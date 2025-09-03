Pour la première fois dans un aréna canadien de la LNH, les marques emblématiques de Keurig Dr Pepper Canada feront leur entrée au Centre Canadian Tire, domicile des Sénateurs d'Ottawa.

OTTAWA, ON, le 3 sept. 2025 /CNW/ - Canada Dry Mott's Inc., faisant affaire sous le nom de Keurig Dr Pepper Canada (KDP Canada), et Capital Sports & Entertainment (CSE), propriétaire des Sénateurs d'Ottawa et du Centre Canadian Tire (CCT), annoncent aujourd'hui un partenariat historique qui redéfinira l'expérience boissons dans l'aréna pour les visiteurs du CCT. Dès cette saison, les spectateurs du plus grand amphithéâtre sportif et de divertissement d'Ottawa pourront, pour la première fois, savourer les marques phares de KDP Canada -- Dr Pepper®, Canada Dry®, Nestea® et Crush® -- lors des matchs, concerts et grands événements.

En plus d'une refonte complète du programme de boissons, le Centre Canadian Tire dévoile également une nouvelle identité visuelle avec une présence marquée de Dr Pepper® sur la glace et au cœur de l'action. Des affichages numériques de l'aréna à la signalisation statique et au marchandisage, les partisans verront la marque mise en valeur comme élément central de la transformation du lieu.

« Foyer de plus de 1,5 million de visiteurs par an et plus grande salle sportive et de divertissement d'Ottawa, le Centre Canadian Tire cherche toujours à élever l'expérience offerte à son public, a déclaré Cyril Leeder, président et chef de la direction des Sénateurs d'Ottawa. L'annonce d'aujourd'hui traduit notre volonté d'enrichir l'expérience de nos visiteurs en leur proposant une offre de boissons à la hauteur de leurs attentes. Avec une sélection de marques parmi les plus populaires au pays, nous faisons en sorte que chaque moment -- des matchs des Sénateurs aux concerts et spectacles familiaux -- soit rehaussé par une expérience gustative et rafraîchissante exceptionnelle. »

« Voir le Centre Canadian Tire devenir notre tout premier grand partenaire sportif au Canada, seulement quelques mois après le lancement de notre nouvelle plateforme de fontaines, représente une étape charnière pour nous, a ajouté Chris McMahon, vice-président, Hors domicile et Prêts-à-boire, Keurig Dr Pepper Canada. Cela représente également plusieurs grandes premières pour notre entreprise : notre tout premier "Centre Dr Pepper®", l'arrivée de Dr Pepper Zero® en fontaine au Canada, la première association de Dr Pepper® et Canada Dry® sur une même plateforme de fontaines, ainsi que la première distribution dans le secteur du divertissement pour la plus récente marque de notre portefeuille, Nestea®. Ces jalons illustrent notre volonté d'offrir aux Canadiens les marques qu'ils affectionnent, là où ils aiment se retrouver. »

Ce partenariat pluriannuel place le Centre Canadian Tire et Keurig Dr Pepper Canada à l'avant-garde de l'innovation en matière de boissons, avec un programme conçu selon les préférences des consommateurs et établissant une nouvelle norme en hospitalité d'aréna. Pour célébrer ce nouveau chapitre, les partisans présents au lancement de la saison de hockey en octobre auront droit à une surprise spéciale marquant l'arrivée des marques de Keurig Dr Pepper Canada au Centre Canadian Tire.

Les boissons gazeuses de Keurig Dr Pepper Canada offertes au Centre Canadian Tire s'ajouteront à la gamme actuelle de colas et de boissons citron-lime, donnant aux partisans d'Ottawa un éventail de rafraîchissements sans précédent.

À propos de Keurig Dr Pepper Canada

Keurig Dr Pepper Canada est une entreprise de premier plan dans le domaine des boissons, avec un portefeuille comptant plus de 70 marques détenues, sous licence et partenaires, ainsi que de puissantes capacités de distribution permettant d'offrir une boisson pour satisfaire chaque besoin, partout et en tout temps. Nous occupons des positions de chef de file dans plusieurs catégories, dont le café, le thé, les boissons gazeuses, les jus et les mélanges pour cocktails, en plus d'avoir le système de cafetières une tasse à la fois n° 1 au pays. Notre modèle de partenariat innovant nous permet de faire croître notre activité dans des catégories en pleine croissance telles que le café haut de gamme, les boissons énergisantes, l'hydratation sportive et les bières sans alcool. Nos marques emblématiques comprennent Canada Dry®, Van Houtte®, Keurig®, Crush®, Dr Pepper®, Mott's® Clamato®, Mott's® Fruitsations®, Timothy's®, AtypiqueMD, Nestea® et Snapple®. Motivés par une « Soif de faire le bien », nos 1 500 employés cherchent à créer une expérience de marque unique autour de nos boissons et à veiller à ce qu'elles aient un impact positif pour les gens, les communautés et la planète. Pour plus d'information, visitez keurigdrpepper.ca et suivez-nous sur LinkedIn. Pour en savoir plus sur notre engagement en matière de responsabilité sociétale d'entreprise, visitez : http://keurigdrpepper.ca/fr/notre-impact.

À propos des Sénateurs d'Ottawa

L'une des sept franchises de la LNH établies au Canada, les Sénateurs d'Ottawa ont fait leur retour dans la ligue en 1992 après une absence de 58 ans. Ottawa a remporté 11 Coupes Stanley durant son règne initial, de 1903 à 1934. Les Sénateurs modernes ont décroché quatre titres de la division Nord-Est ainsi qu'un Trophée des présidents en 2002-2003. Depuis 1992, les Sénateurs, en collaboration avec leur fondation, leurs anciens joueurs, leurs partenaires et leurs partisans, ont contribué à hauteur de plus de 100 millions de dollars à des initiatives communautaires dans la région de la capitale nationale.

Personne-ressource : Coralie-Jade Fournier, Première directrice, Communications corporatives et philanthropie, Keurig Dr Pepper Canada, 438-885-1441, [email protected]