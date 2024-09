BCE vend sa participation dans Maple Leaf Sports and Entertainment (MLSE) pour 4,7 G$ CA.

L'entente sur les droits de diffusion de contenu assure la position de TSN en tant que chef de file des sports au Canada.

TSN continuera de présenter les matchs des Maple Leafs, des Raptors, des Argonauts et du Toronto FC.

Bell demeure le commanditaire télécom officiel des Raptors de Toronto et continue de commanditer les Argonauts de Toronto et le Toronto FC.

MONTRÉAL, le 18 septembre 2024 /CNW/ - BCE Inc. a annoncé aujourd'hui qu'elle avait conclu un accord pour vendre sa participation dans MLSE pour 4,7 G$ CA à Rogers Communications Inc. (« Rogers »), sous réserve des approbations nécessaires des ligues sportives et des autres approbations habituelles. La clôture de la transaction est prévue à la mi-2025. À l'heure actuelle, BCE entend utiliser le produit de cette vente pour réduire son niveau d'endettement et se concentrer sur ses principaux moteurs de croissance afin de soutenir sa transformation d'une société de télécoms en un leader des services technologiques.

Bell Média s'est aussi assurée de conserver son accès aux droits de diffusion liés aux Maple Leafs et aux Raptors de Toronto sur TSN pour les 20 prochaines années grâce à un accord à long terme avec Rogers, également sous réserve des approbations des ligues. Cette entente renforce la place de TSN en tant que chef de file des sports au Canada, qui fournit le meilleur contenu sportif et le plus regardé au pays. TSN continuera également de diffuser les matchs des Argonauts de Toronto et du Toronto FC grâce à des ententes indépendantes avec leurs ligues respectives.

Bell demeurera le commanditaire télécom officiel des Raptors de Toronto et continuera à commanditer les Argonauts de Toronto et le Toronto FC, démontrant ainsi son engagement envers MLSE, ses excellentes équipes, leurs amateurs et les ligues. Le soutien des initiatives communautaires conjointes, comme le programme Prêts à rebondir de Bell avec les Raptors de Toronto, se poursuivra dans le cadre de Mieux pour tous.

Citations

« Nous sommes fiers d'avoir été copropriétaires de ces équipes sportives emblématiques, et grâce à cet accord, nous nous sommes assurés que les amateurs pourront compter sur le soutien continu de Bell envers leurs équipes. L'annonce d'aujourd'hui montre que nous nous employons à créer la souplesse financière nécessaire pour soutenir notre transformation ainsi que nos principaux moteurs de croissance. »

- Mirko Bibic, président et chef de la direction, BCE Inc. et Bell Canada

« Cette entente confirme la position de TSN en tant que leader du sport au Canada, grâce à l'accès à long terme aux droits de diffusion liés aux équipes sportives parmi les plus appréciées au Canada. Au cœur de cette entente se trouvent des amateurs passionnés, auxquels TSN continuera d'offrir, sur l'ensemble de nos plateformes, la couverture supérieure qu'ils s'attendent à recevoir de la part du chef de file des sports au Canada. »

- Sean Cohan, président, Bell Média

À propos de BCE

Plus grande entreprise de communications du Canada1, BCE offre des services évolués d'Internet à large bande, sans fil, de télévision, de médias et de communications d'affaires. Pour en savoir plus, visitez les sites Bell.ca ou BCE.ca.

Dans le cadre de Mieux pour tous, nous investissons pour créer un présent et un avenir meilleurs en appuyant la prospérité sociale et économique de nos collectivités. Parmi nos initiatives, Bell Cause pour la cause fait la promotion de la santé mentale au Canada par des campagnes nationales de sensibilisation et de lutte contre la stigmatisation, comme la Journée Bell Cause pour la cause, et par le versement de dons importants pour les soins et l'accès communautaires, la recherche et les initiatives de leadership en milieu de travail à l'échelle du pays. Pour en savoir plus, veuillez visiter Bell.ca/Cause Bell.ca/Cause

1 En fonction du total des revenus et du total combiné de connexions clients.

Questions des médias :

[email protected]

Questions des investisseurs :

Richard Bengian

[email protected]

Mise en garde concernant les énoncés prospectifs

Certains énoncés figurant dans le présent communiqué constituent des énoncés prospectifs, notamment les énoncés concernant la vente proposée de la participation de BCE Inc. dans MLSE, la réalisation et la clôture prévue de celle‑ci, les avantages prévus de l'opération proposée, l'emploi prévu par BCE Inc. du produit tiré de l'opération proposée, y compris la réduction des niveaux d'endettement ainsi que la transformation de BCE Inc. et l'importance accordée dans le cadre de celle‑ci aux principaux moteurs de croissance, l'accès prévu pour Bell Média aux droits de diffusion du contenu relatif aux Maple Leafs et aux Raptors de Toronto pour les 20 prochaines années, certains de nos plans et de nos stratégies et d'autres énoncés qui ne renvoient pas à des faits antérieurs. Tous ces énoncés prospectifs sont formulés conformément aux dispositions d'exonération des lois sur les valeurs mobilières canadiennes applicables et de la loi des États‑Unis intitulée Private Securities Litigation Reform Act of 1995. Les énoncés prospectifs sont assujettis à des risques et à des incertitudes intrinsèques et reposent sur plusieurs hypothèses, qui donnent lieu à la possibilité que les résultats ou les événements réels diffèrent considérablement de nos attentes, notamment des hypothèses quant à la capacité d'obtenir les approbations nécessaires des ligues et les autres approbations habituelles en temps opportun et à des conditions satisfaisantes, la capacité de remplir les autres conditions de la réalisation de l'opération proposée et d'autres attentes et hypothèses concernant l'opération proposée, l'emploi du produit tiré de l'opération proposée et l'exécution par les parties de leurs obligations aux termes de l'entente sur les droits de diffusion de contenu à long terme. Ces énoncés ne constituent pas une garantie du rendement ou des événements futurs, et nous vous mettons en garde contre le risque que représente le fait de s'appuyer sur ces énoncés prospectifs. Les énoncés prospectifs qui figurent dans le présent communiqué décrivent nos attentes à la date du présent communiqué et, par conséquent, pourraient changer après cette date. Sauf dans la mesure où les lois sur les valeurs mobilières applicables l'exigent, nous ne nous engageons aucunement à mettre à jour ou à réviser les énoncés prospectifs figurant dans le présent communiqué, que ce soit à la suite de l'obtention de nouveaux renseignements ou de la survenance d'événements futurs, ni pour toute autre raison. Le calendrier et la réalisation de l'opération proposée et la conclusion de l'entente sur les droits de diffusion de contenu à long terme dont il est question dans le communiqué sont assujetties à des conditions de clôture, à des droits de résiliation et à d'autres risques et incertitudes, notamment l'obtention des approbations nécessaires des ligues sportives et des autres approbations habituelles, qui peuvent avoir une incidence sur leur réalisation ou leur conclusion, leurs modalités ou leur échéancier. L'opération proposée pourrait être modifiée, restructurée ou résiliée, et l'emploi prévu du produit de l'opération par BCE Inc. pourrait varier en fonction du moment de la clôture de l'opération et d'autres facteurs. Par conséquent, rien ne garantit que l'opération proposée, l'emploi prévu du produit et les autres avantages découlant de l'opération proposée se concrétiseront ni qu'ils se concrétiseront selon les modalités et conditions prévues, ou le calendrier, dans le présent communiqué.

SOURCE BCE inc.