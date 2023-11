GATINEAU, QC, le 15 nov. 2023 /CNW/ - Aujourd'hui, la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, a annoncé le lancement de l'outil de mobilisation en ligne sur le règlement sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées. Cette plateforme accessible permettra de recueillir les commentaires et les idées des Canadiens afin d'éclairer la conception du règlement sur la nouvelle prestation.

Dans le véritable esprit du « Rien à propos de nous sans nous », tous les Canadiens, particulièrement ceux en situation de handicap, leurs aidants et les membres de leur famille, les intervenants et les organismes qui travaillent avec les personnes en situation de handicap, sont invités à participer et à faire connaître leur point de vue.

En bâtissant un Canada plus inclusif, nous faisons en sorte que les personnes en situation de handicap participent pleinement à la société, en plus d'aider nos communautés à s'épanouir et notre économie à prospérer. Grâce à la création de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, le gouvernement du Canada prend une autre mesure historique pour soutenir la sécurité financière des Canadiens en situation de handicap qui sont en âge de travailler.

L'outil de mobilisation en ligne sur le règlement sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées est accessible par l'entremise du site Web Canada.ca jusqu'au 21 décembre 2023. On y trouvera également d'autres occasions de fournir des commentaires après la publication officielle de l'ébauche de règlement, qui devrait avoir lieu en 2024.

La Loi sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées a reçu la sanction royale le 22 juin 2023, après avoir été adoptée à l'unanimité par la Chambre des communes et adoptée au Sénat. Conformément à cette loi, un processus de mobilisation libre d'obstacles comprenant des commentaires de personnes en situation de handicap est essentiel à l'élaboration du règlement sur la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Des détails sont disponibles sur la page Web de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées.

Citation

« Dans le véritable esprit du "Rien à propos de nous sans nous", je lance aujourd'hui des consultations publiques au sujet de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées. Ce n'est là qu'une partie des consultations globales du gouvernement auprès de la communauté des personnes en situation de handicap au sujet de la prestation. J'invite tous les Canadiens à y participer. Avec votre aide et vos idées, nous pourrons créer une meilleure prestation et bâtir un Canada plus inclusif et plus accessible! »

- La ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera

Les faits en bref

Selon la plus récente Enquête canadienne sur l'incapacité (2017), presque 917 000 Canadiens en situation de handicap en âge de travailler (23 %) vivent dans la pauvreté. Les personnes ayant une incapacité sévère (28 %) et très sévère (34 %) sont particulièrement vulnérables et leur taux de pauvreté est plus élevé.

plus récente Enquête canadienne sur l'incapacité (2017), presque 917 000 Canadiens en situation de handicap en âge de travailler (23 %) vivent dans la pauvreté. Les personnes ayant une incapacité sévère (28 %) et très sévère (34 %) sont particulièrement vulnérables et leur taux de pauvreté est plus élevé. La même enquête a révélé que les Canadiens en situation de handicap, y compris des femmes, des hommes, des membres de la communauté 2ELGBTQI+, des personnes racisées et des Autochtones, sont plus susceptibles que les autres Canadiens de se trouver en situation d'insécurité financière. 25 % des Canadiens en situation de handicap consacrent plus de 30 % de leur revenu total à se loger; 59 % des Canadiens en situation de handicap âgés de 25 à 64 ans ont un emploi, comparativement à 80 % des Canadiens n'ayant aucune incapacité; Les Canadiens en situation de handicap âgés de 25 à 64 ans gagnent moins que les Canadiens n'ayant aucune incapacité (12 % de moins pour les Canadiens ayant une incapacité légère et 51 % de moins pour les Canadiens ayant une incapacité plus grave).

Le budget de 2023 prévoyait 21,5 millions de dollars pour la poursuite des travaux en vue de la réalisation future de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées, y compris la participation des personnes en situation de handicap et des provinces et territoires au processus réglementaire. L'outil de mobilisation en ligne s'appuie sur une série de consultations et d'activités de mobilisation au sujet de la Prestation canadienne pour les personnes handicapées qui ont eu lieu en 2021 et 2022.

Liens connexes

Suivez-nous sur X (Twitter)

SOURCE Emploi et Développement social Canada

Renseignements: Pour les demandes des médias, veuillez contacter : Laurent de Casanove, Attaché de presse, Cabinet de la ministre de la Diversité, de l'Inclusion et des Personnes en situation de handicap, Kamal Khera, [email protected], 819-360-0693 ; Bureau des relations avec les médias, Emploi et Développement social Canada, 819-994-5559, [email protected]