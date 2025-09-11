Accord national visant à accroître la disponibilité de Cove Soda®, une gamme de boissons gazeuses fonctionnelles fabriquées au Canada contenant des probiotiques, et qui ne contiennent ni sucre ni édulcorants artificiels

MISSISSAUGA, ON, le 11 sept. 2025 /CNW/ - Canada Dry Mott's Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada (« KDP Canada »), a annoncé aujourd'hui avoir conclu un accord exclusif avec Cove Drinks Inc., un innovateur canadien dans le domaine des boissons, pour assurer la vente, la distribution et le marketing omnicanal de Cove Soda® à l'échelle nationale. Ce partenariat apporte à KDP Canada une marque en pleine croissance qui transforme la catégorie des boissons gazeuses, grâce à ces sodas probiotiques sans sucre, conçus pour répondre aux attentes des consommateurs d'aujourd'hui en matière de mieux-être.

« Ce partenariat représente une avancée audacieuse et stratégique dans l'évolution de notre portefeuille de boissons gazeuses, a souligné Jean Gagnon, vice-président, Boissons froides chez KDP Canada. Cove Soda occupe une place unique, puisqu'elle offre à la fois saveur et fonctionnalité, ce qui correspond parfaitement à la demande des consommateurs pour des boissons rafraîchissantes saines. Nous sommes fiers de soutenir une réussite canadienne qui vient compléter notre vision visant à offrir une gamme de boissons plus diversifiée et plus moderne. »

Fondée à Halifax, en Nouvelle-Écosse, Cove Soda a connu une croissance rapide au Canada et aux États-Unis depuis son lancement en 2023. Ses boissons gazeuses sans sucre contiennent 1 milliard d'UFC de probiotiques par canette et ont suscité un vif intérêt chez les consommateurs grâce à une gamme de saveurs qui allie nostalgie et fonctionnalité. Les saveurs comprennent Cola classique, Crème à l'orange, Framboise bleue, Pop glacé, et plus encore.

« Il s'agit d'une étape importante pour Cove Soda, a déclaré John MacLellan, chef de la direction et cofondateur de Cove Drinks Inc. Ce qui a commencé comme une idée locale en Nouvelle-Écosse s'est transformé en un véritable mouvement, démontrant que les boissons gazeuses peuvent évoluer au rythme des valeurs des consommateurs. Ce partenariat avec KDP Canada nous donne la portée et la force opérationnelle nécessaires pour offrir Cove Soda à encore plus de Canadiens, tout en restant fidèles à ce qui rend notre marque si spéciale. »

KDP Canada mobilisera ses équipes commerciales à l'échelle nationale, et mettra à profit ses solides partenariats avec les détaillants, son vaste réseau de distribution et son expertise hors pair en marketing omnicanal afin d'accroître la disponibilité de Cove Soda et d'accélérer sa pénétration sur le marché.

Le transfert des activités commerciales de Cove Soda à KDP Canada devrait se terminer d'ici la fin de 2025. Les autres modalités de l'accord n'ont pas été divulguées.

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est une entreprise de premier plan dans le domaine des boissons, avec un portefeuille comptant plus de 70 marques détenues, sous licence et partenaires, ainsi que de puissantes capacités de distribution permettant d'offrir une boisson pour satisfaire chaque besoin, partout et en tout temps. Nous occupons des positions de chef de file dans plusieurs catégories, dont le café, le thé, les boissons gazeuses, les jus et les mélanges pour cocktails, en plus d'avoir le système de cafetières une tasse à la fois n° 1 au pays. Notre modèle de partenariat innovant nous permet de faire croître notre activité dans des catégories en pleine croissance telles que le café haut de gamme, les boissons énergisantes, l'hydratation sportive et les bières sans alcool. Nos marques emblématiques comprennent Canada Dry®, Van Houtte®, Keurig®, Crush®, Dr Pepper®, Mott's® Clamato®, Mott's® Fruitsations®, Timothy's®, AtypiqueMD et Snapple®. Motivés par une « Soif de faire le bien », nos 1 500 employés cherchent à créer une expérience de marque unique autour de nos boissons et à veiller à ce qu'elles aient un impact positif pour les gens, les communautés et la planète. Pour plus d'information, visitez keurigdrpepper.ca et suivez-nous sur LinkedIn. Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, visitez : http://keurigdrpepper.ca/fr/notre-impact.

À propos de Cove Drinks

Fondée en 2016 par les frères John et Ryan MacLellan, Cove Drinks a vu le jour avec la création de Cove Kombucha dans la cuisine de leur mère à Malignant Cove, en Nouvelle-Écosse. En 2023, les frères se sont demandé pourquoi les sodas ne pouvaient pas être sains, et c'est ainsi que Cove Soda a vu le jour. Cove Drinks cherche à promouvoir une alimentation saine grâce à des boissons fonctionnelles révolutionnaires qui favorisent une bonne santé digestive, sans culpabilité. Cove Drinks est distribué dans plus de 2 250 points de vente au détail à travers le Canada, notamment chez Sobeys, Loblaw, Costco, Healthy Planet, Circle K, Fortinos, Bulk Barn, Longos, Farm Boy, Whole Foods Market, Save on Foods, et bien d'autres. Pour plus d'information, visitez https://covesoda.com/.

