accompli lorsque les producteurs et les parties prenantes travaillent ensemble pour améliorer le recyclage pour les Ontariens et soutenir des objectifs environnementaux ambitieux, explique Allen Langdon, chef de la direction de Circular Materials. En élargissant la liste des articles pouvant être récupérés dans le système de recyclage de l'Ontario pour y inclure les capsules K-Cup® vides, nous offrons aux résidents la clarté et la commodité qu'ils souhaitaient, tout en aidant les producteurs à respecter leurs engagements en matière de développement durable. »

« Chez Keurig Dr Pepper Canada, nous sommes d'avis que le développement durable repose sur l'innovation et la collaboration, souligne Ryan Bahadur, président par intérim de Keurig Dr Pepper Canada. La modernisation du programme de collecte sélective de l'Ontario et l'acceptation des capsules K-Cup® vides dans celui-ci représentent une étape importante vers une plus grande harmonisation et une économie plus circulaire pour les Canadiens. Nous sommes fiers de contribuer à des solutions pratiques et évolutives qui facilitent le recyclage à la maison. »

Pour soutenir le déploiement, KDP Canada lancera, en collaboration avec Circular Materials, une campagne de communication à l'échelle de la province afin de partager cette nouvelle opportunité de recyclage aux résidents, et de soutenir l'éducation des consommateurs sur les meilleures pratiques en matière de recyclage. La campagne fournira des instructions claires sur la préparation des capsules K-Cup® pour le bac bleu: retirer l'opercule, vider le marc de café et recycler la capsule vide. Ces directives faciles à comprendre sont conçues pour aider les consommateurs à participer en toute confiance au nouveau programme. Grâce au design amélioré des capsules K-Cup®, qui comportent maintenant un opercule facile à retirer sur toutes les capsules K-Cup® fabriquées par KDP Canada (liste complète ici), la préparation pour le recyclage est plus facile que jamais.

Circular Materials est heureux de présenter ce programme de recyclage amélioré basé sur le principe de la responsabilité élargie des producteurs (REP) dans toute la province de l'Ontario. Ces améliorations comprennent une nouvelle liste élargie et unifiée de matières acceptées pour l'ensemble de l'Ontario, qui permet à tous les résidents de recycler les mêmes matières, quel que soit leur lieu de résidence dans la province. Le programme amélioré prévoit aussi l'ajout de nouveaux articles pouvant être mis au recyclage, notamment les gobelets pour boissons chaudes et froides, toutes les capsules de café en plastique recyclable, les tubes de dentifrice, les contenants en plastique noir, les emballages de déodorants, les pots de crème glacée, les contenants de jus congelés et plus encore.

Pour en savoir plus sur le nouveau programme de collecte sélective de l'Ontario et le recyclage dans votre communauté, visitez le site circularmaterials.ca/fr/recycleontario.

À propos de Circular Materials

Circular Materials est un organisme national sans but lucratif de responsabilité des producteurs (ORP) qui aide les producteurs à respecter leurs obligations en matière de responsabilité élargie des producteurs (REP) en Ontario. Créé par des producteurs pour des producteurs, Circular Materials élabore, met en œuvre et soutient des programmes de recyclage efficaces et efficients pour favoriser l'innovation, améliorer les résultats environnementaux et créer de la valeur tout au long de la chaîne d'approvisionnement du recyclage. Ensemble, nous faisons progresser l'économie circulaire où les matériaux sont collectés, recyclés et retournés aux producteurs pour être réutilisés comme contenu recyclé dans de nouveaux produits et emballages. Pour en savoir plus, consultez www.circularmaterials.ca/fr.

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est une entreprise de premier plan dans le domaine des boissons, avec un portefeuille comptant plus de 70 marques détenues, sous licence et partenaires, ainsi que de puissantes capacités de distribution permettant d'offrir une boisson pour satisfaire chaque besoin, partout et en tout temps. Nous occupons des positions de chef de file dans plusieurs catégories, dont le café, le thé, les boissons gazeuses, les jus et les mélanges pour cocktails, en plus d'avoir le système de cafetières une tasse à la fois n° 1 au pays. Notre modèle de partenariat innovant nous permet de faire croître notre activité dans des catégories en pleine croissance telles que le café haut de gamme, les boissons énergisantes, l'hydratation sportive et les bières sans alcool. Nos marques emblématiques comprennent Canada Dry®, Van Houtte®, Keurig®, Crush®, Dr Pepper®, Mott's® Clamato®, Mott's® Fruitsations®, Timothy's®, AtypiqueMD et Snapple®. Motivés par une « Soif de faire le bien », nos 1 500 employés cherchent à créer une expérience de marque unique autour de nos boissons et à veiller à ce qu'elles aient un impact positif pour les gens, les communautés et la planète. Pour plus d'information, visitez keurigdrpepper.ca et suivez-nous sur LinkedIn.

