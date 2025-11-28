Une nouvelle enquête révèle que seulement 25 % des Canadiens se sentent très informés sur l'eau douce au Canada

L'eau douce est classée comme la ressource naturelle la plus précieuse du Canada

La santé et les générations futures sont les priorités du public.

MONTRÉAL, le 28 nov. 2025 /CNW/ - Un nouveau sondage national mené récemment auprès de près de 1 200 Canadiens démontre que, malgré une appréciation généralisée et croissante de l'importance de l'eau douce, les trois quarts des Canadiens ne se sentent pas bien informés à ce sujet.

Mandaté par AquaAction et réalisé par Cint Market Research, le sondage soutient le développement d'une campagne nationale de sensibilisation à l'eau en partenariat avec des établissements d'enseignement de renom et avec le soutien du gouvernement du Canada.

À propos du sondage

S'appuyant sur les questions posées pour la première fois dans un sondage réalisé en 2021 par Environnement et Changement climatique Canada, le sondage a été mené du 14 août au 9 septembre 2025 auprès d'un échantillon représentatif de Canadiens et d'Américains vivant au Michigan. Les résultats mettent en évidence à la fois un manque de connaissances persistant et une prise de conscience croissante de l'importance de l'eau douce.

Principales conclusions :

L'eau douce en tête : plus de la moitié des Canadiens (52,6 %) considèrent l'eau douce comme la ressource naturelle la plus importante du Canada, loin devant les forêts et autres ressources naturelles.

plus de la moitié des Canadiens (52,6 %) considèrent l'eau douce comme la ressource naturelle la plus importante du Canada, loin devant les forêts et autres ressources naturelles. Valeurs vs lacunes dans les connaissances : bien que l'eau soit très appréciée, seulement 25 % des personnes interrogées se sentent « très informées » et plus d'un tiers se sentent mal informées, ce qui limite la capacité du public à comprendre la situation actuelle et à prendre action.

bien que l'eau soit très appréciée, seulement 25 % des personnes interrogées se sentent « très informées » et plus d'un tiers se sentent mal informées, ce qui limite la capacité du public à comprendre la situation actuelle et à prendre action. La perception de l'importance de l'eau douce en hausse depuis 2021 : la perception de l'importance de l'eau douce a dépassé celle des forêts et des autres ressources du pays, reflétant l'exposition du public à des événements liés au climat tels que les sécheresses et les inondations, les incidents de contamination et la prise de conscience des enjeux de l'eau touchant les populations autochtones.

la perception de l'importance de l'eau douce a dépassé celle des forêts et des autres ressources du pays, reflétant l'exposition du public à des événements liés au climat tels que les sécheresses et les inondations, les incidents de contamination et la prise de conscience des enjeux de l'eau touchant les populations autochtones. Priorité à la santé et aux générations futures : l'accès à l'eau potable pour les générations futures et la protection de la santé humaine dominent les motivations du public ; les facteurs économiques et esthétiques sont beaucoup moins importants.

l'accès à l'eau potable pour les générations futures et la protection de la santé humaine dominent les motivations du public ; les facteurs économiques et esthétiques sont beaucoup moins importants. Préoccupation pour la qualité de l'eau, mais sans urgence : 70,8 % des personnes interrogées se disent préoccupées par la qualité de l'eau, mais seulement 32,4 % se disent très préoccupées. Peu d'entre elles (15,8 %) jugent les mesures de protection « excellentes », ce qui suggère un sentiment d'urgence limité.

70,8 % des personnes interrogées se disent préoccupées par la qualité de l'eau, mais seulement 32,4 % se disent très préoccupées. Peu d'entre elles (15,8 %) jugent les mesures de protection « excellentes », ce qui suggère un sentiment d'urgence limité. Le fossé entre préoccupation, connaissance et urgence : les Canadiens apprécient l'eau, mais ont une compréhension limitée des enjeux actuels et ne se sentent pas menacés de manière urgente. 12 % déclarent n'avoir aucun lien personnel avec l'eau douce, soulignant son « invisibilité » dans la vie quotidienne.

les Canadiens apprécient l'eau, mais ont une compréhension limitée des enjeux actuels et ne se sentent pas menacés de manière urgente. 12 % déclarent n'avoir aucun lien personnel avec l'eau douce, soulignant son « invisibilité » dans la vie quotidienne. L'importance du langage : des termes tels que « sécurité de l'eau » et « crise de l'eau » évoquent un sentiment d'urgence, tandis que « bassin versant » révèle une méconnaissance généralisée. Les lacunes lexicales entravent la participation du public à l'élaboration des politiques et à la conservation.

AquaAction a dévoilé ces résultats lors d'un webinaire exclusif, les partageant avec des experts de l'écosystème de l'eau afin de renforcer la communication, de mettre en valeur les stratégies éducatives et de mieux mobiliser les Canadiens pour faire face aux enjeux qui menacent l'eau douce.

Pour le rapport complet, visitez https://aquaaction.org/fr/press-release.

« Ce nouveau sondage révèle que les gens accordent une grande importance à l'eau douce, mais que le niveau d'excellence attendu n'est pas au rendez-vous. En plaçant l'éducation au cœur des programmes liés à l'eau, en orientant les politiques vers des résultats en matière de santé et en accélérant l'adoption d'innovations éprouvées, nous pouvons bâtir une gestion de l'eau douce solide et tournée vers l'avenir. Les résidents des deux côtés de la frontière ont exprimé clairement leurs attentes à travers cette enquête ; il est temps d'agir. »

- Soula Chronopoulos, présidente d'AquaAction

Faits saillants :

AquaAction développe un projet de littératie pour l'eau en collaboration avec des établissements d'enseignement de renom, dans le but de former des individus conscients et engagés.

Cette initiative transformatrice permettra la création de modules d'apprentissage dynamiques et adaptés à l'âge des élèves, de la maternelle à la 12e année et au-delà.

Conçu pour inspirer un changement de comportement, ce projet permettra aux participants d'acquérir les connaissances, les outils et les compétences nécessaires pour relever les défis liés à la conservation et à la gestion durable de l'eau douce.

À propos d'AquaAction

AquaAction est un organisme de bienfaisance binational (États-Unis et Canada) qui se consacre à la construction d'un avenir sûr pour l'eau grâce à l'innovation, à l'éducation et à la collaboration. Nous aidons les jeunes entrepreneurs à lancer et à développer des solutions technologiques dans le domaine de l'eau afin de relever les enjeux économiques, environnementaux et de sécurité hydrique croissants auxquels nous sommes confrontés. À travers nos programmes, AquaAction met en relation les innovateurs, les parties prenantes stratégiques, les communautés et les industries afin de donner à la prochaine génération d'innovateurs les compétences dont elle a besoin. Nous sommes une communauté croissante d'acteurs du changement qui façonnent l'avenir de l'économie bleue, une solution à la fois.

