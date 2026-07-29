AtkinsRéalis accueille quatre nouvelles organisations ambassadrices au sein des Canadiens pour CANDU

Eclipse Automation, Fermi Solutions, Imagine 4D et Stern Laboratories rejoignent la coalition nationale en faveur de l'énergie nucléaire canadienne

MONTRÉAL, July 29, 2026 /CNW/ -- AtkinsRéalis, société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire exploitant des bureaux dans le monde entier, a accueilli aujourd'hui quatre nouveaux ambassadeurs au sein de la campagne Les Canadiens pour CANDU : Eclipse Automation, Fermi Solutions, Imagine 4D et Stern Laboratories.

L'arrivée de quatre nouveaux ambassadeurs témoigne de la dynamique constante de la campagne Les Canadiens pour CANDU et du soutien dont bénéficie une industrie d'énergie nucléaire canadienne souveraine.

Ces organisations reflètent l'étendue et la diversité du savoir-faire canadien : fabrication de pointe et automatisation, ingénierie nucléaire spécialisée, technologies de formation par jumeau numérique, ainsi que tests de sûreté et de fiabilité des réacteurs. Ensemble, elles illustrent comment l'écosystème canadien de l'énergie nucléaire s'étend bien au-delà de la production d'électricité pour soutenir l'emploi hautement qualifié au Canada, ainsi que l'innovation, la fabrication de pointe, la recherche scientifique, les soins de santé et la propriété intellectuelle canadienne.

« L'arrivée de ces quatre organisations exceptionnelles marque un jalon important pour les Canadiens et pour CANDU, et illustre clairement l'étendue du savoir-faire qui s'est développé autour de la technologie énergétique nucléaire canadienne », a déclaré Joe St. Julian, président, Énergie nucléaire d'AtkinsRéalis. « De l'ingénierie à l'automatisation de pointe, en passant par l'innovation numérique et la sûreté des réacteurs, chacune de ces organisations apporte une compétence unique à l'écosystème canadien de l'énergie nucléaire de calibre mondial. Leur soutien confirme que choisir CANDU n'est pas seulement un choix énergétique ; c'est un investissement dans les travailleurs, les entreprises, l'innovation, les soins de santé et la sécurité énergétique à long terme du Canada. »

Lancée en 2024, la campagne Les Canadiens pour CANDU rassemble une coalition solide composée de syndicats, d'acteurs de la filière de l'énergie nucléaire canadienne, d'organisations autochtones, d'établissements universitaires, d'organismes de santé et d'autres entreprises canadiennes.

Sous la direction de ses coprésidents, le très honorable Jean Chrétien et l'honorable Mike Harris, le mouvement rassemble des leaders de tout le Canada qui partagent la conviction que l'avenir énergétique du pays doit reposer sur la technologie, l'expertise et les ressources canadiennes.

Ensemble, les Canadiens pour CANDU militent pour un avenir plus solide, plus sûr et plus prospère, alimenté par l'innovation locale, conçue par des Canadiens, pour des Canadiens.

Eclipse Automation

Eclipse Automation est une entreprise internationale spécialisée dans l'automatisation industrielle qui conçoit et fabrique des systèmes d'automatisation intelligents et de haute précision destinés à des environnements de production complexes. Ses capacités de bout en bout s'étendent de l'ingénierie et du développement de concepts à l'outillage, l'intégration, l'installation et le soutien tout au long du cycle de vie.

« L'avenir de l'industrie de l'énergie nucléaire canadienne dépend de notre capacité à promouvoir des compétences de classe mondiale chez nous. Pour y parvenir, il faut allier l'excellence en ingénierie, la fabrication de pointe et l'automatisation afin de réaliser des projets complexes avec une fiabilité, une rapidité et une qualité inégalées », a déclaré Steve Mai, président et chef de la direction. « Eclipse Automation est fière de contribuer à façonner cet avenir en renforçant la chaîne d'approvisionnement en énergie nucléaire canadienne, en formant des talents hautement qualifiés et en développant des technologies essentielles à la sécurité énergétique, à la prospérité économique et à la prochaine génération d'infrastructures d'énergie propre. À travers notre rôle d'ambassadeur du programme C4C, nous affirmons notre conviction que le plus grand atout du Canada réside dans l'innovation et la collaboration que nous favorisons ensemble. »

Fermi Solutions

Fermi Solutions est une entreprise d'ingénierie nucléaire basée en Ontario, spécialisée dans les systèmes CANDU® et dans la fourniture de solutions pratiques et axées sur la technologie tout au long du cycle de vie des projets.

« L'industrie de l'énergie nucléaire canadienne a acquis sa réputation mondiale grâce à un engagement sans faille en faveur de la sûreté, de l'excellence technique et de l'innovation continue. Chez Fermi Solutions, nous sommes fiers de soutenir cette mission au quotidien », a déclaré Sahil Gupta, associé directeur. « Rejoindre Les Canadiens pour CANDU en tant qu'ambassadeur nous permet de contribuer à démontrer que l'avenir de l'énergie nucléaire au Canada repose non seulement sur une technologie de classe mondiale, mais aussi sur l'expertise, le professionnalisme et le dévouement des personnes qui rendent possibles des opérations nucléaires sûres. »

Imagine 4D

Imagine 4D est une entreprise technologique canadienne spécialisée dans les jumeaux numériques et les solutions de visualisation immersive destinées aux opérations et aux activités de maintenance d'actifs, de systèmes et d'environnements industriels complexes.

« Le Canada a bâti une industrie d'énergie nucléaire de calibre mondial en alliant l'excellence en ingénierie à l'innovation. À mesure que le secteur évolue, des technologies telles que les jumeaux numériques, la visualisation immersive et l'IA joueront un rôle de plus en plus important pour rendre l'énergie nucléaire plus sûre, plus intelligente et plus efficace », a déclaré George Karam, chef de la direction. « Nous sommes fiers de rejoindre Les Canadiens pour CANDU, car nous sommes convaincus que l'avenir de l'énergie nucléaire au Canada repose non seulement sur une technologie de réacteurs de calibre mondial, mais aussi sur les entreprises canadiennes qui développent les capacités numériques de pointe qui alimenteront la prochaine génération d'énergie propre. »

Stern Laboratories

Stern Laboratories mène des expériences spécialisées en matière de sûreté et de fiabilité des réacteurs pour le compte d'exploitants d'énergie nucléaire, de fournisseurs de réacteurs et de combustible, d'organismes gouvernementaux, d'autorités de réglementation, de laboratoires, d'universités et de fournisseurs d'équipements.

« Chez Stern Labs, cela fait plus de 60 ans que nous protégeons la santé et la sécurité des Canadiens grâce à des essais et à une certification fiable de la technologie d'énergie nucléaire canadienne », a déclaré le président Gordon Hadaller. « Rejoindre l'initiative Les Canadiens pour CANDU s'inscrit dans le prolongement naturel de cet engagement. L'industrie de l'énergie nucléaire canadienne repose sur des fondements de qualité rigoureuse, d'innovation et de normes de calibre mondial -- des valeurs que nous partageons au quotidien. Nous sommes fiers de soutenir une technologie typiquement canadienne qui renforce notre économie, favorise l'énergie propre, crée des emplois à forte valeur ajoutée et consolide le leadership du Canada dans les domaines des sciences et de l'ingénierie pour les générations à venir. »

Le moment CANDU

Le Canada bénéficie d'une expertise de classe mondiale dans la conception, la construction, l'exploitation, la maintenance et la gestion globale des programmes de réacteurs nucléaires, appuyée par une chaîne d'approvisionnement hautement qualifiée.

La technologie CANDU est l'une des innovations les plus importantes du Canada et demeure la seule technologie nucléaire développée et autorisée au pays.

Les réacteurs CANDU peuvent fonctionner à l'uranium naturel, fournissent une électricité de base fiable et sans émissions, et contribuent à la production d'isotopes médicaux utilisés dans les systèmes de santé dans le monde entier. Plus de 250 entreprises canadiennes participent à la chaîne d'approvisionnement CANDU, générant des retombées économiques qui profitent à des communautés partout au pays.

Chaque nouveau projet CANDU génère des milliers d'emplois hautement qualifiés et des milliards de dollars d'activité économique, contribuant ainsi à préserver le savoir-faire canadien dans l'un des secteurs les plus avancés au monde. De l'extraction de l'uranium à la fabrication du combustible, en passant par l'ingénierie, la construction et l'exploitation à long terme, CANDU crée des opportunités tout au long de la chaîne de valeur de l'énergie nucléaire.

En investissant dans la technologie canadienne, le Canada investit dans les travailleurs, les entreprises et les communautés canadiennes, renforçant ainsi la capacité industrielle nationale tout en mettant en place les infrastructures nécessaires pour soutenir la croissance économique future.

La campagne Les Canadiens pour CANDU demande aux gouvernements fédéral et provinciaux de soutenir le déploiement de la technologie CANDU développée au Canada dans le cadre de la stratégie énergétique et économique à long terme du pays.

Le choix est clair. Il est temps de choisir CANDU.

À propos de la campagne Les Canadiens pour CANDU

Les Canadiens pour CANDU regroupe des leaders du secteur, des acteurs de la chaîne d'approvisionnement nationale, des syndicats, des organisations autochtones, des établissements universitaires, des organismes de santé, ainsi que des Canadiens convaincus que le savoir-faire et l'innovation nationaux doivent jouer un rôle de premier plan dans le déploiement de solutions d'énergie nucléaire, tant au Canada qu'à l'étranger.

Cette campagne est menée par ses coprésidents, le très honorable Jean Chrétien et l'ancien premier ministre de l'Ontario Mike Harris. Pour plus d'informations, rendez-vous sur canadiansforcandu.com .

À propos d'Eclipse Automation

Eclipse Automation est une entreprise internationale spécialisée dans l'automatisation industrielle qui réalise la conception et la fabrication de systèmes d'automatisation fiables et intelligents destinés aux industriels. Qu'il s'agisse d'automatisation clé en main complète, d'outillage de précision ou d'intégration de systèmes, Eclipse aide ses clients à relever des défis de production complexes et à améliorer la sécurité, la rapidité, la fiabilité, la qualité et les rendements opérationnels. Fondée à Cambridge, en Ontario, Eclipse accompagne des clients issus de nombreux secteurs d'activité grâce à un réseau d'emplacements répartis au Canada, aux États-Unis et en Europe. Pour plus d'informations, rendez-vous sur eclipseautomation.com .

À propos de Fermi Solutions

Fermi Solutions Inc. est une entreprise d'ingénierie nucléaire basée en Ontario qui propose des services de qualité, économiques et axés sur la technologie. Spécialisée dans les systèmes CANDU, Fermi Solutions offre un accompagnement technique tout au long du cycle de vie des projets, depuis le conseil technique et l'élaboration du concept jusqu'à la conception, l'approvisionnement, la mise en œuvre sur site et la remise du système. Ses compétences englobent également la gestion de projet, le conseil et les services de réalisation de projets en mode alternatif. Pour plus d'informations, rendez-vous sur fermisolutions.com .

À propos d'Imagine 4D

Imagine 4D est une entreprise canadienne spécialisée dans les technologies de jumeau numérique et les solutions de visualisation immersive. Son logiciel intégré permet aux organisations de visualiser, de comprendre, de surveiller et d'optimiser des systèmes, des processus et des actifs complexes en associant des environnements 3D interactifs à des informations techniques, des données d'entreprise et des analyses. Imagine 4D accompagne des organisations dans des secteurs tels que l'énergie et les services publics, la défense et les infrastructures. Pour plus d'informations, rendez-vous sur imagine-4d.com .

À propos de Stern Laboratories

Stern Laboratories Inc. est une entreprise canadienne détenue par ses employés qui réalise des essais de sûreté et de fiabilité des réacteurs pour le compte d'exploitants d'installations d'énergie nucléaire, de fournisseurs de réacteurs et de combustible, d'organismes gouvernementaux, d'autorités de régulation, de laboratoires, d'universités et de fournisseurs d'équipements nucléaire. Basée à Hamilton, en Ontario, Stern est au service des industries de l'énergie nucléaire canadiennes et internationales depuis 1962. Ses compétences comprennent les essais spécialisés de transfert thermique, la simulation du combustible de réacteur et des systèmes de sûreté, les simulateurs de combustible, les équipements de manipulation et d'inspection à distance, ainsi que la dynamique des fluides computationnelle. Pour plus d'informations, consultez le site sternlab.com .

À propos d'AtkinsRéalis

Issue de l'intégration d'organisations établies de longue date, la première en 1911, AtkinsRéalis est une société de calibre mondial de services d'ingénierie et d'énergie nucléaire dédiée à façonner un meilleur avenir pour notre planète et ceux qui l'habitent. Nous créons des solutions durables qui lient individus, données et technologie pour transformer les infrastructures et les systèmes énergétiques du monde. Nous déployons des capacités mondiales à l'échelle locale pour fournir à nos clients des services uniques et complets couvrant tout le cycle de vie d'un actif - consultation, services-conseils et services environnementaux, réseaux intelligents et cybersécurité, conception et ingénierie, approvisionnement, gestion de projet et de la construction, exploitation et entretien, mise hors service et services-conseils en gestion des capitaux. Nous offrons l'ampleur et la profondeur de nos capacités dans des secteurs stratégiques tels que les Services d'ingénierie et l'Énergie nucléaire, en tant que dépositaire de la technologie nucléaire CANDU®. Vous trouverez des nouvelles et informations pertinentes à www.atkinsrealis.com ou en nous suivant sur LinkedIn.

CANDU® est une marque déposée d'Énergie atomique du Canada Limitée, utilisée sous licence exclusive par Candu Energy Inc., une entreprise du groupe AtkinsRéalis.

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SOURCE AtkinsRéalis

Renseignements supplémentaires: Médias, Daniela Pizzuto, Directrice, Communications externes, [email protected] ou [email protected]