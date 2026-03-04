- Une nouvelle étude démontre un enthousiasme grandissant pour les Jeux paralympiques ainsi que pour la défense des intérêts des personnes ayant un handicap

- 50 athlètes canadiens s'apprêtent à concourir du 6 au 15 mars

CORTINA, Italie, le 4 mars 2026 /CNW/ - À quelques jours de la participation des meilleurs athlètes paralympiques canadiens aux Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026, une nouvelle étude nationale fait état d'un soutien et d'un intérêt croissants pour le parasport, a annoncé, mercredi, le Comité paralympique canadien.

Selon cette étude, les Canadiens et Canadiennes attendent Milano Cortina 2026 avec un enthousiasme grandissant pour les Jeux paralympiques et une compréhension approfondie de leur impact sur la société dans son ensemble.

Les Jeux paralympiques de Paris 2024 ont établi un nouveau standard, avec plus de 11 millions de Canadiens et de Canadiennes à avoir regardé les Jeux paralympiques sur CBC/Radio-Canada. La population canadienne a poursuivi sur cet élan, car aujourd'hui, près de 40 pour cent se considèrent comme des fans des Jeux paralympiques et sept Canadiens et Canadiennes sur dix croient que l'engouement prend de l'ampleur à l'échelle nationale.

« Alors que nous nous préparons à encourager l'Équipe paralympique canadienne en Italie, cette nouvelle recherche fascinante démontre que les Canadiens et les Canadiennes soutiennent, aujourd'hui plus que jamais, les athlètes qui représentent fièrement notre nation sur la scène internationale », a déclaré Karen O'Neill, chef de la direction du Comité paralympique canadien. « Ces résultats pointent vers un pays qui ne fait pas que regarder les Jeux, mais qui se soucie encore plus de ce que les Jeux paralympiques représentent, à savoir le pouvoir du parasport d'éliminer les obstacles, d'influencer le changement systémique et d'offrir davantage de possibilités aux personnes en situation de handicap. »

« Ce soutien monumental est essentiel, alors que nous essayons d'offrir aux personnes ayant un handicap plus d'occasions d'accéder au parasport et de recevoir l'appui dont elles ont besoin pour atteindre leur plein potentiel. »

Les athlètes paralympiques contribuent à unir les Canadiens et les Canadiennes autour de performances qui défient les attentes et mettent en valeur des exploits sportifs extraordinaires. Les personnes qui regardant ou qui suivent le sport paralympique sont beaucoup plus susceptibles de soutenir les personnes ayant un handicap par des actions, comme le versement de dons, la participation à des activités de sensibilisation ou encore la défense des intérêts et des droits. Neuf fans de parasport sur dix ont indiqué participer à ce type d'activités, en comparaison à sept Canadiens sur dix en général.

Ces conclusions s'harmonisent avec celles de la recherche menée à l'international par le Comité international paralympique, qui confirment que les Jeux paralympiques sont un moteur mesurable d'attitudes positives à l'égard du handicap et qu'ils jouent un rôle unique qui s'inscrit à la fois dans le sport, la culture et le progrès social.

Cette étude a été menée en octobre 2025 en partenariat avec l'International Institute of Sport Business and Leadership de l'Université de Guelph avec l'aide d'un panel national de consommateurs canadiens, par l'entremise de Léger Marketing.

Après les Jeux de Milano Cortina 2026, le CPC partagera les résultats de la recherche menée après les Jeux sur la façon dont ces derniers ont influencé les attitudes, les comportements et les perceptions des Canadiens et Canadiennes à l'égard du handicap, afin d'aider à mesurer, à comprendre et à renforcer l'impact du parasport au fil du temps.

Comment les Canadiens et Canadiennes peuvent apporter leur soutien à l'Équipe paralympique canadienne

Alors que l'Équipe paralympique canadienne se prépare pour Milano Cortina 2026, les fans sont invités à exprimer leur soutien en participant à la campagne de collecte de fonds #PleinsGradins de la Fondation paralympique canadienne pour les Jeux.

En réservant un siège virtuel, les Canadiens et Canadiennes aident à financer l'entraînement, l'équipement et les occasions de compétition nécessaires pour le succès paralympique. Ce soutien permettra de s'attaquer aux obstacles financiers qui limitent l'accès au parasport.

« Le parasport nécessite un investissement beaucoup plus élevé en raison de l'équipement spécialisé, des environnements d'entraînement et du soutien requis », a affirmé Scott Sandison, directeur exécutif de la Fondation paralympique canadienne. « Sans un financement soutenu, nous risquons de laisser les Canadiens et Canadiennes ayant un handicap sur la touche. La campagne Pleins Gradins offre à la population canadienne un moyen de montrer son soutien non seulement à l'équipe qui concourt en Italie, mais aussi aux futurs para-athlètes qui pourront ainsi vivre l'impact du parasport et mener une vie active. »

Pour vous procurer votre siège, rendez-vous sur Paralympique.ca/PleinsGradins.

Partout au pays, les gens peuvent également soutenir l'équipe canadienne en regardant les Jeux paralympiques d'hiver sur CBC/Radio-Canada, diffuseur officiel des Jeux au Canada.

Avec plus de 120 heures de télédiffusion et 800 heures de diffusion en direct en continu, il est plus facile que jamais d'accéder à la couverture des Jeux paralympiques d'hiver. Le public peut suivre la couverture de Milano Cortina 2026 par CBC/Radio-Canada, du 6 au 15 mars sur CBC et CBC Gem en anglais et sur Radio-Canada et ICI TOU.TV en français.

Les Jeux paralympiques d'hiver de Milano Cortina 2026 auront lieu du 6 au 15 mars 2026 et mettront en vedette des athlètes qui concourront dans six sports : le ski para-alpin, le parahockey sur glace, le ski paranordique (parabiathlon et paraski de fond), le parasnowboard et le curling en fauteuil roulant.

À propos du Comité paralympique canadien : Paralympique.ca

SOURCE Canadian Paralympic Committee (Sponsorships)

Personne-ressource : Nicole Watts, Gestionnaire principale, Communications et Relations publiques, Comité paralympique canadien, [email protected] / 613-462-2700