La marque de thé glacé Nestea®, très appréciée au Canada, est maintenant disponible en format prêt-à-boire chez les principaux détaillants partout au pays

MISSISSAUGA, ON, le 7 août 2025 /CNW/ - Juste à temps pour profiter des plaisirs de l'été, le thé glacé Nestea® en format prêt-à-boire tant attendu est maintenant disponible, et il est là pour rester! D'un océan à l'autre, il fait son apparition dans les épiceries et les dépanneurs participants.

C’EST OFFICIEL – LES BOISSONS PRÊTES-À-BOIRE NESTEA® SONT ARRIVÉES AU CANADA (Groupe CNW/Keurig Dr Pepper Canada)

« Nous sommes très heureux d'offrir Nestea® en format prêt-à-boire partout au pays, a déclaré Jean Gagnon, vice-président, Boissons froides, chez Keurig Dr Pepper Canada (KDP Canada). Cette marque très appréciée occupe une place spéciale dans le cœur de nombreux consommateurs, et nous sommes ravis de poursuivre cet héritage avec la qualité et l'innovation que les Canadiens attendent de KDP Canada. »

Disponibles dès maintenant dans les principaux supermarchés et dépanneurs partout au pays, notamment chez Loblaws, Walmart, Sobeys, Metro, IGA, Amazon et plus encore, les boissons prêtes-à-boire Nestea® se déclinent en quatre saveurs rafraîchissantes : Citron, Pêche, Framboise et Citron Zéro sucre. Elles sont offertes en quatre formats populaires : canettes de 355 mL, bouteilles de 473 mL et 1,89 L, et paquets de 10 boîtes Tetra Pak de 200 mL. Les Canadiens peuvent également déguster Nestea® lors de leurs repas au restaurant ou sur le pouce, grâce à une gamme de boissons prêtes-à-boire et en fontaine offertes dans leurs établissements préférés.

Les détaillants à travers le Canada se préparent à une forte demande des consommateurs avec le lancement de Nestea® en format prêt-à-boire, soutenu par une campagne nationale à fort impact. « Nestea® en format prêt-à-boire représente une excellente occasion de répondre à la demande des consommateurs et de stimuler la croissance de la catégorie, a déclaré Knolly Smith, vice-président, Ventes chez KDP Canada. L'enthousiasme se fait déjà sentir sur le marché, et nous travaillons en étroite collaboration avec nos partenaires détaillants afin de nous assurer qu'ils sont prêts à saisir cette occasion. »

KDP Canada soutient également le lancement avec une campagne marketing à 360° intitulée « Y'a rien comme Nestea® », qui comprend des vidéos en ligne sur les plateformes numériques et sociales, des panneaux publicitaires, des activations en magasin, un soutien en relations publiques, l'engagement d'influenceurs et une campagne complète sur les réseaux sociaux. Cette campagne souligne l'amour authentique que les Canadiens portent à la marque.

Les amateurs de Nestea® de la région du Grand Toronto qui souhaitent trouver leur thé glacé préféré sont invités à se rendre à l'événement organisé par la marque au Toronto Eaton Centre du 28 au 31 août, de 11 h à 19 h, pour avoir la chance de déguster cette boisson canadienne emblématique.

Visitez le nouveau site Web canadien www.drinknestea.ca ainsi que @NesteaCanada sur Instagram et @Nestea_Ca sur TikTok pour rester au courant des dernières nouvelles de Nestea® au Canada.

À propos de Nestea® Canada

Depuis 1948, Nestea® est l'une des marques de thé glacé préférées au Canada, offrant à des générations de Canadiens un rafraîchissement authentique. Maintenant membre de la famille Keurig Dr Pepper Canada, Nestea® en format prêt-à-boire est savoureux et désaltérant. Fabriqué avec soin et un engagement envers la qualité, Nestea® est fait avec du vrai thé et des arômes naturels, ce qui en fait le choix idéal pour ceux qui recherchent une évasion authentique et délicieuse de l'ordinaire. Pour en savoir plus sur Nestea® Canada, visitez le site www.drinknestea.ca

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est une entreprise de premier plan dans le domaine des boissons, avec un portefeuille comptant plus de 70 marques détenues, sous licence et partenaires, ainsi que de puissantes capacités de distribution permettant d'offrir une boisson pour satisfaire chaque besoin, partout et en tout temps. Nous occupons des positions de chef de file dans plusieurs catégories, dont le café, le thé, les boissons gazeuses, les jus et les mélanges pour cocktails, en plus d'avoir le système de cafetières une tasse à la fois n° 1 au pays. Notre modèle de partenariat innovant nous permet de faire croître notre activité dans des catégories en pleine croissance telles que le café haut de gamme, les boissons énergisantes, l'hydratation sportive et les bières sans alcool. Nos marques emblématiques comprennent Canada Dry®, Van Houtte®, Keurig®, Crush®, Dr Pepper®, Mott's® Clamato®, Mott's® Fruitsations®, Timothy's®, AtypiqueMD, Nestea® et Snapple®. Motivés par une « Soif de faire le bien », nos 1 500 employés cherchent à créer une expérience de marque unique autour de nos boissons et à veiller à ce qu'elles aient un impact positif pour les gens, les communautés et la planète. Pour plus d'information, visitez keurigdrpepper.ca et suivez-nous sur LinkedIn. Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, visitez : http://keurigdrpepper.ca/fr/notre-impact.

SOURCE Keurig Dr Pepper Canada

Personne-ressource: Audrey Canuel: [email protected] | 438-887-4300