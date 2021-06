GATINEAU, QC, le 4 juin 2021 /CNW/ - Les Canadiens en situation de handicap ont été touchés de manière disproportionnée par la COVID-19. Cette pandémie a mis en lumière les défis de longue date qui ont des répercussions pour les personnes en situation de handicap relativement à la santé, à la sécurité financière et au bien-être social. Dans le cadre de sa réponse, le gouvernement du Canada va de l'avant avec le tout premier Plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap et souhaite mobiliser tous les Canadiens dans le processus.

Aujourd'hui, dans le cadre des célébrations entourant la Semaine nationale de l'accessibilité 2021, la ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough, a officiellement lancé le processus de mobilisation visant à orienter l'élaboration du Plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap. Un questionnaire accessible en ligne permettra aux Canadiens de fournir une rétroaction et des précieux commentaires au sujet des secteurs prioritaires de ce plan. Il s'agit notamment de la sécurité financière, de l'emploi, des espaces inclusifs pour les personnes en situation de handicap et de l'élaboration d'une approche moderne du handicap au sein du gouvernement du Canada.

Dans l'esprit du « rien sans nous », tous les Canadiens, particulièrement ceux en situation de handicap, leurs aidants et les membres de leur famille, les intervenants et les organismes qui travaillent avec les personnes en situation de handicap, sont invités à répondre au questionnaire.

Les Canadiens peuvent remplir le questionnaire en ligne ou imprimer la version PDF accessible et la poster d'ici le 31 août 2021. D'autres détails sont disponibles sur la page Engagement sur le plan d'inclusion des personnes en situation de handicap.

L'annonce faite aujourd'hui donne le coup d'envoi à une Semaine nationale de l'accessibilité bien remplie d'activités et appuie entièrement le thème de cette année, « Ne laisser personne de côté ». Au cours de cette semaine, le gouvernement a annoncé le lancement de deux appels de propositions dans le cadre du Fonds pour l'accessibilité, composantes des projets de moyenne envergure et innovation jeunesse. Il a également mis en lumière le financement du Fonds dans des projets d'accessibilité dans les communautés locales.

La ministre Qualtrough a participé à la présentation de nouvelles technologies accessibles pour les terminaux de paiement électronique, et a parlé avec des jeunes en situation de handicap et des leaders de cette communauté des enjeux qui sont importants pour eux lors de séances de discussion ouverte virtuelles. La ministre a également fait l'annonce d'un investissement de plus de 130 millions de dollars dans le cadre de la Stratégie emploi et compétences jeunesse qui fournira de bons emplois aux jeunes confrontés à des obstacles à l'emploi, y compris des jeunes en situation de handicap, de même que le soutien et la formation axée sur les compétences dont ils ont besoin pour intégrer le marché du travail.

« Afin de créer un Canada sans obstacle et inclusif, nous devons nous engager et prendre des mesures concrètes. Le Plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap fait partie du plan du gouvernement pour rebâtir en mieux, d'une manière qui ne laisse personne pour compte. Je suis très heureuse de lancer ce processus de mobilisation publique au cours de la Semaine nationale de l'accessibilité et j'ai hâte de voir les idées créatives et les réflexions novatrices des Canadiens sur la meilleure manière de façonner le futur de l'inclusion du handicap. »

- La ministre de l'Emploi, du Développement de la main-d'œuvre et de l'Inclusion des personnes handicapées, Carla Qualtrough

La Semaine nationale de l'accessibilité se déroule du 30 mai au 5 juin 2021. C'est l'occasion de célébrer l'accessibilité et l'inclusion partout au Canada. C'est aussi le moment idéal pour mettre en lumière la contribution des Canadiens en situation de handicap et pour souligner tous les efforts déployés pour éliminer les obstacles. C'est l'occasion d'amplifier les efforts en cours visant à s'assurer que les personnes en situation de handicap sont en mesure de participer pleinement à tous les volets de la société canadienne.





Présenté dans le discours du Trône de 2020, le premier Plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap du gouvernement du Canada se concentrera sur les points suivants :

se concentrera sur les points suivants : réduire la pauvreté chez les personnes en situation de handicap;



offrir plus d'emplois de qualité aux personnes en situation de handicap;



participer à l'atteinte de l'objectif de la Loi canadienne sur l'accessibilité, qui est d'avoir un Canada libre d'obstacles d'ici 2040;

, qui est d'avoir un libre d'obstacles d'ici 2040;

faciliter l'accès aux programmes et services fédéraux pour les personnes en situation de handicap;



favoriser une culture d'inclusion.





La mobilisation publique du Plan pour l'inclusion des personnes en situation de handicap s'appuiera sur l'immense succès et l'importante rétroaction reçue dans le cadre des consultations sur la Loi canadienne sur l'accessibilité (les consultations les plus inclusives de l'histoire du Canada), le Sommet national pour les personnes en situation de handicap de 2019, et le Groupe consultatif sur la COVID-19 en matière des personnes en situation de handicap.





La Loi canadienne sur l'accessibilité est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. Elle comprend sept domaines prioritaires : l'emploi; l'environnement bâti; les communications; les technologies de l'information et des communications; l'achat de biens, de services et d'installations; la conception et la prestation de programmes et de services; et le transport.





est entrée en vigueur le 11 juillet 2019. Elle comprend sept domaines prioritaires : l'emploi; l'environnement bâti; les communications; les technologies de l'information et des communications; l'achat de biens, de services et d'installations; la conception et la prestation de programmes et de services; et le transport. Dans le budget de 2021, le gouvernement s'est engagé à entreprendre des consultations approfondies avec les intervenants sur la création d'une nouvelle prestation pour personnes en situation de handicap et à collaborer avec les provinces et les territoires, qui jouent un rôle central dans la prestation de soutien aux nombreux Canadiens en situation de handicap.

