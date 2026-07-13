La TD offre la plateforme Clover au Canada : une solution de commerce et de paiement tout-en-un pour les entreprises canadiennes

Un écosystème complet qui regroupe les services bancaires, les paiements et la gestion des affaires pour aider les entreprises à croître et à gagner en efficacité.

TORONTO, le 13 juill. 2026 /CNW/ - Le Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque ») (TSX : TD) a annoncé aujourd'hui que Solutions aux commerçants TD offrira, en partenariat avec Clover, une plateforme commerciale tout-en-un au Canada afin d'aider ses clients à accepter les paiements, à gérer leurs affaires et à établir des relations solides avec leur clientèle grâce à un écosystème intégré unique.

Principaux points à retenir

Solution de commerce et de paiements tout-en-un : Regroupe le matériel de point de vente, le traitement des paiements, les outils de commerce électronique et les logiciels de gestion d'entreprise au sein d'un système intégré unique.

Regroupe le matériel de point de vente, le traitement des paiements, les outils de commerce électronique et les logiciels de gestion d'entreprise au sein d'un système intégré unique. Conception pour les entreprises : Propose des solutions évolutives adaptées à différents types d'entreprises, dont les commerces de détail, les restaurants et les entreprises de services.

Propose des solutions évolutives adaptées à différents types d'entreprises, dont les commerces de détail, les restaurants et les entreprises de services. Gestion efficace des activités : Simplifie les opérations, réduit la complexité et fait gagner du temps grâce à des outils intégrés.

Simplifie les opérations, réduit la complexité et fait gagner du temps grâce à des outils intégrés. Outils de soutien à l'entreprise : Fournissent des analyses et des fonctionnalités permettant aux entrepreneurs de prendre des décisions éclairées et de faire croître leur entreprise en toute confiance.

Cette offre technologique de pointe, qui marque une évolution importante pour l'expérience client de Solutions aux commerçants TD, repose sur le partenariat stratégique de la Banque avec Fiserv, chef de file mondial des technologies de paiement et de services financiers.

À mesure que les clients des Solutions aux commerçants TD adoptent la nouvelle plateforme, ils auront accès à des solutions technologiques intégrant les paiements, les terminaux de point de vente et les outils de gestion pour exploiter leur entreprise à partir d'un écosystème unique et évolutif.

« Les entreprises canadiennes cherchent de plus en plus des solutions simples et intégrées pour gérer leurs activités - de l'acceptation des paiements à la gestion du personnel, en passant par le suivi des stocks et l'accès à des analyses en temps réel, explique Shayda Alizadeh, vice-présidente, Solutions aux commerçants TD. En alliant les conseils de confiance et l'expertise en services bancaires aux entreprises de la Banque à la technologie de point de vente novatrice de Clover, nous offrons aux clients l'accès aux outils nécessaires pour accepter les paiements, gérer leur entreprise et poursuivre leur croissance en toute confiance. »

Un écosystème commercial complet pour les entreprises modernes

Voici ce que comprend l'offre de produit Clover de la TD :

Les terminaux de point de vente Clover - Inclut les terminaux Flex, Mini, Station et Kiosque pour les paiements mobiles et en magasin.

Inclut les terminaux Flex, Mini, Station et Kiosque pour les paiements mobiles et en magasin. Traitement intégré des paiements - Accepte les paiements par débit, crédit et numériques.

Accepte les paiements par débit, crédit et numériques. Outils de commerce électronique - Comprend notamment des modules d'extension, des solutions de paiement à la caisse et des liens de paiement.

Comprend notamment des modules d'extension, des solutions de paiement à la caisse et des liens de paiement. Logiciels de gestion d'entreprise - Permettent un suivi des ventes, la déclaration des taxes de vente, la gestion du personnel et la gestion des stocks.

Permettent un suivi des ventes, la déclaration des taxes de vente, la gestion du personnel et la gestion des stocks. App Market de Clover - Offre l'accès à des centaines d'applications tierces intégrées aux terminaux de point de vente pour aider les propriétaires d'entreprises à appuyer leur productivité.

Offre l'accès à des centaines d'applications tierces intégrées aux terminaux de point de vente pour aider les propriétaires d'entreprises à appuyer leur productivité. Matériel et accessoires personnalisables - Proposent des configurations souples adaptées aux besoins des entreprises.

« Fiserv se réjouit de collaborer avec la TD en combinant la puissance de la plateforme de commerce Clover à la relation de confiance des banquiers de la TD pour aider les entreprises canadiennes à grandir et à prospérer », déclare Brian Green, directeur national, Fiserv Canada.

Pour en savoir plus sur la TD et sur les solutions de paiement Clover, visitez le https://www.td.com/ca/fr/services-bancaires-aux-entreprises/solutions-aux-commercants/soutions-de-paiement-de-la-TD-et-de-Clover

Foire aux questions : comprendre les solutions de paiement Clover de la TD

Qu'est-ce que la solution Clover et à qui est-elle destinée?

Clover est une plateforme de commerce tout-en-un conçue pour les PME, comme les détaillants, les entreprises du secteur de l'hôtellerie et les fournisseurs de services qui souhaitent profiter d'outils intégrés de gestion des paiements et des activités de leur entreprise.

Comment la solution Clover simplifie-t-elle les activités opérationnelles?

En regroupant les paiements, le suivi des stocks, la gestion des employés et la production de rapports dans une même plateforme intégrée, Clover évite aux propriétaires d'entreprise de recourir à plusieurs outils et leur permet de gagner du temps.

Une entreprise peut-elle utiliser la solution Clover à la fois pour les ventes en magasin et en ligne?

Oui. Clover prend en charge les paiements en magasin, les transactions mobiles et le commerce en ligne grâce à des modules d'extension, des pages de paiement hébergées et des liens de paiement.

En quoi l'offre Clover de la TD se distingue-t-elle des autres systèmes de point de vente?

En combinant l'expertise bancaire de la TD à la technologie et à l'écosystème d'applications de Clover, cette solution offre aux entreprises une plateforme intégrée et évolutive, ainsi qu'un accès à des outils à valeur ajoutée.

Comment une entreprise peut-elle se procurer cette solution?

Les entreprises souhaitant adopter Clover peuvent en parler à leur banquier de la TD ou à un spécialiste des Solutions aux commerçants TD, ou encore visiter le site des Solutions aux commerçants TD pour voir les terminaux offerts et choisir la solution adaptée à leurs besoins.

Les fonctionnalités du produit, la disponibilité des applications, les prix et l'admissibilité peuvent varier selon le commerçant, l'appareil, le forfait et l'emplacement. Des modalités, des frais et des exigences d'approbation pourraient s'appliquer. Les applications tierces pourraient être soumises à des modalités et à des frais distincts.

À propos du Groupe Banque TD

La Banque Toronto-Dominion et ses filiales sont désignées collectivement par l'appellation Groupe Banque TD (la « TD » ou la « Banque »). La TD est la sixième banque en importance en Amérique du Nord en fonction de son actif et elle offre ses services à 28,1 millions de clients. Ces services sont regroupés dans quatre principaux secteurs qui exercent leurs activités dans plusieurs centres financiers dans le monde : Services bancaires personnels et commerciaux au Canada, y compris TD Canada Trust et Financement auto TD au Canada; Services bancaires aux États-Unis, y compris Financement auto TD aux États-Unis et Gestion de patrimoine TD aux États-Unis; Gestion de patrimoine et Assurance, y compris Gestion de patrimoine TD au Canada, Placements directs TD et TD Assurance; et Services bancaires de gros, y compris Valeurs Mobilières TD et TD Cowen. En outre, la TD figure parmi les principales banques numériques en Amérique du Nord, avec plus de 13 millions d'utilisateurs actifs du service mobile au Canada et aux États-Unis. Au 30 avril 2026, les actifs de la TD totalisaient 2,1 billions de dollars. La Banque Toronto-Dominion est inscrite à la Bourse de Toronto et à la Bourse de New York sous le symbole « TD ».

SOURCE TD Bank Group

Pour plus de renseignements : Noa Salamon, [email protected]