Les Canadiens pour CANDU accueille Dustin Duncan au poste de coprésident pour la Saskatchewan

Un ancien ministre du gouvernement de la Saskatchewan se joint à la campagne nationale alors que la province évalue la technologie CANDU® pour soutenir son avenir nucléaire à grande échelle

REGINA, SK, Aug. 26, 2026 /CNW/ -- La campagne Les Canadiens pour CANDU a accueilli aujourd'hui l'honorable Dustin Duncan en tant que nouveau coprésident, aux côtés du très honorable Jean Chrétien et de l'ancien premier ministre de l'Ontario Mike Harris. Fort d'une vaste expérience dans les domaines de la fonction publique, de l'énergie et du développement économique, M. Duncan rejoint la campagne à un moment crucial, alors que la Saskatchewan évalue le rôle de l'énergie nucléaire à grande échelle dans son avenir.

Déjà leader mondial de la production d'uranium, la Saskatchewan a l'occasion de tirer parti de cet atout en captant davantage les retombées économiques et industrielles de l'énergie nucléaire sur son territoire.

« Dustin comprend bien la Saskatchewan, son système énergétique et les décisions nécessaires pour soutenir la croissance et la prospérité à long terme », a déclaré Joe St. Julian, président du secteur Énergie nucléaire chez AtkinsRéalis. « Nous sommes ravis de l'accueillir au sein de la campagne Les Canadiens pour CANDU alors que nous plaidons pour que la technologie canadienne, les travailleurs canadiens et les ressources canadiennes soient au cœur de l'avenir nucléaire du Canada. »

Lancée en 2024, la campagne Les Canadiens pour CANDU rassemble les syndicats, les organisations autochtones, les acteurs de la chaîne d'approvisionnement en énergie nucléaire canadienne, les établissements universitaires et de santé, ainsi que les entreprises canadiennes afin de promouvoir la technologie CANDU®. Duncan rejoint Chrétien et Harris à la tête de la campagne au niveau national.

Le potentiel de développement du nucléaire à grande échelle en Saskatchewan

M. Duncan a siégé pendant près de deux décennies à l'Assemblée législative de la Saskatchewan et a occupé plusieurs postes ministériels de haut niveau, notamment à la tête de SaskPower, de la Crown Investments Corporation et du ministère de l'Environnement. Au cours de son mandat au sein du gouvernement, il a été étroitement impliqué dans les travaux menés par la Saskatchewan pour évaluer l'énergie nucléaire et instaurer une coopération interprovinciale en matière de développement nucléaire.

« Le potentiel nucléaire à grande échelle de la Saskatchewan va bien au-delà de la simple production d'électricité. Il s'agit de déterminer comment la province peut transformer un investissement énergétique majeur en un avantage économique plus large », a déclaré M. Duncan. « La Saskatchewan est un leader mondial dans le domaine de l'uranium, tandis que le Canada dispose d'une industrie nucléaire mature et d'une technologie CANDU éprouvée. La mise en commun de ces atouts peut créer des emplois hautement qualifiés, attirer des investissements et conserver une plus grande partie de la valeur générée par le développement nucléaire ici au Canada, tout en fournissant l'énergie fiable dont la Saskatchewan aura besoin pour se développer. »

Mike Harris, ancien premier ministre de l'Ontario et coprésident de Les Canadiens pour CANDU, a également souhaité la bienvenue à M. Duncan au sein de la campagne.

« Alors que la Saskatchewan envisage les possibilités offertes par l'énergie nucléaire à grande échelle, Les Canadiens pour CANDU ont un rôle important à jouer pour apporter l'expérience, le savoir-faire et la technologie CANDU éprouvée du Canada à ce débat », a déclaré M. Harris. « Dustin comprend le paysage énergétique et économique de la Saskatchewan et apporte une expérience significative acquise au cours de son mandat au sein du gouvernement. Je suis ravi de l'accueillir au sein de la campagne alors que nous œuvrons pour que l'expertise nucléaire canadienne soit au cœur du développement nucléaire de nouvelle génération au Canada. »

Le moment CANDU

Le Canada possède une expertise de pointe à l'échelle mondiale en matière de conception, de construction, d'exploitation, d'entretien, de remise à neuf et de gestion globale des programmes de réacteurs nucléaires, soutenue par une chaîne d'approvisionnement nationale hautement qualifiée.

La technologie CANDU est l'une des innovations les plus importantes du Canada et demeure la seule technologie de réacteurs nucléaires à grande échelle développée et homologuée au pays. Les réacteurs CANDU peuvent fonctionner à l'uranium naturel, fournissent une électricité de base fiable et sans émissions, et contribuent à la production d'isotopes médicaux utilisés dans les systèmes de santé partout dans le monde. Plus de 250 entreprises canadiennes participent à la chaîne d'approvisionnement CANDU, générant des retombées économiques qui profitent aux collectivités de tout le pays.

Chaque nouveau projet CANDU génère des milliers d'emplois de haute qualité et des milliards de dollars d'activité économique, contribuant ainsi à maintenir l'expertise canadienne dans l'un des secteurs les plus avancés au monde. De l'extraction de l'uranium et de la fabrication du combustible à l'ingénierie, à la construction et à l'exploitation à long terme, CANDU crée des occasions tout au long de la chaîne de valeur nucléaire.

En investissant dans la technologie canadienne, le Canada investit dans ses travailleurs, ses entreprises et ses collectivités - renforçant ainsi la capacité industrielle nationale tout en mettant en place l'infrastructure nécessaire pour alimenter la croissance économique future.

La campagne Canadiens Pour CANDU invite les gouvernements fédéral et provinciaux à appuyer le déploiement de la technologie CANDU d'origine canadienne dans le cadre de la stratégie énergétique et économique à long terme du pays.

Le choix est clair. Il est temps d'opter pour CANDU.

À propos de la campagne Les Canadiens pour CANDU

Les Canadiens pour CANDU regroupe des leaders du secteur, des acteurs de la chaîne d'approvisionnement nationale, des syndicats, des organisations autochtones, des établissements universitaires, des organismes de santé, ainsi que des Canadiens convaincus que le savoir-faire et l'innovation nationaux doivent jouer un rôle de premier plan dans le déploiement de solutions d'énergie nucléaire, tant au Canada qu'à l'étranger.

Cette campagne est menée par ses coprésidents, le très honorable Jean Chrétien et l'ancien premier ministre de l'Ontario Mike Harris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur canadiansforcandu.com.

À propos d'AtkinsRéalis

Née de la fusion d'organisations de longue date dont les origines remontent à 1911, AtkinsRéalis est une entreprise d'ingénierie et du nucléaire de calibre mondial qui se consacre à la conception d'un avenir meilleur pour notre planète et ses habitants. Nous créons des solutions durables qui relient les gens, les données et la technologie afin de transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques mondiaux. Nous mettons nos capacités mondiales au service de nos clients à l'échelle locale et offrons des services complets et uniques couvrant l'ensemble du cycle de vie d'un actif, notamment des services de consultation, de conseil et d'environnement, des réseaux intelligents et de cybersécurité, de conception et d'ingénierie, d'approvisionnement, de gestion de projets et de construction, d'exploitation et d'entretien, de déclassement ainsi que des services de conseil en matière d'investissements. Nous mettons l'étendue et la profondeur de nos capacités au service de nos clients dans des secteurs stratégiques tels que les services d'ingénierie et le nucléaire, en tant que gardien de la technologie nucléaire CANDU®. Pour obtenir des nouvelles et de l'information, visitez le site www.atkinsrealis.com ou suivez-nous sur LinkedIn.

CANDU® est une marque déposée d'Énergie atomique du Canada Limitée, utilisée sous licence exclusive par Candu Energy Inc., une entreprise du groupe AtkinsRéalis.

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SOURCE AtkinsRéalis

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