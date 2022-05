Les propriétaires se concentrent sur l'amélioration de l'efficacité énergétique pour contrer la hausse des taux, tandis que les non-propriétaires cherchent des solutions à l'accessibilité des logements

TORONTO, le 31 mai 2022 /CNW/ - Un nouveau sondage de la Banque CIBC révèle que les Canadiens ressentent les effets de l'inflation et de la hausse des taux d'intérêt. Parmi les propriétaires qui ont un prêt hypothécaire à taux variable, 36 % affirment qu'ils passeront probablement à un taux fixe au cours des 12 prochains mois. Par ailleurs, 63 % des locataires et des personnes vivant avec leur famille s'inquiètent de l'incidence de la hausse des taux sur leur capacité d'acheter une maison dans l'avenir.

« De l'épicerie à la pompe à essence, les Canadiens ressentent les effets de l'inflation », a déclaré Carissa Lucreziano, vice-présidente, Conseils en finances et placements CIBC. « Bien que les répercussions touchent les propriétaires et les non-propriétaires, les deux groupes font face à des défis très différents. Les propriétaires cherchent des façons astucieuses d'économiser sur les coûts d'entretien de leur maison tandis que les non-propriétaires continuent de chercher des solutions en cas d'une hausse de leur loyer et d'évaluer s'ils devraient accéder au marché de l'habitation ».

Le marché effervescent des rénovations domiciliaires bat son plein :

Un peu plus du tiers (37 %) des propriétaires canadiens disent qu'ils planifient d'apporter des améliorations à leur propriété au cours des 12 prochains mois.

L'efficacité énergétique des habitations est un sujet d'actualité pour les propriétaires, 70 % d'entre eux étant d'avis que la résilience aux changements climatiques et la durabilité de l'environnement sont des facteurs importants à prendre en considération au moment de faire des rénovations domiciliaires, et 59 % de ceux qui ont apporté ou prévoient apporter des améliorations écoénergétiques l'ont fait dans le but d'économiser de l'argent.

En ce qui concerne le financement des rénovations écoénergétiques, 60 % des propriétaires envisagent d'utiliser les programmes ou les remises du gouvernement pour financer leurs rénovations.

Les locataires continuent de chercher des solutions à l'accessibilité du logement :

Pour les locataires, l'effervescence du marché de l'habitation continue d'être un obstacle à l'accession à la propriété, 69 % d'entre eux indiquant qu'ils s'attendent à ne jamais posséder une maison et 37 % indiquant que l'accession à la propriété n'est tout simplement pas un objectif réalisable pour eux.

Les prix actuels des habitations et la hausse des taux d'intérêt sont les principaux obstacles qui empêchent les non-propriétaires d'accéder au marché de l'habitation, 44 % disant qu'ils ne sont pas en mesure d'épargner suffisamment pour une mise de fonds et 58 % indiquant qu'ils ne seront pas en mesure d'acheter une maison sans partenaire ou sans le revenu supplémentaire d'une autre personne.

« Il ne fait aucun doute que les Canadiens font face à un marché de l'habitation difficile, mais si vous commencez à épargner pour une mise de fonds et que vous avez des questions sur votre capacité d'emprunt, ou si vous vous demandez si vous pouvez vous permettre de rénover votre maison de rêve, nous avons des experts qui peuvent vous aider à réaliser vos ambitions en matière d'habitation », a ajouté Mme Lucreziano.

Autres conclusions importantes :

49 % des non-propriétaires ont indiqué avoir besoin d'aide pour comprendre les coûts totaux associés à l'achat d'une nouvelle maison et à l'obtention d'un prêt hypothécaire

Près du tiers (28 %) des propriétaires et des personnes sur le marché de l'habitation feraient appel à leur conseiller en prêts hypothécaires ou à leur banque pour obtenir un nouveau prêt hypothécaire

88 % des personnes ayant eu une récente conversation au sujet d'un prêt hypothécaire nouveau ou existant avec un conseiller d'une banque étaient satisfaits de leur expérience

Déni de responsabilité :

Du 28 mars au 31 mars 2022, un sondage en ligne réalisé par Maru/Blue a été mené auprès de 1 521 adultes canadiens choisis au hasard parmi les propriétaires, locataires ou cotitulaires qui sont des panélistes de La Voix Maru Canada. À des fins de comparaison, un échantillon aléatoire de cette taille comporte une marge d'erreur estimée (qui mesure la variabilité d'échantillonnage) de plus ou moins 3 %, 19 fois sur 20.

SOURCE CIBC

Renseignements: Kira Smylie, 416 980-2949 ou [email protected]