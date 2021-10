L'Arbre à monnaie de Mackenzie symbolise la création d'un avenir plus durable pour tous les Canadiens.

TORONTO, le 1er oct. 2021 /CNW/ - L'inauguration de l'Arbre à monnaie de Mackenzie le lundi 27 septembre a apporté une touche de vert sur le plan environnemental et financier au Yonge-Dundas Square, au centre-ville de Toronto. Des billets de Mackenzie imitant des dollars suspendus aux branches de l'arbre donnaient aux Torontois la possibilité de désigner l'un de six organismes de bienfaisance canadiens bien connus à qui Mackenzie versera des dons.

L'initiative de l'Arbre à monnaie de Mackenzie a été conçue dans le but de sensibiliser les gens à l'importance de l'investissement durable tout en offrant la possibilité de dons de la part de Mackenzie à des causes correspondant à leurs valeurs personnelles, dans un esprit de développement durable, qu'il s'agisse d'environnement, de questions sociales ou de gouvernance (ESG). Grâce aux dons versés en personne et à ceux faits en ligne à l'adresse www.mackenziemoneytree.com, l'Arbre à monnaie a généré des dons de 100 000 $ qui ont été divisés entre six organismes de bienfaisance.

« L'Arbre à monnaie de Mackenzie nous aide à mieux faire connaître aux Canadiens les perspectives de placement qui cadrent avec leurs valeurs, et invite le public à penser à l'avenir dans une optique différente par le truchement de dons pour appuyer des causes justes », explique Fate Saghir, chef des placements durables, responsables et à impact, Placements Mackenzie.

« Nous voulions tenter quelque chose de différent pour notre secteur d'activité et l'idée de l'Arbre à monnaie nous semblait être une façon rafraîchissante d'appuyer les objectifs de développement durables des Nations Unies tout en créant un mouvement viable qui rassemblerait les Canadiens », précise Leisha Roche, chef du marketing, Placements Mackenzie.

Par le biais de la campagne de l'Arbre à monnaie de Mackenzie, les six organismes caritatifs partenaires suivants recevront un don à l'appui de leur travail essentiel à l'endroit du développement durable, en tenant compte des facteurs ESG : Fondation David Suzuki, Club des petits déjeuners du Canada, Trees for Life, Opportunities International Canada, Fondation canadienne des femmes, fonds Gord Downie & Chanie Wenjack.

« L'avenir des placements est de plus en plus centré sur le développement durable. Ce projet a contribué à confirmer ce fait, car des milliers de Canadiens ont choisi de soutenir des organismes qui œuvrent dans le but créer un monde viable, ajoute Yannick Beaudoin de la Fondation David Suzuki. Nous sommes reconnaissants envers Placements Mackenzie pour sa générosité dans le cadre de cette initiative et nous comptons sur son engagement soutenu à l'endroit du développement durable. »

Placements Mackenzie a récemment annoncé le lancement de Mackenzie Betterworld, deuxième boutique de placement de la société (avec l'équipe Mackenzie Greenchip) dont le mandat exclusif est de procurer aux investisseurs et conseillers canadiens des solutions de pointe axées sur des objectifs durables qui tiennent compte des facteurs ESG.

Placements Mackenzie (« Mackenzie ») est une société de gestion de placements de premier rang qui gère un actif de 208 G$ au 31 août 2021. Mackenzie fournit des solutions de placements et des services connexes à plus d'un million de clients au détail et institutionnels, par l'intermédiaire de multiples réseaux de distribution. Fondée en 1967, Mackenzie est un leader mondial de la gestion d'actif avec des bureaux au Canada ainsi qu'à Boston, Dublin, Londres, Hong Kong et Beijing. Mackenzie est membre du groupe de sociétés de la Société financière IGM (TSX:IGM), l'une des principales sociétés de services financiers au Canada. Pour de plus amples renseignements, veuillez consulter le site placementsmackenzie.com.

