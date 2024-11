Le catalogue des Fêtes 2024 de LG est rempli d'idées de cadeaux conçues pour susciter la joie pendant les Fêtes

TORONTO, le 14 nov. 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, LG Electronics Canada a dévoilé le catalogue des Fêtes annuel de LG, qui rassemble un éventail de produits et d'idées de cadeaux pour les Fêtes qui approchent.

Que vous achetiez des cadeaux pour vos amis ou votre famille, ou que vous cherchiez à améliorer votre propre maison, le catalogue des Fêtes de LG a quelque chose à offrir à toutes les personnes sur votre liste. Des moniteurs et ordinateurs portables primés aux téléviseurs qui créent une expérience de visionnement incomparable, la gamme de produits novateurs de LG a tout pour plaire et contribuera à faire de votre temps des Fêtes un moment inoubliable.

Le catalogue des Fêtes 2024 de LG comprend également des astuces et des conseils des partenaires de LG, y compris des conseils sur le nettoyage et les réceptions pendant les Fêtes de la part de Melissa Maker, experte en nettoyage et animatrice de Clean My Space sur YouTube.

« La mission de LG consiste à offrir aux Canadiens des produits novateurs pour une vie meilleure. C'est dans cette optique que nous avons conçu le catalogue des Fêtes 2024 de LG », explique M. Kevin Yim, président et directeur général de LG Electronics Canada. « Que vous achetiez des cadeaux pour vos amis ou votre famille, les suggestions de cadeaux du catalogue de cette année sont conçues pour susciter la joie pendant les Fêtes. »

Pour consulter le catalogue des Fêtes 2024 de LG, cliquez ici. Les produits présentés dans le catalogue des Fêtes 2024 de LG sont les suivants :

Pour obtenir de plus amples renseignements sur ces produits et pour les acheter, visitez le site LG.ca.

À propos de LG Electronics Canada inc.

LG Electronics Canada inc. est la filiale canadienne de LG Electronics inc., un innovateur en matière de ventes mondiales dans le domaine de la technologie et de la fabrication, dont les ventes représentent 68 milliards de dollars américains et dont le siège social est situé à Séoul, en Corée du Sud. LG Electronics Canada inc., dont le siège social se trouve à Toronto, en Ontario, est composée de quatre unités commerciales : électroménagers pour la maison, divertissement pour la maison, solutions professionnelles et solutions d'amélioration de la qualité de l'air. LG Electronics Canada s'efforce d'offrir des produits primés et reconnus pour leur mariage entre style et technologie. Ces produits novateurs comprennent des téléviseurs, des solutions audio et des appareils portables, des électroménagers, des solutions résidentielles et commerciales d'amélioration de la qualité de l'air, des moniteurs et des ordinateurs portables, ainsi que des solutions d'affichage numérique OLED et DEL de pointe. Pour obtenir de plus amples renseignements, veuillez visiter le site lg.com/ca_fr.

