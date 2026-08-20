AtkinsRéalis continuera de faciliter les déplacements des usagers de la route de la Caroline du Nord

MONTRÉAL, le 20 août 2026 /CNW/ -- Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX: ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a été sélectionné par le Département des transports de Caroline du Nord (NCDOT) pour continuer de soutenir les opérations de circulation à l'échelle de l'État ainsi que le programme de gestion et d'exploitation des systèmes de transport de l'agence américaine. La Société fournit des services de gestion et d'exploitation des systèmes de transport au NCDOT depuis 14 ans.

« Les réseaux de transport qui appuient la croissance économique et relient les communautés dépendent d'une exploitation sécuritaire, fiable et efficace », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Alors que les agences de transport s'efforcent de répondre à la demande croissante avec les infrastructures existantes, les programmes de gestion et d'exploitation des systèmes de transport deviennent de plus en plus nécessaires pour améliorer la mobilité, la fiabilité et la sécurité. En alliant expertise opérationnelle, technologies de pointe et prise de décisions fondées sur les données, nous aidons nos clients à moderniser leurs réseaux et à offrir des avantages durables aux usagers de la route. »

Dans le cadre d'un contrat de trois ans d'un montant de 35 millions de dollars américains, AtkinsRéalis assurera les embauches, l'exploitation et l'entretien du Centre d'exploitation des transports de l'État (STOC) du NCDOT ainsi que de cinq (5) centres régionaux de gestion du trafic (TMC). Le projet comprend la gestion de la circulation à l'échelle de l'État, la coordination des incidents, les renseignements aux usagers, le soutien au programme de gestion et d'exploitation des systèmes de transport, la formation, l'analyse des données, l'ingénierie des systèmes, l'ingénierie de la circulation, ainsi que le soutien à la mise en œuvre des systèmes avancés de gestion du trafic.

Depuis 2012, AtkinsRéalis aide à gérer les opérations du STOC et des centres de gestion du trafic du NCDOT. En 2025, le NCDOT s'est vu décerner le prix en gestion et exploitation des réseaux de transport (TSMO) du « meilleur projet » par le National Operations Center of Excellence pour son intervention durant l'ouragan Helene. La tempête la plus dévastatrice de l'histoire moderne de Caroline du Nordi avait coupé les collectivités de leurs ressources essentielles en 2024. L'équipe de gestion et d'exploitation des systèmes de transport avait identifié des zones dangereuses et élaboré des recommandations d'itinéraire pour les opérations d'urgence et de récupération.

« Notre relation avec le NCDOT repose sur la confiance, la continuité et un engagement commun à l'égard de l'excellence opérationnelle », a déclaré Byron Bright, président, États-Unis, AtkinsRéalis. « Grâce à notre connaissance approfondie des systèmes du NCDOT et à notre expérience éprouvée en matière de gestion du trafic, combinées à nos capacités techniques dans les domaines de l'analyse de données, des systèmes de transport intelligents (STI), de la formation, du soutien aux systèmes de gestion avancée du trafic (ATMS) et des interventions d'urgence, AtkinsRéalis contribue chaque jour à maintenir la circulation en Caroline du Nord. »

Depuis plus de trois décennies, l'entreprise gère et exploite des centres de gestion du trafic (TMC) et apporte son assistance aux programmes TSMO en Géorgie, au Michigan, au Missouri, en Caroline du Nord et au Texas.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Énoncés prospectifs

Dans ce communiqué de presse, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses filiales, partenariats ou entreprises associées. Les énoncés du présent communiqué faisant état des attentes ou des stratégies de la Société sont des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions ou les résultats réels de la Société pourraient différer grandement de ceux contenus, explicitement ou implicitement, dans de tels énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension de ses activités et de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages. Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date de ce communiqué. Les hypothèses sont posées tout au long du rapport de gestion annuel de 2025 de la Société (le « rapport de gestion 2025 ») (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »), déposées auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada et disponibles sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ». Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que ses actions ou ses résultats réels diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces risques sont présentés dans le rapport de gestion 2025 (en particulier dans la section « Risques et incertitudes ») et peuvent être mis à jour de temps à autre dans les rapports de gestion trimestriels intermédiaires de la Société, et ne sont pas exhaustifs. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

_______________________________ i Source : Hurricane Helene by the numbers: A look at the damage to western NC WRAL (en anglais seulement), https://www.wral.com/weather/hurricane-helene-damage-western-nc-one-year-later-september-2025/

SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires: Médias, Antoine Calendrier, Vice-président, Communications externes mondiales, [email protected]; Investisseurs, Denis Jasmin, Vice-président, Relations avec les investisseurs, 514 393-8000, poste 57553, [email protected]