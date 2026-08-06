AtkinsRéalis annonce ses résultats pour le deuxième trimestre de 2026

Produits de 3,0 milliards $, en hausse de 10 %, et augmentation de 10 % du RAII sectoriel ajusté par rapport au T2 2025

RAIIA ajusté (1) en hausse de 14 % par rapport au T2 2025, atteignant un record trimestriel

RPA dilué de 0,59 $ et RPA dilué ajusté (1)(5) de 0,97 $, en hausse de 20 % par rapport au T2 2025

Flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation de 83,5 millions $

Les perspectives de produits du secteur Énergie nucléaire pour l'ensemble de l'exercice augmenté à environ 2,7 milliards $

MONTRÉAL, Aug. 6, 2026 /CNW/ -- Le Groupe AtkinsRéalis inc. (TSX : ATRL), société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a annoncé aujourd'hui ses résultats financiers pour le deuxième trimestre terminé le 30 juin 2026.

AtkinsRéalis annonce de solides résultats, marqués par des augmentations des produits, du RAIIA ajusté et du RPA dilué ajusté au deuxième trimestre par rapport à la période correspondante de l'exercice précédent. La Société continue de tirer parti de sa souplesse financière, de sa solide position de trésorerie et de son faible niveau d'endettement pour faire progresser sa stratégie d'allocation du capital axé sur la valeur. La demande pour les services d'ingénierie et les produits nucléaires de la Société demeure forte, ce qui se traduit par un carnet de commandes de 20 milliards $ à la fin du trimestre.

« Nous avons connu un autre trimestre robuste, stimulé par une croissance importante du secteur Énergie nucléaire et une demande constante pour nos capacités uniques en Services d'ingénierie », a déclaré Ian L. Edwards, président et chef de la direction d'AtkinsRéalis. « Nous avons également amélioré notre marge du RAIIA ajusté et produit des flux de trésorerie d'exploitation positifs, ce qui souligne notre capacité de croître tout en fonctionnant plus efficacement. De plus, nous avons continué de mettre en œuvre nos priorités d'allocation du capital axé sur la valeur en rachetant 242 millions $ d'actions et en faisant avancer notre stratégie d'implantation et d'expansion, ce qui s'est traduit par l'annonce des acquisitions des sociétés WGA, Coras Solutions et TOBIN. Ces ajouts renforcent notre présence locale et nos capacités techniques en Australie et en Irlande. En ce qui concerne l'avenir, l'élan de la technologie exclusive CANDU continue de se propager à l'échelle mondiale. La Stratégie canadienne en matière d'énergie nucléaire renforce CANDU en tant que pierre angulaire de l'avantage concurrentiel du pays dans le domaine nucléaire, tandis que notre avancée dans l'exportation de cette technologie vers les États-Unis constitue un autre jalon important dans l'expansion de son rôle à l'échelle internationale. Aucun de ces progrès ne serait possible sans nos 41 000 collègues, dont le travail acharné et le dévouement continuent de faire avancer AtkinsRéalis alors que nous façonnons un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. »

Faits saillants financiers du deuxième trimestre de 2026

(Tous les résultats reflètent les comparaisons avec le deuxième trimestre de 2025.)

(Services d'ingénierie Régions comprend les secteurs à présenter suivants : Canada, Royaume-Uni et Irlande (« RUI »), États-Unis et Amérique latine (« EUAL ») et Asie, Moyen-Orient et Australie (« AMOA »).)

Les produits se sont élevés à 3,0 milliards $, soit une hausse de 10,0 %, ou 8,3 % en croissance interne des produits (1)(3) . Les produits de Services d'ingénierie Régions (2) se sont chiffrés à 2,0 milliards $, soit une hausse de 5,0 %, ou 2,2 % en croissance interne des produits (1)(3) . Les produits du secteur Énergie nucléaire se sont élevés à 671,2 millions $, soit une hausse de 18,3 %, ou 18,1 % en croissance interne des produits (1)(3) .

Le RAII sectoriel ajusté a augmenté de 10,2 % pour s'établir à 271,4 millions $. Le RAII sectoriel ajusté pour Services d'ingénierie Régions (2) a augmenté de 11,8 % pour s'établir à 191,4 millions $, ce qui représente un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 9,8 %. Le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets (1)(4) s'est établi à 16,4 %, soit une augmentation de 70 points de base. Le RAII sectoriel ajusté pour le secteur Énergie nucléaire a augmenté de 20,8 % pour s'établir à 77,0 millions $, ce qui représente un ratio du RAII sectoriel ajusté sur les produits sectoriels de 11,5 % et un ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets (1)(4) de 25,6 %. Le RAII sectoriel ajusté pour Tous les autres secteurs s'est établi à 3,0 millions $.

Le RAIIA ajusté (1) a augmenté de 14,2 % pour s'établir à un record trimestriel de 292,9 millions $, ce qui représente un ratio du RAIIA ajusté sur les produits (1)(6) de 9,8 %, en hausse de 40 points de base.

Le résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis s'est élevé à 95,7 millions $, ou 0,59 $ par action après dilution, comparativement à 2,3 milliards $, ou 13,32 $ par action après dilution au deuxième trimestre de 2025, lequel incluait un gain après impôts de 2,2 milliards $, ou 12,86 $ par action après dilution, sur la cession de la participation restante de la Société de 6,76 % dans l'Autoroute 407 ETR.

Le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (1) a augmenté pour atteindre 158,7 millions $, ou 0,97 $ par action après dilution, comparativement à 140,9 millions $, ou 0,81 $ par action après dilution au deuxième trimestre de 2025, ce qui représente une augmentation de 19,8 % du RPA ajusté dilué.

Le carnet de commandes totalisait 20,2 milliards $ au 30 juin 2026, avec un nouveau niveau record pour les Services d'ingénierie Régions.

La Société a remis un total de 245,0 millions $ aux actionnaires sous forme de rachats d'actions et de dividendes au deuxième trimestre de 2026 (332,3 millions $ depuis le début de l'exercice).

Les flux de trésorerie nets provenant des activités d'exploitation se sont élevés à 83,5 millions $.

Le solde de trésorerie et équivalents de trésorerie au 30 juin 2026 s'élevait à 883,0 millions $.

Perspectives pour 2026 (mise à jour)

La Société augmente ses perspectives de produits du secteur Énergie nucléaire à environ 2,7 milliards $ pour l'ensemble de l'exercice 2026, comparativement à environ 2,5 milliards $, afin de refléter la forte croissance des produits enregistrée continuellement depuis le début de l'exercice.

Toutes les autres mesures des perspectives financières pour l'ensemble de l'exercice 2026, publiées le 27 février 2026 dans le communiqué de presse du quatrième trimestre de 2025, sont maintenues.

Résultats financiers du deuxième trimestre

Le résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis au deuxième trimestre de 2026 a totalisé 95,7 millions $, comparativement à 2,32 milliards $ au deuxième trimestre de 2025, lequel incluait un gain après impôts de 2,24 milliards $ sur la cession de la participation restante de la Société de 6,76 % dans l'Autoroute 407 ETR. En excluant ce gain, le résultat net a augmenté principalement en raison de la hausse du RAII sectoriel ajusté, de la baisse des frais de vente, généraux et administratifs corporatifs, des coûts de restructuration et de transformation et des charges financières nettes, ce qui a été partiellement contrebalancé par la hausse de la charge d'impôts sur le résultat.

Faits saillants financiers



T2 2026 T2 2025 2026A 2025A Produits







Services d'ingénierie Régions 1 950,2 1 857,9 3 894,8 3 594,7 Énergie nucléaire 671,2 567,3 1 407,8 1 105,6 Tous les autres secteurs* 363,9 289,8 680,5 560,4

2 985,3 2 715,0 5 983,1 5 260,6









RAII sectoriel ajusté







Services d'ingénierie Régions 191,4 171,2 350,0 322,0 Énergie nucléaire 77,0 63,7 158,9 126,4 Tous les autres secteurs* 3,0 11,4 7,0 16,6

271,4 246,3 515,9 465,0









Résultats avant intérêts et impôts (RAII) 176,1 2 711,8 331,0 2 833,2









Résultats avant intérêts, impôts et amortissements (RAIIA)(1) 254,2 2 785,2 486,1 2 967,1









Gain sur cession d'une coentreprise - 2 569,9 - 2 569,9









RAIIA ajusté(1) 292,9 256,4 546,6 470,5









Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis 95,7 2 317,5 188,5 2 386,6









RPA dilué attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis ($) 0,59 13,32 1,15 13,67









Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis(1)** 158,7 140,9 290,6 250,9









RPA dilué ajusté(1)(5)** ($) 0,97 0,81 1,77 1,44









Carnet de commandes aux 30 juin







Services d'ingénierie Régions



13 357,7 13 000,2 Énergie nucléaire



4 211,2 5 648,2 Tous les autres secteurs*



2 613,6 2 291,6





20 182,6 20 939,9

Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire Certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres A Pour la période de six mois terminée le 30 juin *Les chiffres des produits, du RAII sectoriel ajusté et du carnet de commandes de 2025 ont été retraités pour tenir compte de la nouvelle présentation qui a pris effet le 1er janvier 2026 **Les chiffres comparatifs ont été retraités pour refléter la présentation de la période considérée en incluant la perte liée à l'extinction d'une dette à la liste des ajustements

Dividende trimestriel

Le conseil d'administration a déclaré aujourd'hui un dividende en trésorerie de 0,02 $ par action, soit le même qu'au trimestre précédent. Le dividende est payable le 3 septembre 2026 aux actionnaires inscrits en date du 20 août 2026. Ce dividende est un « dividende déterminé » aux fins de l'impôt sur le revenu fédéral et provincial canadien.

Conférence téléphonique et webdiffusion du deuxième trimestre de 2026

AtkinsRéalis tiendra une webdiffusion et une conférence téléphonique aujourd'hui à 8h00 (heure avancée de l'Est) pour discuter et présenter ses résultats financiers du deuxième trimestre. La webdiffusion en direct de la conférence est accessible via un lien sur le site Web de la Société à https://www.atkinsrealis.com/fr-fr/investors ou via ce lien. Pour participer à la conférence téléphonique, veuillez-vous préinscrire en utilisant ce lien. Les personnes inscrites recevront un courriel de confirmation avec les détails de connexion et un code d'accès unique requis pour se joindre à la conférence téléphonique.

Un enregistrement de la conférence téléphonique et la transcription de celle-ci seront mis en ligne sur le site Web de la Société dans les 24 heures qui suivront celle-ci.

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondiale de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif -- consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

Mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, mesures financières supplémentaires, total des mesures sectorielles et informations non financières

Les résultats financiers de la Société sont préparés conformément aux Normes IFRS® de comptabilité (« IFRS »). Cependant, les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières suivants sont utilisés par la Société dans le présent communiqué de presse : la croissance (contraction) interne des produits, le RAIIA, le RAIIA ajusté, le RAIIA sectoriel ajusté, le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis, le RPA dilué ajusté, le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets, le ratio du RAIIA ajusté sur les produits et les produits sectoriels nets, ainsi que certaines mesures pour divers secteurs à présenter qui sont regroupés ensemble, tels que les produits, le RAII sectoriel ajusté et le carnet de commandes pour les divers secteurs de Services d'ingénierie Régions. Ces mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ces mesures financières supplémentaires, ce total des mesures sectorielles et ces informations non financières sont expliqués plus en détail ci-dessous et dans les sections 4 et 9 du Rapport de gestion de la Société pour le deuxième trimestre de 2026 (lesquelles sont incorporées par référence dans le présent communiqué de presse) déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société à l'adresse www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

Les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ainsi que les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières n'ont pas de définition normalisée en vertu des normes IFRS et d'autres émetteurs pourraient définir ces mesures différemment, et de ce fait, pourraient donc ne pas être comparables aux mesures semblables présentées par d'autres émetteurs. De telles mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, ainsi que les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières comportent certaines limites et ne devraient pas être considérés séparément ni comme un substitut aux mesures de la performance préparées en vertu des normes IFRS.

Toutefois, la direction est d'avis que, en plus des mesures conventionnelles préparées conformément aux normes IFRS, ces mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières permettent de mieux comprendre la performance opérationnelle et la situation financière de la Société, et certains investisseurs pourraient utiliser ces informations pour évaluer la performance de la Société d'une période à l'autre. Les rapprochements et les calculs entre les mesures et ratios financiers non conformes aux normes IFRS, les mesures financières supplémentaires, le total des mesures sectorielles et les informations non financières et les mesures et ratios les plus comparables qui sont conformes aux normes IFRS sont présentés ci-dessous à la section « Rapprochements et calculs » du présent communiqué de presse.

(1) Mesure ou ratio financier non conforme aux normes IFRS ou mesure financière supplémentaire.

(2) Total des mesures sectorielles.

(3) Le ratio de la croissance (contraction) interne des produits est un ratio non conforme aux normes IFRS qui compare les produits internes (qui excluent les incidences du change et des acquisitions et cessions), eux-mêmes étant une mesure non conforme aux normes IFRS, entre les deux périodes. Voir « Calcul de la croissance (contraction) interne des produits » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS.

(4) Le ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets des Services d'ingénierie Régions et du secteur Énergie nucléaire sont des ratios non conformes aux normes IFRS, basés sur le RAIIA sectoriel ajusté et les produits sectoriels nets, eux-mêmes étant des mesures non conformes aux normes IFRS. Voir « Calcul des produits sectoriels nets et du ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets pour Services d'ingénierie Régions et le secteur Énergie nucléaire » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour chaque mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ces ratios non conformes aux normes IFRS.

(5) Le résultat dilué par action ajusté est un ratio non conforme aux normes IFRS, basé sur le résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis, lui-même étant une mesure non conforme aux normes IFRS. Voir « Rapprochement du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis et du résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis conforme aux normes IFRS » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour la mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS.

(6) Le ratio du RAIIA ajusté sur les produits est un ratio non conforme aux normes IFRS, basé sur le RAIIA ajusté lui-même étant une mesure non conforme aux normes IFRS. Voir « Rapprochement du RAIIA et du RAIIA ajusté au résultat net conforme aux normes IFRS et calcul du ratio du RAIIA ajusté sur les produits » dans la section « Rapprochements et calculs » de ce communiqué de presse pour la mesure financière non conforme aux normes IFRS utilisée comme composante de ce ratio non conforme aux normes IFRS.

Rapprochements et calculs

Rapprochement du résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis et du résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis conforme aux normes IFRS



T2 2026 T2 2025

Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (IFRS)



95,7 0,59



2 317,5 13,32 Coûts de restructuration et de transformation* 21,2 (5,3) 16,0

34,0 (3,2) 30,8

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises 28,7 (6,0) 22,7

26,6 (5,4) 21,2

Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 13,8 (1,8) 12,1

7,2 - 7,2

Perte liée à l'extinction d'une dette** 16,6 (4,4) 12,2

1,5 (0,4) 1,1

Gain sur cession d'une coentreprise - - -

(2 569,9) 333,1 (2 236,8)

Total des ajustements 80,3 (17,4) 63,0 0,39 (2 500,7) 324,1 (2 176,6) (12,51) Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (non-IFRS)



158,7 0,97



140,9 0,81



Six mois terminés le 30 juin 2026 Six mois terminés le 30 juin 2025

Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Avant impôts Impôts Après impôts RPA dilué (en $) Résultat net attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (IFRS)



188,5 1,15



2 386,6 13,67 Coûts de restructuration et de transformation* 37,6 (9,3) 28,4

62,5 (10,3) 52,2

Amortissement des immobilisations incorporelles liées aux regroupements d'entreprises 57,2 (11,9) 45,3

46,1 (9,2) 36,9

Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 19,2 (3,0) 16,2

10,9 - 10,9

Perte liée à l'extinction d'une dette** 16,6 (4,4) 12,2

1,5 (0,4) 1,1

Gain sur cession d'une coentreprise - - -

(2 569,9) 333,1 (2 236,8)

Total des ajustements 130,6 (28,6) 102,1 0,62 (2 449,0) 313,2 (2 135,8) (12,23) Résultat net ajusté attribuable aux actionnaires d'AtkinsRéalis (non-IFRS)



290,6 1,77



250,9 1,44

*Les coûts de restructuration et de transformation pour le deuxième trimestre et les six premiers mois de 2026 excluent les coûts de restructuration et de transformation ainsi que l'incidence fiscale connexe attribuable à la participation ne donnant pas le contrôle **Les chiffres comparatifs ont été retraités pour refléter la présentation de la période considérée en incluant la perte liée à l'extinction d'une dette à la liste des ajustements Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire

Rapprochement du RAIIA et du RAIIA ajusté au résultat net conforme aux normes IFRS et calcul du ratio du RAIIA ajusté sur les produits



T2 2026 T2 2025 Six mois terminés le 30 juin 2026 Six mois terminés le 30 juin 2025 Produits 2 985,3 2 715,0 5 983,1 5 260,6 Résultat net 103,9 2 321,0 203,7 2 391,6 Charges financières nettes 30,8 39,2 44,9 76,8 Charge d'impôts sur le résultat 41,4 351,6 82,5 364,9 RAII 176,1 2 711,8 331,0 2 833,2 Amortissements 78,1 73,4 155,0 133,8 RAIIA 254,2 2 785,2 486,1 2 967,1 Coûts de restructuration et de transformation 24,9 34,0 41,3 62,5 Frais connexes à l'acquisition et coûts d'intégration 13,8 7,2 19,2 10,9 Gain sur cession d'une coentreprise - (2 569,9) - (2 569,9) RAIIA ajusté 292,9 256,4 546,6 470,5 Ratio du RAIIA ajusté sur les produits 9,8 % 9,4 % 9,1 % 8,9 %

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire

Composantes de Services d'ingénierie Régions



T2 2026 T2 2025 Six mois terminés le 30 juin 2026 Six mois terminés le 30 juin 2025 Produits







Canada 412,6 366,1 788,8 691,8 RUI 721,1 670,3 1 467,4 1 331,1 EUAL 529,0 512,1 1 057,5 944,2 AMOA 287,5 309,4 581,1 627,5 Services d'ingénierie Régions 1 950,2 1 857,9 3 894,8 3 594,7 RAII sectoriel ajusté







Canada 37,4 26,3 59,8 42,6 RUI 86,4 78,0 175,4 153,1 EUAL 47,3 43,3 81,7 82,8 AMOA 20,4 23,5 33,1 43,5 Services d'ingénierie Régions 191,4 171,2 350,0 322,0







30 juin 2026 30 juin 2025 Carnet de commandes







Canada



7 587,2 7 965,8 RUI



2 100,1 1 937,3 EUAL



1 991,8 1 779,4 AMOA



1 678,6 1 317,7 Services d'ingénierie Régions



13 357,7 13 000,2

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens

Rapprochement du RAII sectoriel ajusté au RAIIA sectoriel ajusté pour Services d'ingénierie Régions et le secteur Énergie nucléaire



T2 2026 T2 2025 Six mois terminés le 30 juin 2026 Six mois terminés le 30 juin 2025 RAII sectoriel ajusté - Services d'ingénierie Régions 191,4 171,2 350,0 322,0 Amortissements - Services d'ingénierie Régions 39,9 38,3 79,3 71,3 RAIIA sectoriel ajusté - Services d'ingénierie Régions 231,3 209,4 429,4 393,3



T2 2026 T2 2025 Six mois terminés le 30 juin 2026 Six mois terminés le 30 juin 2025 RAII sectoriel ajusté - Énergie nucléaire 77,0 63,7 158,9 126,4 Amortissements - Énergie nucléaire 5,2 5,4 10,6 10,8 RAIIA sectoriel ajusté - Énergie nucléaire 82,2 69,2 169,4 137,1

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens

Calcul des produits sectoriels nets et des ratios du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets pour Services d'ingénierie Régions et le secteur Énergie nucléaire



T2 2026 T2 2025 Six mois terminés le 30 juin 2026 Six mois terminés le 30 juin 2025 Produits - Services d'ingénierie Régions 1 950,2 1 857,9 3 894,8 3 594,7 Déduire : Coûts directs des sous-traitants et autres charges directes recouvrables directement auprès des clients - Services d'ingénierie Régions 544,0 523,4 1 093,3 1 018,6 Produits sectoriels nets - Services d'ingénierie Régions 1 406,2 1 334,5 2 801,4 2 576,1 RAIIA sectoriel ajusté - Services d'ingénierie Régions 231,3 209,4 429,4 393,3 Ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets - Services d'ingénierie Régions 16,4 % 15,7 % 15,3 % 15,3 %

Services d'ingénierie Régions comprend les secteurs Canada, RUI, EUAL et AMOA



T2 2026 T2 2025 Six mois terminés le 30 juin 2026 Six mois terminés le 30 juin 2025 Produits - Énergie nucléaire 671,2 567,3 1 407,8 1 105,6 Déduire : Coûts directs des sous-traitants et autres charges directes recouvrables directement auprès des clients - Énergie nucléaire 350,4 295,3 764,9 580,2 Produits sectoriels nets - Énergie nucléaire 320,8 272,0 642,9 525,4 RAIIA sectoriel ajusté - Énergie nucléaire 82,2 69,2 169,4 137,1 Ratio du RAIIA sectoriel ajusté sur les produits sectoriels nets - Énergie nucléaire 25,6 % 25,4 % 26,4 % 26,1 %

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire

Calcul de la croissance (contraction) interne des produits



Produits T2 2026 Produits T2 2025 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des

produits Services d'ingénierie Régions 1 950,2 1 857,9 92,3 9,2 42,9 40,2 Énergie nucléaire 671,2 567,3 103,9 1,5 - 102,4 Tous les autres secteurs* 363,9 289,8 74,1 3,8 (13,5) 83,8 Total 2 985,3 2 715,0 270,3 14,5 29,4 226,4



Produits T2 2026 Produits T2 2025 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des

produits Services d'ingénierie Régions 1 950,2 1 857,9 5,0 % 0,5 % 2,3 % 2,2 % Énergie nucléaire 671,2 567,3 18,3 % 0,3 % - 18,1 % Tous les autres secteurs* 363,9 289,8 25,6 % 1,3 % (4,7) % 28,9 % Total 2 985,3 2 715,0 10,0 % 0,5 % 1,1 % 8,3 %



Produits T2 2025 Produits T2 2024 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions et

cessions Croissance (contraction) interne des

produits Services d'ingénierie Régions 1 857,9 1 746,6 111,2 46,6 83,4 (18,8) Énergie nucléaire 567,3 357,6 209,7 8,2 - 201,5 Tous les autres secteurs* 289,8 259,7 30,1 8,1 - 22,0 Total 2 715,0 2 364,0 351,0 62,9 83,4 204,8



Produits T2 2025 Produits T2 2024 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance (contraction) interne des

produits Services d'ingénierie Régions 1 857,9 1 746,6 6,4 % 2,7 % 4,8 % (1,1) % Énergie nucléaire 567,3 357,6 58,6 % 2,3 % - 56,3 % Tous les autres secteurs* 289,8 259,7 11,6 % 3,1 % - 8,5 % Total 2 715,0 2 364,0 14,8 % 2,7 % 3,5 % 8,7 %



Produits Six mois terminés le 30 juin 2026 Produits Six mois terminés le 30 juin 2025 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 3 894,8 3 594,7 300,1 6,7 166,1 127,3 Énergie nucléaire 1 407,8 1 105,6 302,2 3,2 - 299,1 Tous les autres secteurs* 680,5 560,4 120,2 6,9 (13,5) 126,8 Total 5 983,1 5 260,6 722,5 16,7 152,6 553,2



Produits Six mois terminés le 30 juin 2026 Produits Six mois terminés le 30 juin 2025 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance interne des produits Services d'ingénierie Régions 3 894,8 3 594,7 8,3 % 0,2 % 4,6 % 3,5 % Énergie nucléaire 1 407,8 1 105,6 27,3 % 0,3 % - 27,0 % Tous les autres secteurs* 680,5 560,4 21,4 % 1,2 % (2,4) % 22,6 % Total 5 983,1 5 260,6 13,7 % 0,3 % 2,9 % 10,5 %



Produits Six mois terminés le 30 juin 2025 Produits Six mois terminés le 30 juin 2024 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance (contraction) interne des produits Services d'ingénierie Régions 3 594,7 3 465,7 129,0 123,4 90,4 (84,8) Énergie nucléaire 1 105,6 656,2 449,4 18,4 - 431,0 Tous les autres secteurs* 560,4 506,4 54,0 16,5 - 37,5 Total 5 260,6 4 628,3 632,4 158,2 90,4 383,7



Produits Six mois terminés le 30 juin 2025 Produits Six mois terminés le 30 juin 2024 Variation Incidence du

change Incidence des

acquisitions

et cessions Croissance (contraction) interne des produits Services d'ingénierie Régions 3 594,7 3 465,7 3,7 % 3,6 % 2,6 % (2,4) % Énergie nucléaire 1 105,6 656,2 68,5 % 2,8 % - 65,7 % Tous les autres secteurs* 560,4 506,4 10,7 % 3,3 % - 7,4 % Total 5 260,6 4 628,3 13,7 % 3,4 % 2,0 % 8,3 %

Noter que certains totaux et sous-totaux peuvent ne pas concorder en raison de l'arrondissement des chiffres Tous les chiffres sont en millions de dollars canadiens, sauf indication contraire *Les chiffres de 2025 et de 2024 ont été retraités pour tenir compte de la nouvelle présentation qui a pris effet le 1er janvier 2026

Énoncés prospectifs

Dans le présent communiqué de presse et ci-après, les termes « Société », « AtkinsRéalis », « nous » et « notre » désignent, selon le contexte, le Groupe AtkinsRéalis inc. et la totalité ou certains de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales, ou le Groupe AtkinsRéalis inc. ou l'un ou plusieurs de ses partenariats, de ses entreprises associées ou de ses filiales.

Les énoncés contenus dans le présent communiqué de presse faisant état des budgets, des estimations, des attentes, des prévisions, des objectifs, des prédictions, des projections pour l'avenir ou des stratégies de la Société ou de la direction peuvent être des « énoncés prospectifs » et peuvent être signalés par l'utilisation de verbes ou de termes tels que « anticiper », « s'attendre à », « cible », « cibler », « croire », « devoir », « économie de coûts », « espérer », « estimer », « évaluer », « objectif », « perspectives », « planifier », « pouvoir », « présumer », « prévisions », « prévoir », « probable », « projeter », « synergies », ainsi que par l'emploi du conditionnel ou du futur, que la tournure soit négative ou positive et quelle que soit la variante utilisée. Les énoncés prospectifs incluent également toutes les autres affirmations qui ne s'appuient pas sur des faits historiques. Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse incluent des énoncés reliés aux résultats économiques et à la situation financière futurs de la Société. Ils comprennent également les énoncés liés aux éléments suivants : i) les dépenses d'investissement, les produits, les charges, les bénéfices, les résultats économiques, l'endettement, la situation financière, et les pertes futurs, les provisions relatives aux demandes d'indemnisation et les révisions des prévisions de coûts spécifiques au projet ou au contrat, et les projets à venir et les possibilités d'importants contrats futurs, notamment dans le secteur Énergie nucléaire; ii) les stratégies d'affaires et de gestion, l'expansion et la croissance des activités de la Société. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux règles refuges des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables. La Société met en garde le lecteur que ces énoncés prospectifs, par leur nature même, comportent des risques et des incertitudes, et que les actions et/ou les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs, ou pourraient avoir une incidence sur le degré avec lequel une projection particulière se réalisera. Les énoncés prospectifs sont présentés dans le but d'assister les investisseurs et autres personnes dans la compréhension de certains éléments clés des objectifs, priorités stratégiques, attentes et plans actuels de la Société, ainsi que pour leur permettre d'avoir une meilleure compréhension des activités de la Société ainsi que de l'environnement dans lequel elle prévoit exercer ses activités. Les lecteurs sont mis en garde que de telles informations peuvent ne pas être appropriées pour d'autres usages.

Les énoncés prospectifs formulés dans le présent communiqué de presse sont basés sur certaines hypothèses qui sont jugées raisonnables par la Société en date du présent communiqué de presse. Les hypothèses sont posées tout au long du Rapport de gestion annuel de 2025 (particulièrement dans les sections « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » et « Comment nous analysons et présentons nos résultats »). Si ces hypothèses s'avèrent inexactes, les résultats réels de la Société pourraient différer significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. De plus, des facteurs de risque importants pourraient faire en sorte que les hypothèses et estimations de la Société s'avèrent inexactes, et que les actions ou les résultats réels de la Société diffèrent significativement de ceux contenus explicitement ou implicitement dans de tels énoncés prospectifs. Ces facteurs de risque incluent, sans s'y limiter, des questions liées à des éléments tels que : a) octroi des contrats et calendrier; b) passif sur contrats et risque lié à l'exécution; c) carnet de commandes et contrats comportant des clauses de résiliation pour raisons de commodité; d) concurrence; e) compétence du personnel; f) activités mondiales; g) risques liés au secteur Énergie nucléaire de la Société; h) activités de recherche et développement et investissements connexes; i) acquisition et intégration d'entreprises; j) cession ou vente d'actifs importants; k) dépendance envers des tiers; l) perturbations de la chaîne d'approvisionnement; m) coentreprises et partenariats; n) cybersécurité, systèmes et données informatiques et conformité aux lois sur la protection de la vie privée; o) intelligence artificielle (« IA ») et autres technologies novatrices; p) statut de fournisseur de services auprès d'organismes publics; q) orientation stratégique; r) responsabilité professionnelle ou responsabilité pour des services déficients; s) indemnités et pénalités pécuniaires relatives aux rapports et aux opinions techniques et professionnels; t) lacunes dans la protection d'assurance; u) santé et sécurité; v) arrêts de travail, négociations syndicales et autres questions relatives à la main-d'œuvre; w) épidémies, pandémies et autres crises sanitaires; x) changements climatiques à l'échelle mondiale, conditions météorologiques extrêmes et effet des catastrophes naturelles ou autres; y) enjeux environnementaux, sociaux et de gouvernance (« ESG »); z) propriété intellectuelle; aa) participations dans des investissements; bb) contrats clés en main à prix forfaitaire (« CMPF »); cc) liquidités et situation financière; dd) endettement; ee) incidence des résultats d'exploitation et du niveau d'endettement sur la situation financière; ff) dépendance envers les filiales relativement au remboursement de la dette; gg) dividendes; hh) obligations au titre des avantages postérieurs à l'emploi, y compris des régimes de retraite; ii) besoins en fonds de roulement; jj) recouvrement auprès des clients; kk) dépréciation du goodwill et des autres immobilisations incorporelles et corporelles; ll) incidence sur la Société des poursuites judiciaires et réglementaires, des enquêtes et des règlements relatifs aux litiges; mm) inconduite ou non-respect des lois anticorruption ou autres lois ou règlements gouvernementaux par un employé, un agent ou un partenaire; nn) réputation de la Société; oo) limites inhérentes au cadre de contrôle de la Société; pp) cadre réglementaire; qq) conjoncture économique mondiale; rr) inflation; ss) fluctuations dans les prix des marchandises et tt) impôts sur le résultat.

La Société met en garde le lecteur que la liste des facteurs qui précède n'est pas exhaustive. Pour plus d'information sur les risques et incertitudes, et sur les hypothèses qui pourraient faire en sorte que les résultats réels de la Société diffèrent des attentes actuelles, se reporter respectivement aux sections « Risques et incertitudes », « Comment nous analysons et présentons nos résultats » et « Jugements comptables critiques et sources principales d'incertitudes relatives aux estimations » du Rapport de gestion annuel de 2025 de la Société tels qu'ils peuvent être mis à jour de temps à autre dans le Rapport de gestion trimestriel intermédiaire de 2026 de la Société, déposé auprès des autorités de réglementation des valeurs mobilières au Canada, disponible sur SEDAR+ au www.sedarplus.com et sur le site Internet de la Société, www.atkinsrealis.com, sous la rubrique « Investisseurs ».

Les énoncés prospectifs contenus dans le présent communiqué de presse reflètent les attentes de la Société en date de ce dernier, et sont sujets à changement après cette date. La Société ne s'engage nullement à actualiser publiquement ou à réviser ces énoncés prospectifs ou cette information prospective, qu'ils soient formulés par écrit ou verbalement, que ce soit à la suite de nouvelles informations, d'événements futurs ou autres, sauf si les lois ou les règlements applicables l'exigent. L'information prospective et les énoncés prospectifs figurant aux présentes sont formulés sous réserve de cette mise en garde dans leur intégralité.

Renseignements supplémentaires :

Médias Investisseurs Antoine Calendrier Denis Jasmin Vice-président, Communications externes

mondiales Vice-président, Relations avec les investisseurs 514-393-8000, poste 57553 [email protected] [email protected]

Il est possible de consulter les états financiers consolidés intermédiaires résumés non audités et le rapport de gestion de la Société pour les périodes de trois mois et de six mois terminées le 30 juin 2026 et le 30 juin 2025, sur le site Internet de la Société au www.atkinsrealis.com et sur SEDAR+ au www.sedarplus.com.

SOURCE AtkinsRéalis