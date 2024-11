Avis aux médias - Mois de la littératie financière

TORONTO, le 4 nov. 2024 /CNW/ -

Trois des préoccupations financières importantes des Canadiens :

1. 77 % sont préoccupés par leur situation financière actuelle et future

2. 64 % sont préoccupés par leur flux de trésorerie

3. 48 % sont plus inquiets face à leur avenir financier

Source : Sondage sur l'indépendance financière RBC 2024

Conseils de RBC : Tout le monde peut accéder librement à Mes finances d'abord, une plateforme complète de ressources et de conseils en ligne de RBC. Les clients peuvent obtenir facilement des conseils de RBC par l'intermédiaire de MonConseiller, une plateforme de conseils numérique qui a permis à plus de 4,5 millions de Canadiens de créer un plan personnalisé, de le modifier en temps réel, et de communiquer avec un conseiller par vidéobavardage, en ligne ou en personne.

Trois des préoccupations importantes des Canadiens en lien avec leurs habitudes financières :

1. 55 % n'ont pas toujours confiance dans leurs décisions financières

2. 38 % ne font pas le suivi de leurs dépenses et sont stressés par leurs finances personnelles au moins une fois par semaine

3. 34 % n'arrivent pas à s'en tenir aux bonnes habitudes financières

Source : Sondage sur les habitudes financières RBC 2024

Conseils de RBC : Perspectives NOMI RBC Investi-Clic aide les clients à mettre en place et à respecter leurs stratégies d'épargne et de placement en leur offrant des renseignements opportuns lorsqu'ils ont un surplus de fonds à investir. Budgets NOMI permet de faire le suivi d'un grand nombre de dépenses, allant de l'épicerie aux dépenses courantes d'un ménage, en passant par le divertissement. De plus, Prévisions NOMI donne aux clients un aperçu sur sept jours de leurs entrées et sorties de fonds, et affiche les paiements préautorisés à venir de n'importe lequel de leurs comptes de dépôt. Vous trouverez de plus amples renseignements sur les fonctionnalités de NOMI au www/rbc.com/NOMI.

Trois des préoccupations importantes des Canadiens en lien avec l'accession à la propriété :

1. 58 % pensent qu'ils auront du mal à couvrir les coûts associés à leur propriété résidentielle

2. 57 % auraient besoin d'une source de revenu supplémentaire ou d'un deuxième emploi pour se permettre d'acheter une maison

3. 45 % auraient besoin de revoir complètement leurs habitudes en matière de dépenses et d'épargne pour pouvoir acheter une maison

Source : Sondage sur l'accession à la propriété RBC 2024

Conseils de RBC : Nous savons qu'économiser pour l'achat d'une maison peut prendre du temps. Or, tirer avantage des ressources offertes peut aider. L'ouverture d'un compte d'épargne libre d'impôt pour l'achat d'une première propriété (CELIAPP) peut constituer un bon point de départ puisqu'un tel compte vous permet d'épargner et d'investir à l'abri de l'impôt en vue de l'achat d'une première maison. Vous trouverez plus de renseignements à ce sujet dans l'espace CELIAPP. De plus, il existe des ressources en ligne pour vous informer sur différents sujets liés à l'accession à la propriété, comme l'essentiel des prêts hypothécaires, le calcul du montant que vous pouvez payer pour l'achat d'une propriété et le processus de préapprobation hypothécaire. Vous pouvez également communiquer avec un conseiller en prêts hypothécaires au www.rbcroyalbank.com/fr/hypotheques/bienvenue-dans-votre-maison.html.

Trois des préoccupations importantes des Canadiens en lien avec la fraude :

1. 89 % croient que l'intelligence artificielle (IA) pourrait nous rendre plus vulnérables à la fraude

2. 88 % pensent que le nombre de tentatives de fraude augmentera cette année à cause de l'IA

3. 81 % considèrent que l'IA rendra les tentatives de fraude par téléphone plus difficiles à détecter et se disent préoccupés par le clonage vocal et l'escroquerie par usurpation d'identité

Source : Sondage RBC mené dans le cadre du Mois de la prévention de la fraude 2024

Conseils de RBC : Faites preuve de vigilance - établissez des alertes pour vos comptes, choisissez l'authentification multifacteur et utilisez l'appli Mobile RBC pour vos services bancaires. Évitez de partager des renseignements personnels - soyez prudent lorsque vous partagez des renseignements dans les médias sociaux et utilisez un message générique et court pour votre boîte vocale afin d'éviter que des robots captent votre nom ou votre voix. Ne vous sentez jamais obligé de répondre - si vous recevez d'une source apparemment officielle une demande urgente de transfert de fonds ou de partage de renseignements personnels, restez calme et évitez de répondre. On vous a fait une offre qui semble trop belle pour être vraie ? Il s'agit probablement d'une arnaque. Obtenez plus de conseils à la page Comment vous protéger en ligne.

Aperçu de RBC

La Banque Royale du Canada est une institution financière mondiale définie par sa raison d'être, guidée par des principes et orientée vers l'excellence en matière de rendement. Notre succès est attribuable aux quelque 100 000 employés qui mettent à profit leur créativité et leur savoir-faire pour concrétiser notre vision, nos valeurs et notre stratégie afin que nous puissions contribuer à la prospérité de nos clients et au dynamisme des collectivités. Selon la capitalisation boursière, nous sommes la plus importante banque du Canada et l'une des plus grandes banques du monde. Nous avons adopté un modèle d'affaires diversifié axé sur l'innovation et l'offre d'expériences exceptionnelles à nos plus de 18 millions de clients au Canada, aux États-Unis et dans 27 autres pays. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com.

Nous sommes fiers d'appuyer une grande diversité d'initiatives communautaires par des dons, des investissements dans la collectivité et le travail bénévole de nos employés. Pour en savoir plus, visitez le site rbc.com/gensetplanete.

Personne-ressource, médias :

Jessica Assaf, Première directrice, Communications régionales, Québec, RBC, 438 308-1691, [email protected]

SOURCE RBC Banque Royale