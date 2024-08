Le rapport de LG sur les tendances de l'été 2024, soutenu par l'expertise de Pinterest, dévoile ce qui passionne les Canadiens.

TORONTO, le 15 août 2024 /CNW/ - Aujourd'hui, LG Electronics Canada inc. (LG) a publié son rapport sur les tendances de l'été 2024, soutenu par l'expertise de Pinterest. Qu'il s'agisse de transformer l'heure des repas, de renouveler la garde-robe ou de réaménager l'espace domestique, le rapport examine de près la façon dont les Canadiens accueillent les chaudes journées estivales.

Avec l'arrivée de l'été, les Canadiens cherchent à trouver des recettes parfaites pour les mois les plus chauds. Après le premier jour de la saison, les recherches de « recettes de repas d'été » ont augmenté de 79 %1, ce qui témoigne de l'enthousiasme croissant des Canadiens pour les réceptions et la préparation des repas. Pour répondre à cette tendance, la cuisinière à induction encastrable de LG (LSIL6336F) offre un chauffage rapide et un contrôle précis de la température, ce qui en fait le compagnon idéal pour les aventures culinaires estivales. De plus, la fonction Air Fry permet de créer des plats croustillants sans culpabilité, tandis que le mode Air Sous Vide permet d'obtenir des options de protéines tendres et juteuses. Ainsi, que vous receviez des invités ou dégustiez un plat en tête à tête, cette cuisinière vous permet de préparer vos repas sans effort pour vous laisser plus de temps pour savourer les moments passés avec vos amis et votre famille.

Mais ce n'est pas tout : aucun rassemblement estival ne saurait être complet sans boissons rafraîchissantes. Selon Pinterest, les recherches de « boissons d'été » ont augmenté de 84 % depuis le premier jour de l'été2. Le réfrigérateur à profondeur de comptoir MAXMC avec machine à glaçons Craft IceMD de LG (LRYXC2606S) est parfait pour ceux qui veulent agrémenter leurs cocktails avec ou sans alcool. Que ce soit des mini-cubes, des glaçons standard, de la glace concassée ou des glaçons sphériques à fonte lente Craft IceMD, les options de glace qu'offre ce réfrigérateur permettent de refroidir parfaitement tous les cocktails, avec ou sans alcool.

La mode est également à l'honneur cette saison, les recherches de « tenues pour les soupers d'été » ayant doublé par rapport à l'année dernière3. Alors que les Canadiens préparent leur garde-robe d'été, ils pensent également à l'entretien de leurs vêtements. C'est ici qu'entre en scène l'armoire à vapeur StylerMD de LG (S3MFBN). Sa technologie avancée à la vapeur rafraîchit et défroisse les tissus délicats qui ne peuvent être entretenus dans une laveuse et une sécheuse classiques, y compris le linge de maison d'été, la soie et les paillettes4. Le Styler est parfait pour aider vos vêtements à conserver une apparence soignée, que ce soit lors de sorties décontractées en journée ou de soirées chics.

En ce qui concerne les rénovations, les Canadiens cherchent de plus en plus à tirer le meilleur parti des petits espaces, comme en témoigne l'augmentation de 18 % par rapport à l'an passé des recherches portant sur les « idées de salle de lavage pour les petits espaces »5. Cet intérêt croissant illustre la nécessité de solutions intelligentes et peu encombrantes. Avec sa conception 2-en-1 haut de gamme, l'unité combinée WashComboMC de LG (WM6998HBA) permet de laver et de sécher les vêtements dans une seule unité élégante. Plus besoin d'appareils séparés, ce qui permet d'économiser un espace précieux. Grâce à la technologie avancée de sécheuse à thermopompe, l'unité consomme jusqu'à 60 % d'énergie en moins6. Elle est également conçue sans ventilation, ce qui permet de l'installer pratiquement n'importe où. De plus, l'unité combinée WashTowerMC de LG (WKHC252HBA) est une excellente option pour ceux qui cherchent à économiser de l'espace au sol grâce à sa conception verticale élégante.

Alors que les Canadiens profitent de l'été, LG continue d'être à l'avant-garde en offrant des solutions novatrices qui améliorent la vie de tous les jours. Comme Pinterest compte plus de 522 millions d'utilisateurs7 à travers le monde chaque mois, LG exploite les idées des Canadiens pour s'assurer que ses produits correspondent aux plus récentes tendances et à l'évolution des besoins et des préférences des consommateurs.

Vous pouvez consulter le rapport sur les tendances d'été 2024 de LG ici. Pour en savoir plus sur les dernières innovations de LG en matière d'électroménagers et pour effectuer un achat, visitez le site LG.ca.

