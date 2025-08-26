DETROIT, le 26 août 2025 /CNW/ - AquaAction, une organisation qui donne aux innovateurs les moyens de résoudre des défis critiques liés à l'eau et accélère la croissance de jeunes entreprises axées sur l'eau, annonce l'expansion binationale de son programme phare AquaHacking pour l'année 2026, à travers la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent, avec pour objectif d'attirer 1 000 participants.

Cela marque une étape importante dans la mission d'AquaAction visant à assurer la sécurité hydrique grâce à la collaboration et à l'innovation. Pour renforcer la coopération transfrontalière, la présidente d'AquaAction, Soula Chronopoulos, est fière de dévoiler aujourd'hui les principaux co-hôtes : la Conférence des gouverneurs et des premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent (GSGP) et l'Alliance des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent (GLSLCI), soulignant l'engagement du programme envers la coopération régionale et son impact.

Mme Chronopoulos a fait cette annonce lors de la journée portes ouvertes du nouveau Urban Tech Xchange (UTX) à Detroit, Michigan, où AquaAction inaugurera prochainement son siège social américain.

Le programme AquaHacking, qui en est à sa 10e année et 16e édition, forme la prochaine génération d'entrepreneurs en technologies de l'eau à travers un programme rigoureux de 10 mois, offrant un mentorat intensif, un accompagnement technique, du financement de démarrage et autres soutiens stratégiques.

Alors que le plus grand bassin d'eau douce au monde subit des pressions croissantes dues aux événements climatiques extrêmes, aux turbulences géopolitiques, à la croissance démographique et à la pollution, il n'a jamais été aussi crucial de favoriser l'innovation transfrontalière dans les technologies de l'eau.

Thèmes des enjeux liés à l'eau qui seront abordés :

Combler le fossé en matière d'accès à l'eau dans les communautés défavorisées

Cultures résistantes à la sécheresse et pratiques agricoles durables en eau

Solutions de refroidissement efficaces en eau pour les centres de données

Infrastructures municipales résilientes

Systèmes énergétiques hybrides avec composants économes en eau

Opportunités économiques dans l'économie circulaire de l'eau

Optimisation de la valeur des pêcheries et de l'aquaculture des Grands Lacs, y compris l'utilisation durable de 100 % de chaque poisson

Appel aux partenaires

AquaAction est activement à la recherche de pôles de recrutement postsecondaires et de commanditaires majeurs pour soutenir la réussite du programme binational AquaHacking 2026. Ensemble, nous pouvons donner les moyens à la prochaine génération d'innovateurs de bâtir un avenir résilient et sécurisé sur le plan hydrique.

Pour toute demande de partenariat ou pour en savoir plus sur le programme, visitez : aquaaction.org

« L'eau ne connaît pas de frontières, et l'innovation ne devrait pas en connaître non plus. En unissant les talents et les ressources à travers la région des Grands Lacs et du Saint-Laurent, nous donnons les moyens à la prochaine génération de relever les défis liés à l'eau avec des solutions audacieuses et évolutives. »

-- Soula Chronopoulos, Présidente, AquaAction

« L'innovation en technologies de l'eau que suscite AquaAction auprès d'une nouvelle génération d'entrepreneurs est exactement le type de collaboration catalytique que nous avions imaginé pour le UTX. Notre équipe chez Bedrock est ravie de collaborer avec eux pour faire croître un écosystème d'innovateurs et les propulser vers des succès industriels. »

-- Kevin Mull, Directeur principal, Bureau de la stratégie urbaine et de l'innovation, Bedrock

"L'innovation sans frontières est exactement ce dont notre eau douce a besoin. L'Initiative des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent est fière de se joindre à AquaAction pour promouvoir des solutions qui transcendent les frontières géographiques et juridictionnelles. Ensemble, nous construisons un pipeline entre les laboratoires universitaires et les municipalités, afin que les idées brillantes ne restent pas au stade de prototypes, mais deviennent des outils concrets que les communautés peuvent mettre en œuvre. Il ne s'agit pas seulement de technologie, mais aussi de garantir aux habitants un accès à une eau sûre et abordable, des infrastructures capables de résister à des températures plus élevées et à des tempêtes plus fréquentes, ainsi que la possibilité de participer à une économie en pleine croissance fondée sur des solutions durables. »

-- Jonathan Altenberg, Président-directeur général, Initiative des villes des Grands Lacs et du Saint-Laurent

« Les Gouverneurs et Premiers ministres des Grands Lacs et du Saint-Laurent sont déterminés à innover pour renforcer notre région. AquaHacking offre une plateforme unique aux jeunes entrepreneurs et aux innovateurs pour s'attaquer à des enjeux concrets. Nous avons hâte de collaborer pour faire émerger de nouvelles idées visant à améliorer nos pêches et à relever d'autres défis liés à l'eau. »

-- David Naftzger, Directeur exécutif, GSGP

« Lorsque l'expertise rencontre l'innovation, nous devenons des partenaires de confiance pour ceux qui valorisent l'eau, travaillant ensemble pour faire vivre cette ressource vitale. Avec le programme AquaHacking 2026 d'AquaAction, nous donnons les moyens à une nouvelle vague d'acteurs du changement de protéger, préserver et révolutionner l'avenir de l'eau. »

-- Pierre-Marc Sarrazin, Vice-président, Ovivo

Impact d'AquaAction depuis 2016 : 100+ entreprises technologiques actives dans le domaine de l'eau 200M$+ en revenus annuels 65M$+ en capitaux levés 400+ emplois verts créés Plus de 3 000 participants engagés Plus de 95 milliards de litres d'eau économisés et l'équivalent de 85 000 arbres en carbone évité

La région des Grands Lacs et du Saint-Laurent abrite 110 millions de personnes. Elle contient 21 % de l'eau douce de surface mondiale et 95 % de celle de l'Amérique du Nord, avec une réserve souterraine équivalente au volume du lac Michigan .

abrite 110 millions de personnes. Elle contient 21 % de l'eau douce de surface mondiale et 95 % de celle de l'Amérique du Nord, avec une réserve souterraine équivalente au volume du lac . Elle représente plus de 50 % du commerce frontalier bilatéral entre les États-Unis et le Canada , avec plus de 200 millions de tonnes de marchandises expédiées chaque année. Si elle était un pays, elle aurait un PIB de 8 000 milliards de dollars américains, ce qui en ferait la troisième économie mondiale.

, avec plus de 200 millions de tonnes de marchandises expédiées chaque année. Si elle était un pays, elle aurait un PIB de 8 000 milliards de dollars américains, ce qui en ferait la troisième économie mondiale. Le programme AquaHacking Binational 2026 des Grands Lacs et du Saint-Laurent s'appuie sur le succès du tout premier AquaHacking binational des Grands Lacs, organisé avec le Northwestern Michigan College en 2023-2024, qui a rassemblé plus de 200 innovateurs en technologies de l'eau provenant des États-Unis et du Canada .

en 2023-2024, qui a rassemblé plus de 200 innovateurs en technologies de l'eau provenant des États-Unis et du . Menaces croissantes dans le bassin : Contamination toxique par les PFAS dépassant les capacités de filtration actuelles Rejets de nutriments (phosphore) favorisant les proliférations d'algues nuisibles, notamment dans le lac Érié Espèces envahissantes perturbant la production alimentaire et la biodiversité Conditions météorologiques extrêmes accentuant les fluctuations des niveaux des lacs et l'érosion des rives Expansion urbaine et industrielle entraînant des rejets chimiques et mettant à rude épreuve les systèmes d'eaux usées vieillissants



À propos d'AquaAction

AquaAction est une charité qui construit un avenir sûr pour l'eau grâce à l'innovation, à l'éducation et à la collaboration. Nous aidons les entrepreneurs aspirants et expérimentés à lancer et à développer des solutions technologiques dans le domaine de l'eau afin de relever les enjeux économiques, environnementaux et de sécurité de l'eau auxquels nous sommes confrontés. AquaAction travaille à travers les secteurs en connectant les innovateurs, les politiciens, les communautés et les industries pour donner à la prochaine génération de gestionnaires de l'eau les compétences dont elle a besoin. Nous sommes une communauté croissante d'acteurs du changement qui construisent l'économie de l'eau douce, une solution à la fois.

