QUÉBEC, le 6 oct. 2025 /CNW/ - La Conférence des gouverneurs et premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent (CGPMGLSL) annonce aujourd'hui un nouveau partenariat avec AquaAction en tant que co-organisateurs du programme AquaHacking Binational 2026, un programme d'accélération de 10 mois mobilisant 1 000 étudiants, innovateurs et entrepreneurs des États-Unis et du Canada afin de développer des solutions technologiques de pointe pour relever les défis urgents liés à l'eau auxquels la région est confrontée. L'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent sera également co-organisatrice du programme. Ce partenariat est un appel puissant à l'innovation et à la collaboration transfrontalière pour notre ressource commune la plus précieuse.

Conférence de presse AquaAction Partenaires réunis pour une photo lors de l'annonce du partenariat pour le lancement du programme AquaHacking Binational 2026 au Sommet de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent à Québec, le 5 octobre. (Groupe CNW/AquaAction)

L'annonce a eu lieu lors du Sommet de la CGPMGLSL à Québec, où les gouverneurs et les premiers ministres se sont réunis autour du thème de l'économie, des transports, de l'énergie et des ressources hydriques de la région.

Le programme AquaHacking Binational 2026 des Grands Lacs et du Saint-Laurent s'appuie sur les résultats tangibles d'AquaAction, qui a soutenu le lancement de plus de 100 entreprises axées sur les technologies de l'eau en Amérique du Nord, créant plus de 400 emplois et générant plus de 200 millions de dollars canadiens de revenus. Le programme binational AquaHacking 2026, qui célèbre cette année son dixième anniversaire, s'annonce comme l'édition la plus ambitieuse et marquante à ce jour. Les participants s'attaqueront à des défis concrets, allant du renforcement des infrastructures hydriques et de pratiques agricoles durables à l'exploration de nouvelles avenues en économie circulaire, comme « l'Initiative 100 % poissons des Grands Lacs ». Grâce à sa portée binationale, le programme AquaHacking rassemblera des talents provenant de l'ensemble de la région, favorisant une mobilisation à grande échelle et une richesse de points de vue.

Pourquoi est-ce crucial

Les Grands Lacs et le fleuve Saint-Laurent constituent une source vitale pour 110 millions de personnes et soutiennent une économie de plus de 9,3 billions de dollars américains. Véritables piliers du transport maritime, de l'agriculture, de la fabrication, de l'énergie et des loisirs, ils jouent un rôle stratégique incontournable. L'innovation face aux enjeux hydriques est la clé pour préserver durablement cette richesse collective au bénéfice des générations futures

Partenaires visionnaires

Soutenue par des partenaires d'exception, notamment son partenaire fondateur, la Fondation de Gaspé Beaubien, ainsi qu'Ovivo, la Fondation RBC, et Glencore AquaAction lance un appel à l'engagement afin d'accélérer l'impact et élargir la portée de cette initiative transformatrice.

Citations

« La crise de l'eau est bien réelle. Nos sources sont contaminées par des microplastiques, les sécheresses menacent nos emplois, et nos robinets sont à sec. Il est temps d'agir, ensemble. Si nous n'agissons pas maintenant, quand le ferons-nous ? Si nous ne le faisons pas, qui s'en occupera ? » -- François de Gaspé Beaubien, président d'AquaAction, Fondation de Gaspé Beaubien

« Ce programme dépasse le cadre traditionnel : c'est un modèle puissant de collaboration transfrontalière. Nous invitons les établissements d'enseignement, les commanditaires et les élus municipaux à se joindre à nous pour former la prochaine génération d'innovateurs dans le domaine de l'eau. Avec le CGPMGLSL et l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent, nous pouvons bâtir un avenir résilient, inclusif et sécuritaire en matière d'eau. » -- Soula Chronopoulos, présidente d'AquaAction

« Les Grands Lacs et le Saint-Laurent sont au cœur de notre économie et de notre mode de vie. En collaborant avec AquaAction, nous voulons offrir aux jeunes innovateurs les moyens de développer des technologies porteuses d'emplois, de renforcer les communautés et de soutenir une croissance économique responsable dans notre région. » -- David Naftzger, directeur général du GSGP

« L'innovation sans frontières est exactement ce dont notre eau douce a besoin. L'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est fière de s'associer à AquaAction pour promouvoir des solutions qui transcendent les limites géographiques. Ensemble, nous tissons un réseau allant des laboratoires universitaires aux municipalités, afin que les idées brillantes ne demeurent pas que des prototypes, mais deviennent des outils concrets pour les collectivités. » -- Jonathan Altenberg, président-directeur général de l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent

« En tant que leader mondial des technologies de traitement de l'eau, Ovivo s'engage à développer des solutions qui garantissent un accès à de l'eau potable pour les générations futures. Le programme AquaHacking Binational 2026 incarne cette vision en mobilisant les jeunes talents au-delà des frontières pour relever les défis hydriques concrets. » -- Pierre-Marc Sarrazin, vice-président, Finances, Développement et Trésorier chez Ovivo

Pour en savoir plus sur le programme AquaHacking Binational 2026 : aquaaction.org

À propos de la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent

https://www.gsgp.org/

La Conférence des gouverneurs et premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent réunit les hauts dirigeants de l'Illinois, de l'Indiana, du Michigan, du Minnesota, de New York, de l'Ohio, de l'Ontario, de la Pennsylvanie, du Québec et du Wisconsin. Les gouverneurs et les premiers ministres travaillent en tant que partenaires en plein droit pour développer l'économie de la région, qui représente 8 000 milliards de dollars américains, et protéger le plus grand réseau d'eau douce de surface au monde.

À propos d'AquaAction

AquaAction est un organisme de bienfaisance binational (États-Unis et Canada) qui se consacre à la construction d'un avenir sûr pour l'eau grâce à l'innovation, à l'éducation et à la collaboration. Nous aidons les jeunes entrepreneurs à lancer et à développer des solutions technologiques dans le domaine de l'eau afin de relever les enjeux économiques, environnementaux et de sécurité hydrique croissants auxquels nous sommes confrontés. À travers nos programmes, AquaAction met en relation les innovateurs, les parties prenantes stratégiques, les communautés et les industries afin de donner à la prochaine génération d'innovateurs les compétences dont elle a besoin. Nous sommes une communauté croissante d'acteurs du changement qui façonnent l'avenir de l'économie bleue, une solution à la fois.

SOURCE AquaAction

Contacts pour les médias : John Schmidt, Gestionnaire de programme, Conférence des gouverneurs et premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent, [email protected]; Mélanie Fontaine, Gestionnaire principale, Communications et Média, AquaAction, [email protected]