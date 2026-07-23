Les Canadiens ressentent une certaine pression face à l'essor de l'IA au travail, selon un nouveau sondage de la TD

Près d'un Canadien sondé sur trois (32 %) affirme avoir surestimé ses compétences en IA alors que les attentes au travail augmentent

TORONTO, le 23 juill. 2026 /CNW/ -- Alors que l'intelligence artificielle (IA) occupe une place grandissante au travail, de nombreux Canadiens cherchent encore à gagner en confiance dans son utilisation. Selon un nouveau sondage de la TD, les Canadiens sondés admettent avoir exagéré leurs compétences en IA au travail, ce qui révèle une pression grandissante de suivre le rythme à mesure que les attentes évoluent.

Principales constatations du rapport de la TD sur l'IA 2026

78 % des personnes sondées estiment que l'adoption de l'IA en milieu de travail est inévitable.

75 % s'attribuent une note de « C » ou moins pour leurs compétences en IA.

53 % affirment que leur milieu de travail accuse un retard par rapport à d'autres entreprises quant à l'adoption de l'IA.

Seulement 37 % disent avoir reçu de leur employeur une formation adéquate sur l'utilisation de l'IA au travail.

Les compétences en IA s'imposent comme marqueur professionnel

Les Canadiens doivent composer avec un décalage entre les attentes et leur niveau de confiance. Bien que beaucoup reconnaissent la valeur de l'IA, peu se considèrent comme des experts, ce qui pousse certains à se présenter comme plus compétents qu'ils ne se sentent réellement.

Autres constatations du sondage :

Seulement 4 % des personnes sondées s'attribuent une note de « A » pour leurs compétences en IA, tandis que la majorité (75 %) s'accorde un « C » ou moins.

Près d'une personne sur trois (32 %) admet avoir exagéré ses compétences en IA au travail.

Les baby-boomers sont les plus susceptibles de considérer l'adoption de l'IA en milieu de travail comme inévitable (89 %), suivis de la génération X (81 %), des milléniaux (79 %) et de la génération Z (65 %).

« L'IA occupe une place de plus en plus importante dans le monde du travail, mais pour bien des gens, elle demeure une technologie nouvelle et peu familière, explique Luke Gee, premier vice-président et chef, Analyses et Intelligence artificielle à la TD. La rapidité des changements peut donner l'impression que tout va très vite, et il est normal que la confiance mette du temps à suivre. Nous traversons une période où les gens acquièrent de nouvelles compétences et découvrent comment ces outils peuvent les appuyer dans le travail qu'ils accomplissent déjà. Le plus important est qu'ils se sentent soutenus dans leur apprentissage, qu'ils gagnent en confiance et qu'ils puissent utiliser l'IA d'une manière qui leur soit utile et pertinente. »

Les Canadiens tirent des bénéfices concrets de l'IA

L'IA gagne du terrain au travail, et de nombreux répondants disent déjà en tirer des avantages tangibles, particulièrement pour accroître leur productivité et demeurer concurrentiels dans leur domaine.

59 % disent que l'IA contribue à accroître leur productivité au travail.

58 % estiment qu'elle leur donne une longueur d'avance sur d'autres qui exercent des fonctions comparables.

Combler l'écart : le rôle de la formation et du soutien

Alors qu'un nombre croissant de Canadiens reconnaissent la valeur de l'IA, les entreprises ont l'occasion de renforcer la confiance de leurs employés en leur offrant de la formation, des outils et l'accompagnement nécessaires pour utiliser l'IA efficacement au travail.

53 % des répondants affirment que leur milieu de travail accuse un retard sur d'autres entreprises dans l'adoption de l'IA.

Seulement 37 % disent avoir reçu de leur employeur une formation adéquate sur l'utilisation de l'IA au travail.

« L'avenir du travail nécessitera que les entreprises soutiennent le développement de nouvelles compétences chez leurs employés à mesure que les technologies évoluent, indique Melanie Burns, première vice-présidente à la direction et cheffe des ressources humaines à la TD. Les entreprises qui font de l'apprentissage une priorité et qui offrent à leurs employés les outils et le soutien appropriés leur donnent les moyens de réussir. »

La TD s'engage à soutenir les collègues dans l'adoption de l'IA et à renforcer leur confiance à cet égard. L'IA est au cœur de la façon dont la TD réimagine l'expérience bancaire, et elle est directement liée à sa stratégie visant à approfondir les relations avec les clients, à offrir des expériences plus simples et plus rapides, et à assurer une exécution rigoureuse. Apprenez-en plus sur l'IA et l'innovation à la TD en visitant la page Actualités TD.

FAQ

Q : Dans quelle mesure les Canadiens se sentent-ils prêts à utiliser l'IA au travail?

Le rapport de la TD sur l'IA 2026 indique qu'il existe encore un écart entre l'adoption de l'IA et le niveau de préparation. Bien que de nombreux Canadiens sondés utilisent des outils d'IA au travail, seulement 37 % disent avoir reçu de leur employeur une formation adéquate à cet égard, mettant en lumière une occasion d'accroître le soutien et les possibilités d'apprentissage.

Q : Quel est le niveau de confiance des Canadiens à l'égard de leurs compétences en IA?

Selon le rapport de la TD sur l'IA 2026, les Canadiens sondés adoptent activement l'IA, mais leur niveau de confiance varie. Seulement 4 % des répondants s'attribuent une note de « A » pour leurs compétences en IA, tandis que la majorité (75 %) s'accorde un C » ou moins.

Q : Comment les Canadiens envisagent-ils le rôle de l'IA dans l'avenir du travail?

Selon le rapport de la TD sur l'IA 2026, la plupart des Canadiens sondés estiment que l'adoption de l'IA est inévitable. En effet, 89 % des baby-boomers, 81 % des X, 79 % des milléniaux et 65 % des Z estiment que l'IA fera partie intégrante du milieu de travail.

À propos du rapport de la TD sur l'IA 2026

Le sondage du rapport de la TD sur l'IA 2026 a été réalisé par Ipsos entre le 17 et le 23 février, pour le compte de la TD. Aux fins de ce sondage, un échantillon de 2 501 Canadiens de 18 ans ou plus ont été interrogés. L'échantillon a ensuite été pondéré afin que sa composition reflète celle de la population adulte selon les données du recensement et fournisse des résultats représentatifs de l'ensemble de la population. La précision des sondages en ligne Ipsos est mesurée à l'aide d'un intervalle de crédibilité. Dans ce cas, la marge d'erreur du sondage est d'environ 2,4 points de pourcentage, 19 fois sur 20, si toute la population canadienne adulte avait répondu au sondage. L'intervalle de crédibilité sera plus grand dans les sous-groupes de population. Les résultats des enquêtes par sondage peuvent contenir d'autres types d'erreurs, notamment l'erreur de couverture et l'erreur de mesure.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 30 avril 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Ada Lovelace Rampersaud, Groupe Banque TD, [email protected].