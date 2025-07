MONTRÉAL, le 7 juill. 2025 /CNW/ - Alors que le Canada fait face à une crise de l'eau marquée par la rareté croissante des ressources, les effets dévastateurs des changements climatiques et des pressions transfrontalières, une réponse audacieuse s'impose.

Aujourd'hui, AquaAction a fièrement dévoilé 15 entreprises québécoises du secteur des technologies de l'eau, à l'occasion d'une cérémonie marquant le lancement de la quatrième édition de son programme phare de commercialisation, AquaEntrepreneur. Il s'agissait du premier événement mettant en lumière l'écosystème des technologies de l'eau de la province au tout nouvel Espace Ax.c de Montréal, le hub d'innovation du Québec.

Les entreprises sélectionnées, représentant plusieurs régions du Québec ont pris la parole aux côtés du directeur fondateur d'Ax.c, Richard Chénier, et Luc Sirois, innovateur en chef du Québec, pour présenter des innovations répondant aux enjeux pressants liés à l'eau. Toutes les équipes de start-up, scale-up et PME ayant participé font maintenant officiellement partie de l'édition 2025 d'AquaEntrepreneur. Elles s'engageront dans un programme de huit mois axés sur la commercialisation, le coaching personnalisé, la mise en œuvre des premiers pilotes, les liens avec les adopteurs technologiques, ainsi que l'accès à des ressources essentielles pour soutenir la croissance de ces entreprises.

Chaque entreprise aura la possibilité d'entrer directement en contact avec des clients potentiels adoptant des technologies de l'eau. L'objectif d'AquaEntrepreneur est d'aider à lancer jusqu'à 36 contrats ou projets pilotes à travers la province, tout en sécurisant les opportunités de déploiement dans les marchés internationaux.

"Tous les Québécois ont un lien avec notre eau. Pourtant, les pressions que subissent nos systèmes d'eau atteignent un point de saturation", a déclaré Soula Chronopoulos, président d'AquaAction. "Nous sommes ici pour donner les outils et le soutien à une nouvelle génération d'entrepreneurs pour l'eau au Québec".

AquaEntrepreneur est le seul programme au Québec qui se consacre exclusivement à la commercialisation de technologies révolutionnaires dans le domaine de l'eau. Il crée des voies directes entre les entreprises en démarrage, les PME et les partenaires municipaux et industriels souhaitant réduire leur impact lié à l'eau sur le climat. Plus tôt cette année, le gouvernement du Québec s'est engagé à verser 1,5 million de dollars sur trois ans pour soutenir l'expansion d'AquaEntrepreneur, tel qu'annoncé par le ministre Christopher Skeete.

« De la réduction des pertes massives d'eau à la lutte contre la pollution, l'ingéniosité présentée aujourd'hui permet de relever un large éventail de défis en matière de sécurité de l'eau. Ces innovateurs prouvent que la technologie, lorsqu'elle est soutenue par une vision et un objectif, peut transformer nos problèmes d'eau les plus urgents en solutions durables. »

- François de Gaspé Beaubien, Président Fondateur d'AquaAction

« AquaEntrepreneur Québec est un programme essentiel qui soutient les innovateurs émergents dans le domaine des technologies de l'eau. En accélérant la commercialisation de leurs solutions, nous prouvons que les enjeux liés à l'eau peuvent être transformés en véritables opportunités économiques pour les jeunes entreprises québécoises. Notre gouvernement est fier d'assurer la poursuite de cette initiative qui joue un rôle clé dans la gestion et la protection plus durable de nos ressources d'eau. »

- Christopher Skeete, ministre de l'Économie, ministre responsable de la lutte contre le racisme et ministre responsable de la région de Laval

« C'est excitant de voir AquaAction s'installer au sein de l'Espace Ax.c, un lieu conçu pour accélérer la concrétisation des idées des visionnaires comme celles et ceux accompagnés par cette magnifique organisation. Les entrepreneurs d'AquaAction sont au cœur de l'avenir des technologies propres au Québec. Québec Tech suit avec intérêt ces innovations qui, nous l'espérons, permettront d'avoir un impact concret sur la qualité de notre planète le plus tôt possible. »

- Richard Chénier, Directeur général, Québec Numérique

« Ovivo est fier de s'associer à AquaAction pour soutenir la prochaine génération d'innovateurs québécois dans le domaine des technologies de l'eau. En tant qu'acteur de premier plan en solutions de traitement de l'eau, nous croyons fermement au pouvoir de la collaboration pour générer un impact durable. Le programme AquaEntrepreneur joue un rôle essentiel dans l'accélération de la commercialisation et le soutien à la croissance des entreprises, et nous sommes honorés de soutenir ce nouveau groupe d'entrepreneurs qui façonnent l'avenir de l'eau. »

- Marie-Pierre Lavallée, Vice Présidente, RH et Communications

AquaAction est un organisme à but non lucratif qui donne aux innovateurs et aux entrepreneurs les moyens de développer et de déployer des technologies de pointe dans le domaine de l'eau afin de trouver des solutions durables pour la sécurité de l'eau. Grâce au développement du leadership, au coaching et aux partenariats industriels, nous accélérons la croissance des startups axées sur l'eau, encourageons la collaboration et défendons la technologie et l'innovation dans le domaine de l'eau en tant que piliers de la résilience économique, de la durabilité environnementale et de la sécurité nationale.





Depuis sa création en 2022, AquaEntrepreneur a Soutenu 46 entreprises québécoises A permis la réalisation de plus de 45 projets pilotes A permis la signature de 186 contrats dans diverses municipalités, secteurs industriels et Agtech.





AquaEntrepreneur est pleinement aligné avec les exigences de la Stratégie québécoise de l'eau 2018- 2030 et de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI2).





de la Stratégie québécoise de la recherche et de l'innovation (SQRI2). Situé au cœur du centre-ville de Montréal, Ax.c est un lieu de rassemblement dynamique pour l'écosystème des startups du Québec, qui réunit une masse critique d'acteurs clés dédiés à l'entrepreneuriat innovant et technologique. Il offre un environnement multifonctionnel avec des espaces de réunion pour les événements, des espaces de travail collaboratifs, de multiples opportunités de réseautage et d'interconnexion ainsi qu'un accès privilégié à diverses ressources de pointe, y compris un espace de travail pour le prototypage.





Le Québec est confronté à de multiples enjeux liés à l'eau : consommation massive, pertes importantes, contamination de l'environnement et problèmes de potabilité. Ces problèmes se traduisent par des coûts annuels de près de 5 milliards de dollars pour les municipalités québécoises.





Pour être éligible à participer au programme AquaEntrepreneur, les entreprises doivent proposer des solutions innovantes pour résoudre les problèmes de sécurité économique liés à l'eau dans les secteurs municipal, industriel ou agro-technologique. Les autres critères sont les suivants : Des entreprises incorporées au Québec. Des technologies prêtes à être déployées en milieu réel (niveau TRL 7+). Fort impact économique, environnemental et/ou social. Fort potentiel de croissance et de déploiement. Des entreprises générant des revenus inférieurs à 5 M$.





L'impact d'AquaAction depuis 2016 : Plus de 100 entreprises technologiques actives dans le domaine de l'eau Plus de 200 millions $ en revenus annuels Plus de 65 millions $ en capitaux levés Plus de 400 emplois verts créés



ACTI-ZYME PRODUCTS Ltd.

William Powell & Jonathan Lee

Développe des solutions éthiques et écologiques pour le traitement des eaux usées biodégradables. Leur technologie d'oxydation électrochimique avancée élimine jusqu'à 98 % du phosphore sans aucun produit chimique, en utilisant des anodes qui génèrent des ions métalliques et de puissants oxydants. Le système est compact, modulaire et réduit les boues, ce qui le rend idéal pour une utilisation municipale et industrielle.

ELYTRA BIOMATÉRIAUX INC.

Sergio Moreno, Roman Parra & Jonatan Mendez

Utilise l'apprentissage automatique pour accélérer l'innovation en matière de matériaux durables. Leur plateforme SaaS BEAM prédit les formulations optimales, réduisant les cycles de R&D jusqu'à 70 %. BEAM aide les entreprises de traitement de l'eau à améliorer l'efficacité des additifs, à réduire l'utilisation de produits chimiques et à se conformer à la réglementation tout en minimisant l'impact sur l'environnement.

GROWCLEAN TECHNOLOGIES

Mathieu Tanguay & Olivier Fortin

Démocratise l'agriculture de précision automatisée grâce à un servomoteur unique qui contrôle plusieurs sorties mécaniques. Cela réduit la complexité électronique et diminue les coûts pour les agriculteurs, tout en améliorant la qualité des récoltes et en minimisant les impacts environnementaux tels que la surconsommation d'eau.

JUSTPURE INC.

Jimmy Nazer, Arman Bosnakyan, Elkin Vanegas

Vise à garantir l'accès à l'eau potable dans les maisons et les entreprises tout en réduisant les déchets plastiques. Leurs filtres à eau de haute qualité ont une durée de vie de 18 mois et continuent de fonctionner même en cas d'avis d'ébullition de l'eau. Ils s'associent à des villes pour offrir des alternatives durables à l'eau en bouteille.

LALONDE SYSTHERMIQUE INC.

Eric Lalonde

Aide les clients à améliorer l'efficacité de l'utilisation de la vapeur pour rester compétitifs tout en réduisant l'impact sur l'environnement. Sa technologie réduit les émissions de gaz à effet de serre de plus de 15 %, la consommation d'eau et de produits chimiques de 50 % et la consommation de gaz naturel de 15 %, tout en optimisant la récupération de la vapeur et de la condensation.

LEEDANA SANDPONICS

Hassan Elrakhawy

Révolutionne l'agriculture dans le désert grâce à la sandponique, une méthode qui utilise 90 % moins d'eau que l'agriculture traditionnelle. Leur système circulaire réutilise l'eau jusqu'à 100 fois par an. Idéal pour les climats arides, l'écologisation urbaine et l'agriculture à faible empreinte écologique.

NAUTI METRICS

Jean-Christophe Champlain

Modernise l'analyse de l'environnement aquatique grâce à la technologie sur place. Leurs drones flottants analysent plus de 12 indicateurs de qualité de l'eau en temps réel, effectuent des échantillonnages et utilisent un système de sonar pour obtenir des données bathymétriques. Cette approche permet de réduire les contenants d'échantillons en plastique, de simplifier la logistique et de réduire l'empreinte carbone.

NISKAE INTERNATIONAL INC.

Julien Quiblier

Conçoit des microstations compactes et standardisées pour le recyclage des eaux usées industrielles. Ces systèmes traitent et dépolluent les eaux de lavage pour les rejeter ou les réutiliser en toute sécurité, réduisant ainsi le stockage et le transport de matières dangereuses. Les entreprises peuvent obtenir un retour sur investissement en 12 à 24 mois tout en réduisant leur consommation globale d'eau.

OZERO SOLUTIONS

Matys Tessier

Protège les plans d'eau contre les espèces aquatiques envahissantes afin de préserver la biodiversité et les infrastructures municipales. Leur technologie de station de lavage aide à prévenir la propagation d'espèces telles que les moules zébrées, réduisant ainsi les dommages écologiques et l'engorgement des infrastructures. Leur mission est de soutenir la résilience environnementale, économique et sociale des communautés.

PUREAU TECHNOLOGIES INC.

Adel Boukhari

Fournit des solutions intelligentes et clés pour la gestion de l'eau pour les bâtiments et les municipalités. En utilisant les capteurs SenSeau et la plateforme d'IA HydrolytiX, ils offrent un suivi de la qualité de l'eau en temps réel et une gestion prévoyante. Cet écosystème permet de prendre des décisions en matière d'infrastructure tout en réduisant les coûts de gestion et en favorisant les partenariats stratégiques tout au long du cycle de l'eau.

RELOCALIZE

Benjamin Chalier, Wayne McIntyre, Graham Campbell, Leigh Copp

Développe des micro-usines autonomes pour produire localement des biens à base de glace dans les centres de distribution, éliminant ainsi le transport sur de longues distances. Ce modèle décentralisé améliore l'efficacité de l'eau et de l'énergie, réduit les déchets et s'intègre parfaitement à l'infrastructure urbaine d'entreposage à froid - décarbonisant la logistique alimentaire tout en améliorant la gestion des ressources locales.

SERVICE ENVIRO SCAD INC.

Songwen Xu

Transforme les déchets organiques comme les algues bleue-vertes en matériaux stables et sans odeur, avec un potentiel à l'échelle industrielle. Le système SCAD interrompt la décomposition, supprime les odeurs et améliore la qualité de l'eau municipale. Il offre des options de traitement centralisées et mobiles pour lutter efficacement et durablement contre la pollution organique de l'eau.

SOLUTIONS P-LOGIX INC.

Patrick Lelievre

Se spécialise dans l'automatisation du traitement de l'eau et de la biométhanisation pour les municipalités du Québec. Leur plateforme centralisée relie toutes les stations et tous les instruments, ce qui permet de diagnostiquer à distance, de planifier l'entretien et de prévenir les incidents. P-Logix soutient l'évolution numérique des infrastructures publiques tout en réduisant les coûts et en améliorant le délai d'intervention.

TYPHA

Alec Massé & Steven Squire

Préserve les tourbières et restaure les zones humides détériorées en convertissant des plantes envahissantes en produits horticoles écologiques. Leur infrastructure basée sur la nature améliore la qualité de l'eau municipale et la résilience climatique. La solution de Typha est abordable et échelonnable, idéale pour les communautés rurales confrontées à la sécheresse et aux inondations.

VALORIX

Frédéric Vincent

Propose une solution circulaire au ruissellement agricole en transformant les excréments des animaux d'élevage en engrais renouvelables de grande valeur. Cette technologie empêche le drainage des nutriments à l'origine des algues bleues, tout en recyclant de l'eau propre en tant que sous-produit. Ce modèle réduit les émissions de gaz à effet de serre et favorise la production locale et durable d'engrais.

