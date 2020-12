Les Canadiens atteints de sclérose en plaques peuvent obtenir du soutien pendant la pandémie de COVID-19 grâce à un réseau social qui leur est dédié

L'application mobile SP en tandemMD pour les patients canadiens leur offre du soutien par les pairs et fournit des informations fiables pendant la pandémie.

MISSISSAUGA, ON, le 8 déc. 2020 /CNW/ - Alors que les Canadiens se préparent pour les mois d'hiver et que la pandémie de COVID-19 continue à limiter les activités quotidiennes, les personnes atteintes de maladies chroniques telles que la sclérose en plaques (SP) peuvent trouver du réconfort et établir des liens grâce à une communauté en ligne leur étant dédiée et adopter une nouvelle technologie numérique de la santé.

Le Canada compte l'un des taux de sclérose en plaques les plus élevés au monde, avec environ 77 000 Canadiens ayant reçu un diagnostic de la maladie. Une récente enquête mondiale menée au nom de Sanofi Genzyme, le COVID-19 MS Impact Survey (sondage sur l'impact de la COVID-19 sur la SP), a révélé que trois personnes sur quatre atteintes de SP ont estimé que la pandémie les a rendues plus préoccupées par leur santé et leur bien-être. De plus, une personne sur trois a mentionné avoir un accès réduit ou nul aux services de soutien dont elle a besoin.

Élaborée et lancée par Sanofi Genzyme Canada et Curatio, l'application mobile SP en tandemMD pour les patients canadiens atteints de SP leur offre un accès à une communauté privée en ligne leur permettant de se rapprocher et de se soutenir mutuellement. L'application est devenue un outil important pour les patients lorsque les restrictions liées à la pandémie se sont répandues. D'ailleurs, le nombre d'utilisateurs a augmenté de 35 % depuis le mois de mars.

« En ce moment, dans le contexte actuel de pandémie, il est difficile, voire impossible, de sortir et d'échanger avec d'autres personnes. Même si les mesures mises en place sont destinées à nous aider à rester en sécurité et en bonne santé, il peut être très difficile de s'orienter lorsqu'on a des problèmes de mobilité », déclare Beverly Sudbury, membre de l'application mobile SP en tandemMD pour les patients canadiens. « Grâce à l'application, j'ai pris part à davantage de conversations virtuelles. L'application mobile SP en tandemMD est devenue une excellente façon pour moi d'entrer en contact avec des personnes qui comprennent ma maladie, mes limites, mes préoccupations. Elles sont là pour m'offrir du soutien quand j'en ai besoin et sont heureuses de contribuer à mes succès. Cela a été un facteur clé pour maintenir un état d'esprit sain pendant cette période très difficile. »

L'application mobile SP en tandemMD pour les patients canadiens (disponible pour les appareils iOS et Android) offre un soutien renforcé pour les patients atteints de sclérose en plaques au-delà du bureau du médecin. L'application relie les patients à un soutien social entre pairs, à des suivis de bien-être quotidiens, à des rappels de médicaments, à des suivis de santé mentale quotidiens et à un accès à des renseignements fiables et spécialisés sur la santé.

« Chez Sanofi Genzyme, nous nous engageons à soutenir les patients et l'ensemble de leurs besoins, et nous reconnaissons le rôle important que peuvent jouer les systèmes numériques de la santé pour soutenir les populations vulnérables », indique Marissa Poole, présidente du Conseil de Sanofi Canada et directrice générale de Sanofi Genzyme Canada. « La connexion humaine est essentielle au sentiment général de bien-être, et l'application SP en tandemMD permet de rompre l'isolement et de faciliter la connectivité personnelle pendant les périodes difficiles. »

À propos de Sanofi

Sanofi se consacre à soutenir les personnes à travers les défis posés par leur état de santé. Nous sommes une entreprise biopharmaceutique mondiale se concentrant sur la santé humaine. Nous prévenons la maladie avec nos vaccins, en fournissant des traitements novateurs pour combattre la douleur et alléger la souffrance. Nous sommes solidaires du petit nombre de personnes souffrant de maladies rares et des millions de personnes vivant avec des maladies chroniques à long terme.

Avec l'aide de plus de 100 000 personnes dans 100 pays, Sanofi transforme l'innovation scientifique en solutions de soins de santé partout dans le monde.

Les entités Sanofi au Canada emploient environ 2 000 personnes. En 2018, nous avons investi plus de 127 millions de dollars en R et D au Canada, stimulant la création d'emplois, les échanges commerciaux et les possibilités d'affaires à l'échelle du pays.

Sanofi, Donner toute sa force à la vie

